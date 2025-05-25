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Çiftlerin Yaratıcılıkta Sınır Tanımadığı En İlginç, Komik ve Yaratıcı Gelin Arabası Yazıları

etiket Çiftlerin Yaratıcılıkta Sınır Tanımadığı En İlginç, Komik ve Yaratıcı Gelin Arabası Yazıları

Evlilik Hakkında Her Şey Düğün
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
25.05.2025 - 12:34

Gelin alma törenleri binlerce yıllık Antik Mezopotamya, Roma ve Orta Asya Türk kültürüne dayanan bir ritüel. Başlarda at arabaları ve deve kervanları ile çıkılan bu yolculuk, 20. yüzyılda araba süslemeleriyle şekil değiştirdi. Evliliğin neşesini, ailenin mutluluğunu ve tabii ki toplumsal kutlamayı temsil eden süslemeler de kişiselleşmeye başladı. Arabanın arkasına takılan konserve kutuları, balonlar ve 'Evleniyoruz' yazıları bir süre sonra elbette mizah ustalarının yaratıcılığıyla bambaşka bir boyuta ulaştı. 

Envaiçeşit esprili notla eğlence kaynağı olan gelin arabası yazılarının ülkemizdeki şekli ise beklentilerin ötesinde! Zira, dünyada bizim gibi gelin arabasının arkasına kamyon yazısı, futbol takımı göndermesi ya da zorla evlendirildiğini hissettiren yazılar yazan başka bir millet daha yoktur. Biz de sizin için yurdum insanının 'Allah düşmanımın başına bile vermesin' dedirtecek gelin arabası yazılarını derledik. 

İyi eğlenceler...

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En Farklı ve Güzel Gelin Arabası Yazıları

En Farklı ve Güzel Gelin Arabası Yazıları

Önceliğimiz henüz gelin arabası yazısı arayan çiftlerimiz! Sizin için ChatGPT'ye en özel ve son trend gelin arabası yazılarını sorduk. İşte, aşkınızın eğlencesine yakışan romantik ve komik gelin arabası yazıları: 

  • “Love & Marriage: Bu sezon final yapmaz!”

  • 'Evet dedik, DM’leri kapattık!'

  • 'Trendlerdeyiz: #Evlendik #HayırlıOlsun'

  • 'Yapay zeka uyarıyor: ‘Bu aşk gerçek!’'

  • 'Kiralık değil, NASIL ALDIK BİZ DE BİLMİYORUZ!'

  • 'Evli, mutlu, kredi borçlu.'

  • Gelin tarafı: “Biraz daha bekleseydik, nişan yüzüğü paslanacaktı.” Damat tarafı: “Anca ikna ettik!”

  • 'Ömür boyu bedelli!'

  • 'Artık ‘Sıra sende’ baskısını biz devrettik.'

  • “Annem rahatladı, sıra halama geldi.”

  • 'İkna ettik, şimdi biz de şaşkınız!'

  • 'Bundan sonra son söz benim: 'Peki Karıcım!'

  • Netflix bile böyle dizi çıkaramaz.”

  • 'Son çıkıştı, kaptı!'

  • 'Game over bro!'

1. Sıra geldi ülkemizin sınır tanımaz çiftlerinin birbirinden ilginç gelin arabası yazılarına!

1. Sıra geldi ülkemizin sınır tanımaz çiftlerinin birbirinden ilginç gelin arabası yazılarına!

İnşallah gelin hanım sözelci değildir.

2. Sınırları aşmak bu olsa gerek!

2. Sınırları aşmak bu olsa gerek!

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde dünyaevine giren çiftin gelin arabasının arkasına yazılan ifade, sosyal medyada da bir süre adından söz ettirmişti.

3. Sahiden oluyor mu öyle Reşat Bey?

3. Sahiden oluyor mu öyle Reşat Bey?

Kimine ağırlığınca altın, kimine bir biskrem...

4. Pazarcının halciye borcunu bilmeyiz ama aşkınız bitmesin tabii

4. Pazarcının halciye borcunu bilmeyiz ama aşkınız bitmesin tabii

Neyse kimin borcu bitiyor ki?

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5. Bu arada takım tutar gibi sevmek de ülkemize özgü bir gelenek!

5. Bu arada takım tutar gibi sevmek de ülkemize özgü bir gelenek!

Peki, aşkın rengi olmaz diyenler burada mı?

6. Umarız erken seçim pardon boşanma ile devrilmezsiniz.

6. Umarız erken seçim pardon boşanma ile devrilmezsiniz.

Peki, sizin hayaliniz hangisi: Tek başına iktidar mı, yoksa koalisyon mu?

7. Bu araba yazısı da Kahramanmaraş'ta dünyaevine giren bir öğretmenden.

7. Bu araba yazısı da Kahramanmaraş'ta dünyaevine giren bir öğretmenden.

Arabada yazanı okumak biraz zor olabilir: 

'Ne ücretli ne sözleşmeli, gönlümün kadrolu öğretmeni' 

'Bir zamanlar hocasıydın şimdi ise kocası'

8. Sonunda romantik biri...

8. Sonunda romantik biri...

Bir aşk size Nazım Hikmet şiiri yazdırıyorsa, olmuşsunuzdur siz!

9. Bir fanatik daha!

9. Bir fanatik daha!

Sahi, siz gelin arabanızda futbol takımı benzetmesi ister miydiniz?

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10. "Barış bile aşkı buldu:" Bu fazla sert değil mi?

10. "Barış bile aşkı buldu:" Bu fazla sert değil mi?

Barış'ın aşkı bulması Barış'ı neden bu kadar şaşırttı. İnsan merak etmeden duramıyor vallahi!

11. İçişleri Bakanlığı bunu beğendi...

11. İçişleri Bakanlığı bunu beğendi...

Hem içişleri hem dışişleri bakanı deseniz daha iyi olurdu sanki.

12. Daha dur çekeceklerin şimdi başlıyor!

12. Daha dur çekeceklerin şimdi başlıyor!

Ne diyelim 'Evlensen dert, evlenmesen ayrı dert...'

13. Aslında "beni kurtarın" diye mesaj vermiş ama kimse anlamamış damat beyi.

13. Aslında "beni kurtarın" diye mesaj vermiş ama kimse anlamamış damat beyi.

Yok muydu, nikah masasına giderken; 'Kontak açık ne zaman istersen kaçarız.' diyen bir dostunuz?

14. Covid-19 pandemisinden çıkıp Lovid'e girenler!

14. Covid-19 pandemisinden çıkıp Lovid'e girenler!

Covid'in aşısı var ama sizin Lovid'e ne olur bilemeyiz.

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15. Artık çayı evde içeceksiniz; hem de daha ucuza.

15. Artık çayı evde içeceksiniz; hem de daha ucuza.

Çiftimiz Rizeli mi acaba? Ne dersiniz?

16. GSM operatörlerinin gözü yaşlı...

16. GSM operatörlerinin gözü yaşlı...

Bu arada ayda 5.000 dakika konuşacak kadar seviyorsanız, evlenin zaten!

17. İşte gerçekçi bir damat; olacakları önceden kestiriyor.

17. İşte gerçekçi bir damat; olacakları önceden kestiriyor.

O zaman bir de evli çiftlere soralım: Sahiden bekarlık mı rahattı, evlilik mi?

18. Boş ver be kardeşim, seven sevdiği ile evlensin...

18. Boş ver be kardeşim, seven sevdiği ile evlensin...

Yurdu şenlendirmek demişken; tabii evliliğin kutlaması, düğünü, kınası ve hele bir de düğün yemekleri daim olsun.

19. B vitamini ve lif kaynağı işte daha ne istiyorsun.

19. B vitamini ve lif kaynağı işte daha ne istiyorsun.

Songül, Murat'a şifa getirmiş ama Murat'ın henüz haberi yok.

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20. Bunu niye daha önce kimse yapmadı ki?

20. Bunu niye daha önce kimse yapmadı ki?

Vahide ile Sadık'ın aşkı ne kadar sürer bilemeyiz ama bu girişimcilikle zengin olacakları kesin!

21. Sanki evlenmiyor da dünya barışı için yola koyuluyor.

21. Sanki evlenmiyor da dünya barışı için yola koyuluyor.

Biz hâlâ bir çözüm göremiyoruz? Yoksa aşkınız mı bitti?

22. Zaten Google'da damat bulan varsa, gelin tebrik edelim!

22. Zaten Google'da damat bulan varsa, gelin tebrik edelim!

Sormazsak olmaz, siz merak ettirdiniz bir kere: Sahi nereden buldunuz, 'Hint kumaşını' aratmayan damat beyi?

23. Bir Türkçe öğretmeninin uğradığı mesleki deformasyonu görüyoruz.

23. Bir Türkçe öğretmeninin uğradığı mesleki deformasyonu görüyoruz.

Gelin hanım sizi üzmek istemeyiz ama damat bey sizi pek de sevmiyormuş hani... Zira, bir cümlede özne bazen eksik olabilir ama yüklemsiz bir yapı asla cümle sayılmaz!

24. Eylemden düğüne her yerde Pikachu!

24. Eylemden düğüne her yerde Pikachu!

Yalnız damat beyin kafası biraz karışık! Evet Pikachu bir pokemon ama 'Vurur yüze ifadesi sevdim seni birtanesi' nedir efendim? Üstüne bir de kayınpedere trip atmış... Ahhh ahhh!

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25. Nikola Tesla öbür dünyadan bunları izliyor.

25. Nikola Tesla öbür dünyadan bunları izliyor.

Lakin damat bey bu espriyi yaptığına göre, kesin Edison'cu! 

Sıra sizde, gelin arabanızda ne yazıyordu? Ya da ne yazacak? Yorumlarda buluşalım 👇

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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