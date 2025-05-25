Çiftlerin Yaratıcılıkta Sınır Tanımadığı En İlginç, Komik ve Yaratıcı Gelin Arabası Yazıları
Gelin alma törenleri binlerce yıllık Antik Mezopotamya, Roma ve Orta Asya Türk kültürüne dayanan bir ritüel. Başlarda at arabaları ve deve kervanları ile çıkılan bu yolculuk, 20. yüzyılda araba süslemeleriyle şekil değiştirdi. Evliliğin neşesini, ailenin mutluluğunu ve tabii ki toplumsal kutlamayı temsil eden süslemeler de kişiselleşmeye başladı. Arabanın arkasına takılan konserve kutuları, balonlar ve 'Evleniyoruz' yazıları bir süre sonra elbette mizah ustalarının yaratıcılığıyla bambaşka bir boyuta ulaştı.
Envaiçeşit esprili notla eğlence kaynağı olan gelin arabası yazılarının ülkemizdeki şekli ise beklentilerin ötesinde! Zira, dünyada bizim gibi gelin arabasının arkasına kamyon yazısı, futbol takımı göndermesi ya da zorla evlendirildiğini hissettiren yazılar yazan başka bir millet daha yoktur. Biz de sizin için yurdum insanının 'Allah düşmanımın başına bile vermesin' dedirtecek gelin arabası yazılarını derledik.
İyi eğlenceler...
En Farklı ve Güzel Gelin Arabası Yazıları
1. Sıra geldi ülkemizin sınır tanımaz çiftlerinin birbirinden ilginç gelin arabası yazılarına!
2. Sınırları aşmak bu olsa gerek!
3. Sahiden oluyor mu öyle Reşat Bey?
4. Pazarcının halciye borcunu bilmeyiz ama aşkınız bitmesin tabii
5. Bu arada takım tutar gibi sevmek de ülkemize özgü bir gelenek!
6. Umarız erken seçim pardon boşanma ile devrilmezsiniz.
7. Bu araba yazısı da Kahramanmaraş'ta dünyaevine giren bir öğretmenden.
8. Sonunda romantik biri...
9. Bir fanatik daha!
10. "Barış bile aşkı buldu:" Bu fazla sert değil mi?
11. İçişleri Bakanlığı bunu beğendi...
12. Daha dur çekeceklerin şimdi başlıyor!
13. Aslında "beni kurtarın" diye mesaj vermiş ama kimse anlamamış damat beyi.
14. Covid-19 pandemisinden çıkıp Lovid'e girenler!
15. Artık çayı evde içeceksiniz; hem de daha ucuza.
16. GSM operatörlerinin gözü yaşlı...
17. İşte gerçekçi bir damat; olacakları önceden kestiriyor.
18. Boş ver be kardeşim, seven sevdiği ile evlensin...
19. B vitamini ve lif kaynağı işte daha ne istiyorsun.
20. Bunu niye daha önce kimse yapmadı ki?
21. Sanki evlenmiyor da dünya barışı için yola koyuluyor.
22. Zaten Google'da damat bulan varsa, gelin tebrik edelim!
23. Bir Türkçe öğretmeninin uğradığı mesleki deformasyonu görüyoruz.
24. Eylemden düğüne her yerde Pikachu!
25. Nikola Tesla öbür dünyadan bunları izliyor.
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