Çiftlerin Yaratıcılıkta Sınır Tanımadığı En İlginç, Komik ve Yaratıcı Gelin Arabası Yazıları

Gelin alma törenleri binlerce yıllık Antik Mezopotamya, Roma ve Orta Asya Türk kültürüne dayanan bir ritüel. Başlarda at arabaları ve deve kervanları ile çıkılan bu yolculuk, 20. yüzyılda araba süslemeleriyle şekil değiştirdi. Evliliğin neşesini, ailenin mutluluğunu ve tabii ki toplumsal kutlamayı temsil eden süslemeler de kişiselleşmeye başladı. Arabanın arkasına takılan konserve kutuları, balonlar ve 'Evleniyoruz' yazıları bir süre sonra elbette mizah ustalarının yaratıcılığıyla bambaşka bir boyuta ulaştı.

Envaiçeşit esprili notla eğlence kaynağı olan gelin arabası yazılarının ülkemizdeki şekli ise beklentilerin ötesinde! Zira, dünyada bizim gibi gelin arabasının arkasına kamyon yazısı, futbol takımı göndermesi ya da zorla evlendirildiğini hissettiren yazılar yazan başka bir millet daha yoktur. Biz de sizin için yurdum insanının 'Allah düşmanımın başına bile vermesin' dedirtecek gelin arabası yazılarını derledik.

İyi eğlenceler...