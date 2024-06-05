Evlilik Teklifi Etmeyi Düşünenler Buraya: Birbirinden Yaratıcı 10 Evlilik Teklifi Fikri

Kitap okumayı seven bir sevgiliniz varsa ona “Bu kitap benim için çok değerli” diyerek bir kitap hediye edin. Kitabın arasına bir not kağıdı sıkıştırın ve bu kağıtta ona evlenme teklifi edin. Tabii bunu kitap hediyesine yakışır şekilde olabildiğince edebi yapın.