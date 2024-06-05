Evlilik Teklifi Etmeyi Düşünenler Buraya: Birbirinden Yaratıcı 10 Evlilik Teklifi Fikri
Evlilik Teklifi Etmeyi Düşünenler Buraya: Birbirinden Yaratıcı 10 Evlilik Teklifi Fikri
Evlenmeye karar vermekten daha zor bir şey varsa o da evlenme teklifini nasıl edeceğini bulmaktır. Bu içeriğimizde işinize yarayabilecek birkaç evlilik teklifi önerimiz var!
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1. Fotoğraf albümünün sonuna sürpriz not ekleyin.
2. Güzel bir manzaranın önünde dizinizin önüne çökün.
3. Sinema salonunda film arasına evlenme teklifini sıkıştırın.
4. Evden kaçış oyununun finaline saklayın.
5. Gittiğiniz konserde sanatçıdan rica edin.
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#5 sahnede program arasında bir sürpriz evlenme teklifi 🥰