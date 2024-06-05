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Evlilik Teklifi Etmeyi Düşünenler Buraya: Birbirinden Yaratıcı 10 Evlilik Teklifi Fikri

etiket Evlilik Teklifi Etmeyi Düşünenler Buraya: Birbirinden Yaratıcı 10 Evlilik Teklifi Fikri

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
05.06.2024 - 13:31

Evlenmeye karar vermekten daha zor bir şey varsa o da evlenme teklifini nasıl edeceğini bulmaktır. Bu içeriğimizde işinize yarayabilecek birkaç evlilik teklifi önerimiz var!

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1. Fotoğraf albümünün sonuna sürpriz not ekleyin.

1. Fotoğraf albümünün sonuna sürpriz not ekleyin.

İlişkinizin en tatlı anlarının yer aldığı karelerden bir fotoğraf albümü hazırlayın. Bu fotoğraf albümünün son sayfasına da “Benimle evlenir misin?” notunu ekleyin. Aşırı basit ama tatlı bir evlenme teklifi sürprizi olacaktır.

2. Güzel bir manzaranın önünde dizinizin önüne çökün.

Bu fikir basit gibi gelebilir ancak beraber yapacağınız bir doğa yürüyüşü sonrasında ulaştığınız muazzam manzaranın önünde edilecek evlenme teklifi sevgilinizin içini ısıtabilir. Eğer gösterişten hoşlanmayan bir sevgiliniz varsa bu teklifi bir düşünün deriz.

3. Sinema salonunda film arasına evlenme teklifini sıkıştırın.

Son yıllarda bu teklifin birçok kez yapıldığını görmüşsünüzdür. Sevgilinizle sinemaya gittiğinizde film öncesi veya arasında teklifi yapacağınız videoyu oynatabilirsiniz. Mutluluğunuza sinema salonundakiler de eşlik etmiş olur.

4. Evden kaçış oyununun finaline saklayın.

Eğer sevgiliniz gizem çözmeyi seviyorsa onu önceden evlenme teklifini ayarladığınız evden kaçış oyununa götürün. Bu oyunda gizemleri çözdükçe sona yaklaşın ve sonda sevgilinize evlenme teklifi ettiğiniz bölüme gelin. Bakalım kabul edecek mi?

5. Gittiğiniz konserde sanatçıdan rica edin.

Eğer sinema salonundaki mutluluğa ortak olma fikri size hoş geldiyse şimdi daha büyük bir fikirle geldik! Sevgilinizin sevdiği bir sanatçının konserine gidin ve konser öncesi ekiple iletişim kurmaya çalışarak evlenme teklifi için onların onayını alın. Gerçekten unutulmaz bir konser olacak!

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6. Evcil hayvanınızla sevgilinize yüzüğü gönderin.

Eğer o an aynı evdeyseniz ve evcil hayvanınız varsa bu teklif kadar tatlısını bulamayabilirsiniz! Evcil hayvanınızın boynuna bir kesenin içine koyduğunuz yüzüğü bağlayın. Sevgilinizin yanına yüzükle gitmesini sağlayın ve bum! Böyle bir teklif her hayvanseverin hayalidir herhalde.

7. En sevdiğiniz kitabın içine not bırakın.

Kitap okumayı seven bir sevgiliniz varsa ona “Bu kitap benim için çok değerli” diyerek bir kitap hediye edin. Kitabın arasına bir not kağıdı sıkıştırın ve bu kağıtta ona evlenme teklifi edin. Tabii bunu kitap hediyesine yakışır şekilde olabildiğince edebi yapın.

8. Akım videosu çekerken bir anda teklif edin.

Eğer sosyal medyada vakit geçiriyorsanız bu videoları mutlaka görmüşsünüzdür. İnsanlar akım videosu çekerken bir anda o videoyu evlenme teklifi videosuna dönüştürüyor ve çok tatlı anlara hepimiz tanık olmuş oluyoruz. Sevgiliniz sosyal medyayla içli dışlıysa bu fikir sizlik olabilir!

9. Teklifinizi alarm sesi olarak kaydedin.

Sevgiliniz sıradan bir güne uyanacağını sanarken onu şaşırtmak ister misiniz? Önceden kaydettiğiniz evlilik teklifi ses kaydını sevgilinizin telefonundan gizlice alarm sesi olarak ayarlayın. Sabah uyanacağı saatte rahatsız edici alarm sesi yerine sizin mükemmel sürpriziniz ile gözlerini açmış olur!

10. Planladığınız romantik tatile giderken uçakta teklif edin.

Beraber tatile çıkacağınız için zaten oldukça mutlu olduğunuza eminiz. Bu mutluluğa bir de evlilik teklifi eklense çok güzel olmaz mıydı? Kabin ekibiyle konuşarak bunun için yardım etmelerini rica edebilirseniz. Kabul ederlerse unutulmaz bir evlenme teklifi olacağına şüphe yok!

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#5 sahnede program arasında bir sürpriz evlenme teklifi 🥰