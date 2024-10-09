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Sevgiliye İyi Geceler Mesajı! En Güzel, Anlamlı, Duygusal, Romantik ve Etkileyici İyi Geceler Mesajları

Sevgiliye İyi Geceler Mesajı! En Güzel, Anlamlı, Duygusal, Romantik ve Etkileyici İyi Geceler Mesajları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
10.10.2024 - 00:00

Duyguları ifade etmek kimi zaman çok zordur. Hele de karşınızdaki kişi kalbinizin sahibiyse, ona kendisini özel hissettirmek için en özel sözleri seçmek daha da önemli olur! Sevgiliye atılan iyi geceler mesajı ise güzel bir yarın için olmazsa olmazdı. Tam da bu yüzden 2024 yılının en özel sevgiliye gönderilecek mesajlarını sizin için derledik. İşte aşkınıza en çok özel, en güzel, en anlamlı, uzun, kısa, resimli, romantik ve etkileyici iyi geceler mesajları...  

Aradığınız iyi geceler mesajını burada bulacaksınız!

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En Romantik İyi Geceler Mesajları

En Romantik İyi Geceler Mesajları

  • İnsan cenneti bekler daima. Benim cennetim sensin bir tanem, her gecenin sabahı için bekliyorum seni güzel gülüşünde.

  • Geceler pusu kuruyor bana, Hasretliği hatırlatır gibi bekliyor karanlık odamda. Yine de dayanıyorum. Bu hasretin biteceği günler gelecek bilirim. İyi geceler sevgilim. Seni çok seviyorum.

  • En güzel rüyaların senin olması, meleklerin uyurken seni koruması dileğiyle Sevgilim… Hayırlı geceler diliyorum sana.

  • İsyanım sensiz geçen gecelerime ben seni düşünmekten uyuyamazken sen rahat ve huzurlu uyu diye bu mesajı gönderiyorum sana iyi geceler canım rüyalarda kavuşmak dileğiyle…

  • Gülen gözlerinde batıp, doğmayı senden öğrendim… İyi Geceler. Yüreğinizin ışığı hiç sönmesin.

Sevgiliye Etkileyici İyi Geceler Mesajları

Sevgiliye Etkileyici İyi Geceler Mesajları

  • Gecelerimin doğan güneşi, hayatımın anlamı, ömrümün sonsuz nefesi, iyi ki varsın. Seni seviyorum.

  • Bir bakışınla doğuyorsa kalbimde güneş, uyuduğundaysa batıyor güneşim. Hayatımda ömrümde sensin. İyi Geceler her şeyim.!

  • Geceler sessiz, soğuk, ayaz. Sevgim o kadar sıcak ki onu gönderiyorum sana, ört üstüne sakin üşüme diye. İyi geceler aşkıma…

  • Gülüşün gökteki ay kadar parlak ve sonsuz, umutlarınız yarın doğacak güneş misali erken gerçekleşmesi dileğiyle. İyi geceler.

  • Yarın sabah uyandığınızda gönlünüzden geçen her güzel şeyin hayalden çıkıp gerçeğe dönüşmesi dileğiyle, hayırlı geceler…

  • En güzel rüyaların senin olması, meleklerin uyurken seni koruması dileğiyle… Hayırlı geceler…

  • Güzelliklerle dolu huzurlu, keyifli güzel bir gece geçirmeniz dileğiyle iyi geceler.

Sevgiliye Komik İyi Geceler Mesajları

Sevgiliye Komik İyi Geceler Mesajları

  • Sadece seni görebilmek için rüyalarda geçsin isterdim ömrüm. Ne acı sadece rüyalarda kavuşuyoruz. Gündüzler düşman bana ve aşkımıza. Ama buna da sana olan aşkımla dayanıyorum. Umuttur beni yaşatan, gecelerdir aşkımızı çoğaltan sevgilim. İyi geceler dilerim.

  • Ve bazen her şeyi unutmak için uyumak gerek. Rüyaları hesaba katmadan… İyi geceler.

  • Şu an gece oldu güneş battı ve gökyüzünde yıldızlar belirdi. Biliyor musun yıldızların dili vardı. İstersen dışarı çık yıldızlara bak ve onların ne söylediklerini anlamaya çalış. Anlamadıysan ben söyleyeyim diyorlar ki “lan manyak gecenin kaçı olmuş yat zıbar” İYİ GECELER

Sevgiliye Uzun İyi Geceler Mesajları

Sevgiliye Uzun İyi Geceler Mesajları

  • Huzurla kapatıyorum gözlerimi her gece, bir nefes gibi içime seni çeke çeke… Öyle güzel bir melodisin ki sevgilim seninle huzur buluyorum. İyi geceler benim bir tanecik sevgilim.

  • Seni sen olduğun için sevdim daima senden başkasını asla düşünmedim düşünmeyeceğim de seninle kurduğum hayaller, sana verdiğim zamanlar hepsi senin içindi. Muhteşem bir güne uyan sevgilim. İyi uykular.

  • Sırf birisi iyi geceler demediği için kötü geçen geceler varmış ya; işte onlar olmasın diye buraya bir “İYİ GECELER” bırakıyorum. İhtiyacı olan alıp kullansın… İnsanlık Ölmedi... :)

  • Günün birinde hayat seni boş verirse ve yüreğin sana yalnız bıraktığını söylerse aldırma çevir gözlerini gökyüzüne sana gülümseyen gözlerimi göreceksin aşkım iyi uykular tatlı rüyalar.

  • Her gece varlığının verdiği huzurla başımı yastığa koyuyorum her şeyim. Sonsuza kadar hep benim ol çünkü sadece seninle bu can var olur. Şimdi yine seni düşünerek yatıyorum Allah rahatlık versin.

  • Hep aklımdasın öylesine bendesin ki hiç bitmek, tükenmek bilmeyen bir şey bu, bu can bu bedenden çıkana, bu diyardan göçene dek görebildiğim tek gerçek rüyam sensin tatlı rüyalar meleğim.

  • Geceleri uzaklara çığlık olur sesim, denizden çıkan yosun kokusundan keskin sana olan özlemim, bu gece sırf senin için kapanıyor gözlerim. İyi Geceler her şeyim!

Sevgiliye Atılacak Anlamlı İyi Geceler Mesajları

Sevgiliye Atılacak Anlamlı İyi Geceler Mesajları

  • Madem sen yoksun bu şehirde. Dolunaya bakar seni anarım. O yüzden her gece gökyüzüne bak sevgilim. Uzaklarda bir aşık senin adını söyler gökyüzüne bakarak her gece.

  • Yıldızlar ve ay nasıl bağlıysa birbirine gecelerde, ben de sana bağlıyım bütün varlığım ve yüreğimle.

  • Yeni doğacak güneşin yeni umutlar, yarınlar getirmesi dileğiyle iyi uykular. yarın sabah uyandığında gönlünüzden geçen her güzel şeyin, hayalden çıkıp gerçeğe dönüşmesi dileğiyle hayırlı ve mutlu geceler..

  • İyi geceler dilediğim meleğim, bu hayatta bir tek sen ol yeter. Ne bileğimi bükebilir düşmanlar, ne de uykularımı kaçırabilir karabasanlar.

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Sevgi Dolu İyi Geceler Mesajları

Sevgi Dolu İyi Geceler Mesajları

  • Senin hayaline tutunarak uyuyorum her gece. Seni görebilmek, seni yaşayabilmek olsun diye. İyi geceler sevgilim.

  • Sen görüp görebileceğim en güzel rüyasın, bu rüyadan hiç uyanmak istemiyorum. İyi geceler canım, cananım.

  • Kalbi güzel insanların hepsine iyi geceler tatlı rüyalar dilerim.

  • Ve bazen her şeyi unutmak için uyumak gerek. Rüyaları hesaba katmadan… İyi geceler.

  • Ruhuna dokunan insanı bul. Konuştuğunda gözleri gülen ve seni olduğun gibi seven. İyi Geceler.

En Tatlı İyi Geceler Mesajları

En Tatlı İyi Geceler Mesajları

  • Ay ve yıldızlar sırdaşım benim. Biliyorum sana olan aşkımı bir kayan yıldız anlatır. İyi geceler sevgilim. Seni çok seviyorum.

  • Beni gecenin kara gözlerinde ara sevgilim. Çünkü gökyüzüne her gece seni anarak, yaşlı gözlerle bakan bir deli aşık benim sevgilim.

  • Geceleri ettiğim dualar sabaha kadar seni korurlar. Gündüzleri hep yanındayım. Tanrım seni bütün kötülüklerden kollasın. İyi geceler sevgilim. Seni çok seviyorum.

  • Dur bir dakika önce bana bir öpücük, sonra seni seviyorum diyeceğim. Şimdi tamam artık uyuyabilirsin…

  • Canım yanında olmak istiyor canımın bana ihtiyacı vardır diye. Canım çok sıkılıyor canım yanımda yok diye. Sensiz gecelerden sensiz günlerden bıktım artık. Sabret hayatım iyi günler bizi bekliyor. İyi geceler canım.

Sevgiliye Romantik İyi Geceler Mesajları

Sevgiliye Romantik İyi Geceler Mesajları

  • Gecenin büyük karanlığı sakın korkutmasın seni, karanlığın sonunda elbet bir aydınlıkla karşılaşır insan. Güneş nasıl doğacaksa uyandığında senin için, ben de doğacağım senin bana olan sevginle ve her gecenin ilk aydınlığında sevgilim.

  • Sen uyurken aslında ben hep yanındayım. Saçlarını okşuyorum, güzel yüzünü seyrediyorum. Nefesine nefes oluyorum. Beni senden ayırabilecek bir güç yok sevgilim, ben seninim sen de benim.

  • Karanlık çökünce aslında mutlu oluyorum. Çünkü sabah yakın anlamına geliyor. Sabah yakınsa seni görmem de yakındır. Hemen sabah olsun da seni göreyim diye hemen yatıyorum. Hadi sen de geç yatağına uyu, uyu ki sabah gözlerini açtığında beni gör karşında. İyi geceler meleğim.

  • Resminle uyuyorum her gece. Tam karşıma koydum. Ben uyurken hep beni seyrediyorsun, ben de uykuya dalana dek yüzünün her karesini dolanıyorum. Benim zamanım doldu gözlerim kapanıyor, senin sıran başladı sevgilim, doya doya izle beni. İyi geceler.

Sevgiliye Aşk Dolu İyi Geceler Mesajları

Sevgiliye Aşk Dolu İyi Geceler Mesajları

  • Rüyaların en iyisi görürken Allah’ın seni koruması için gönderdiği meleğin kanatları öyle büyük olsun ki en masum anında sana kimseler zarar veremesin. İyi geceler meleğim tatlı rüyalar bebeğim.

  • Sen görüp görebileceğim en güzel rüyasın, bu rüyadan hiç uyanmak istemiyorum. İyi geceler canım, cananım.

  • Ne zaman yalnız hissetsen ve beni özlesen. Geceleri seni düşünen bir aşığın dünyanın bir ucunda yaşadığını bil sevgilim. İyi geceler.

  • Gözlerimi seninle kapatmak istiyorum ben. Az kaldı biliyorum, bunlar son ayrı uyumalarımız sevgilim. Çok yakında aynı yastığa baş olacağız, aynı eve has olacağız. Seni seviyorum kadınım. İyi geceler…

Uzaktaki Sevgiliye İyi Geceler Mesajları

Uzaktaki Sevgiliye İyi Geceler Mesajları

  • Gözlerim kapandığında senin güzel yüzün açılır rüyalarıma. Dünyanın en güzel gözlerini sürekli görebilmenin mutluluğunu yaşıyorum her şeyim.

  • Bir gün daha bitti seninle yaşadığım. Şimdi uykulara sığınıyorum. Tek isteğim yarına da seninle başlayayım. İyi geceler.

  • En çok da sana iyi geceler çiçek kadın. Bu Eylül içinde tomurcuk açtığın, bana her sabah gülümseyerek baktığın, her zaman şarabı sek içtiğin ve hayata yeni bir ben kattığın için en çok sana iyi geçsin geceler.

  • Gözlerinin baktığı her yerde ben olacağım. Gözlerini kapattığında açılacak olan gönül gözünde yine ben olacağım. Sana olan sevgimin sözlükte bir anlamı yok bir tanem. Tek anlamım sensin.

  • Uzaklarda olsak da sevgilim, gecelerin hayaline sarıl. Kanatlarına tutun hayallerinin ve bırak onlar seni bana getirsin.

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Erkek Sevgiliye İyi Geceler Mesajları

Erkek Sevgiliye İyi Geceler Mesajları

  • Geceler sessiz, soğuk, ayaz. Sevgim o kadar sıcak ki onu gönderiyorum sana, ört üstüne sakin üşüme diye. İyi geceler aşkıma…

  • Güzel rüyalarında güle oynaya gez benim için, sen uyurken tatlı rüyaların koynunda, bu garip uykusuzluk çeker gecenin ıssız soğuğunda.

  • Geceler yine giymiş kara matem giysisini. Geceler ve ben yokluğuna yas tutarız. Uzaklarda olsam da bil ki; her zaman aklımdasın sevgilim. Sana en güzel günler ve geceler dilerim.

Sevgiliye Resimli İyi Geceler Mesajları

Sevgiliye Resimli İyi Geceler Mesajları

  • Ay çıktığında, yıldızlar onun etrafını sardığında benim aklıma hep senin güzel gözlerin geliyor. Seni ne kadar çok sevdiğimi hiçbir zaman unutma ve benim için dünyadaki en değerli varlık olduğunu uykudayken bile hatırla! İyi geceler birtanem... 

  • Gecenin karanlığında durmuş seni beklerken, bir anda sen aydınlatıyorsun geceyi bütün güzelliğinle. İyi geceler sevgilim 

  • Sensiz bir sabaha daha başlamak beni şimdiden üzüyor ama bir zaman geldiğinde seninle sabaha merhaba diyeceğimi bilerek mutluluk duyuyorum. İyi geceler canım! 

  • Gecenin karanlık sessizliğinde, yıldızların parıltısı karanlığı delip yüreğime ulaşıyor. İyi geceler aşkım, rüyalarda buluşmak dileğiyle.

  • Gökyüzü yıldızlarla dolu olsa da, gecem benim için tamamlanmış değil. Seni düşündükçe yıldızlar bile sönüyor. İyi geceler aşkım.

En Güzel İyi Geceler Mesajları

En Güzel İyi Geceler Mesajları

  • Karanlık gecenin yalnızlık kuyusuna düşersen, sana yolladığım aşk kanatlarına sarıl ve benim geceme gel sevgilim.

  • İyi geceler birtanem. En tatlı uykular en güzel rüyalar senin olsun. Huzur dolu yarınlara; beraberce ulaşabilmek ümidi ile iyi geceler bebeğim..

  • Nerede olmak isterdin sorusuna gözlerimle cevap verdiğim tek yerdi mavi gözlerin. Seni çok seviyorum hayatım. İyi Geceler

  • Günün birinde hayat seni boş verirse ve yüreğin sana yalnız bıraktığını söylerse aldırma çevir gözlerini gökyüzüne sana gülümseyen gözlerimi göreceksin aşkım iyi uykular tatlı rüyalar.

  • Gecelerimin doğan güneşi, hayatımın anlamı, ömrümün sonsuz nefesi, iyiki varsın. Seni seviyorum, İyi Geceler her şeyim.

Sevgiliye Anlamlı İyi Geceler Mesajları

Sevgiliye Anlamlı İyi Geceler Mesajları
www.sozsepeti.com

  • Gecenin karanlığını her zaman senin gülüşünü aklıma getirerek kovuyorum. Birden aydınlanıyor tüm gece ve tüm aydınlığın merkezi sen oluyorsun aniden.

  • Aşık olmak her zaman uykusuz kalmak anlamına gelir çünkü aşk uykuda göreceğin rüyaları, uyanıkken görebilmeyi sağlıyor. Canım sevgilim, sana iyi uykular, bana iyi uykusuzluklar!

  • Sensiz geçirdiğim gecelerin bir gün seni bana getireceğini bilmek ne kadar da tuhaf!

  • Öylesine senin varlığın ile yaşıyorum ki sevgilim, sensiz gözüme tek bir an bile uyku girmiyor. Eğer sen uyursan ben de uyumuş olacağım.

  • Her zaman uyumak istediğinde beni düşündüğünü biliyorum. Çünkü aynısını ben de yapıyorum. Her zaman mutluluğumuz sürsün ve her zaman rüyalarımız ortak olsun. İyi geceler.

  • Benim için yaşamımdaki en değerli varlık olan canım sevgilim, seni hiçbir zaman unutmayacak ve sana her gece bu güzel sözleri söylemeye devam edeceğim, ta ki bir gün kulağına fısıldayıncaya kadar.

WhatsApp'tan Sevgiliye Göndermelik İyi Geceler Mesajları

WhatsApp'tan Sevgiliye Göndermelik İyi Geceler Mesajları
www.pekguzelsozler.com

  • Sen uyurken aslında ben hep yanındayım. Saçlarını okşuyorum, güzel yüzünü seyrediyorum. Nefesine nefes oluyorum. Beni senden ayırabilecek bir güç yok sevgilim.

  • Karanlık çökünce aslında mutlu oluyorum. Çünkü sabah yakın anlamına geliyor. Sabah yakınsa seni görmem de yakındır. Uyu ki sabah gözlerini açtığında beni gör karşında. İyi geceler meleğim.

  • Resminle uyuyorum her gece. Ben uyurken hep beni seyrediyorsun, ben de uykuya dalana dek yüzünün her karesini dolanıyorum. İyi geceler aşkım.

  • Gözlerimi seninle kapatmak istiyorum ben. Az kaldı biliyorum, bunlar son ayrı uyumalarımız sevgilim. Çok yakında aynı yastığa baş olacağız. İyi geceler sevgilim…

  • Kalbim şu anda seni çok özlüyor, bu yüzden lütfen erken uyu ve benimle rüyalarımda buluş! Tatlı rüyalar seni seviyorum!

  • Yatakta yatan ve şu mesajı okuyan dünyanın en tatlı kızına: Umarım bu iyi geceler mesajı onu gülümsetir. İyi geceler aşkım!'

  • Sana o kadar aşığım ki artık gecelerimin ne zaman bitip günlerimin ne zaman başladığını bilmiyorum. İyi geceler tatlı rüyalar aşkım

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Instagram'dan Sevgiliye Göndermelik İyi Geceler Mesajları

Instagram'dan Sevgiliye Göndermelik İyi Geceler Mesajları

  • Gökyüzündeki ay, senin gülüşünü hatırlatıyor bana. Her gece, yıldızlar arasında mutluluk dolu bir yer bulman dileğiyle. İyi geceler aşkım

  • Uykusuz gecelerin ardından, şimdi seninle dolu rüya gibi bir gece başlıyor. İyi geceler sevgilim. İyi ki varsın. 

  • Saatlerin ritmi, seninle olan anılarımızın en güzel şarkısını çalıyor. Gecenin sakinliğinde, senin gülüşünün izleri kalbimde dans ediyor. İyi geceler en güzel rüyam. 

  • Geceleri uyumadan önce her zaman umutlarım ile yatağa giriyorum. Umutlarımın hepsi senin varlığınla dolup taşıyor canım sevgilim.

  • Yalnızlığa sarılıp uyuyorum bu gece de ve sen yoksun sevgili! Ne zaman kovacaksın yalnızlığımı? Unutma, en iyi geceler seninle olanlar... 

  • Her gece tek bir dileğim oluyor, o da her zaman sensiz rüyaların bile çabucak geçmesi! Sana kavuştuğum sabahlara sevgilim. İyi geceler.

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