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Görülmemiş En Ağır Sözler! Dostun Düşmanın Canını Yakacak Laf Sokucu, Ders Verici, Anlamlı ve Kısa Ağır Sözler

Görülmemiş En Ağır Sözler! Dostun Düşmanın Canını Yakacak Laf Sokucu, Ders Verici, Anlamlı ve Kısa Ağır Sözler

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
08.10.2024 - 10:53

Karşılaştığımız bazı stresli durumlarda, sözlerimizle ağırlığımızı koymamız şart oluyor! Canınızı sıkan, kendinizi kötü hissetmenize sebep olan kişiyi, tek bir cümle ile yerle bir etmek isterseniz, küfürsüz en ağır ve vurucu sözleri söylemek isteyebilirsiniz. İşte bu gibi durumlar için özellikle sosyal medyada paylaşmalık okkalı laflar arıyorsanız, eski sevgiliye ya da eski dosta laf sokmalık en ağır abi sözlerini sizin için derledik.

Yılın en çok beğenilen küfürsüz veya hakaretsiz en ağır, damar, kapak, okkalı ağır sözler ve mesajları...

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2024'ün En Ağır Sözler ve Mesajları

2024'ün En Ağır Sözler ve Mesajları

  • Akıl vermeyi bırakıp biraz huzur verseniz.

  • İstersem çare istemezsem bahane bulurum. Sen rahat ol!

  • Hayat yalandan ibaret değildir aslında. Gerçeği yalanlarla yıkayan bizim yalan sözlerimizdir, hayatı yalan yapansa insanın ta kendisidir.

  • Delikanlılık belinde taşıdığın silah değil bedeninde taşıdığın yürektedir.

Sosyal Medyada Paylaşmalık En Sert Sözler

Sosyal Medyada Paylaşmalık En Sert Sözler

  • Hadi kaldır kadehi! Varsa şerefine, yoksa gidişine içelim.

  • Eğer inceldiği yerden kopmasına izin vermezsen, gün gelir en sağlam yerinden kopar. Canın yanar.

  • Bazen elinin tersiyle bir kenara ittiklerini, sonra elinin içiyle diz çöküp dilersin.

  • Ölmeyi çoktan göze aldım ama yanımda kimleri götüreceğim onu düşünüyorum.

  • Bende sana verilecek günah bile kalmadı haberin olsun.

  • Sen sen ol önce insan ol. Geri kalan her şey peşinden gelir zaten.

En Ağır Sözler

En Ağır Sözler

  • Sen kendinle başa çıkamayınca senin gibi aciz düşmana kim ehemmiyet verir?

  • Öyle ucuz değil gül koklamak. Gül tutan ele diken batmalı. Bir aşka gönül veren o aşkın kapısında yatmalı.

  • İman etmek görünmeyene inanmaktır. Mükâfatı ise görünmeyeni görmektir.

  • İyi ağaç kolay yetişmez rüzgâr ne kadar kuvvetli eserse ağaçlar da o kadar sağlam olur.

Sosyal Medyada Paylaşmalık Damar ve Ağır Sözler

Sosyal Medyada Paylaşmalık Damar ve Ağır Sözler

  • Gecenin yarısı uyanıp “bir dert yakayım” derken; paketi bitiren insanların, derdi büyüktür.

  • Gitsen de artık beni bağlamaz; hani bir laf vardır ya, kendi düşen ağlamaz.

  • Güneş yüzlüm benim senin için karanlıklardan çıkıp taktım belime silahımı ağır abi olmanın yoktur hesabı.

  • Güneşin rengine benzemez gecenin rengi üşütür ayaz korkutur karanlık bugün bir gariplik bir hüzünlük var yüreğimizde ya biz fazlayız bu şehirde yada bir dost eksik.

  • Kafana göre dön dünya ne senin gibi fırıldaklar ne de senin gibi yuvarlaklar umurumda!

Ağır Kapak Sözler

Ağır Kapak Sözler

  • Diz üstü yaşamaktansa ayakta ölmeyi tercih ederim.

  • Erkeklerin kalbi mezar gibidir, bir giren bir daha çıkamaz, kadınların kalbi 5 yıldızlı hotel gibidir giren çıkan belli olmaz

  • Eskiden karanlıktan korkar yağmurdan ürperirdim şimdi karanlıklar sırdaşım yağmurlar göz yaşım oldu.

  • Fark edilmek için fark yapmak fark yapmak için meydan okumak gerekir.

  • Farkımız tarzımız bizim delikanlı olmamız ya kan kustururuz yada tam sustururuz bu hususta ne kural nede kral tanırız.

  • Firari saatlerin ardından gelen isyankar sokakların tövbekar çocuklarıyız biz sevdiğimiz için, için yaşar dostumuz için ölürüz ve de hiçbir zaman hiç bir yerde kimseye hesap vermeyiz, öteki taraf hariç.

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Ağır Kısa Sözler

Ağır Kısa Sözler

  • İnsan bazen büyük hayallerini küçük insanlarla ziyan eder.

  • Sen yine de susmayı seç. Konuşur “kırarsın” kırıklar sende esaret olur. Susar kırılırsın, mahşerde günahına kefaret olur.

  • Sonunda anladım ki, ben kocaman sevgimi bazı insanların fukara yüreklerine sadaka olarak bağışlamışım.

  • İnsanlar vardır sevginin her türüne layıktır. İnsanlar vardır her ne verirsen ver yine de aşağılıktır.

  • Saçının her teli için dünyaları yakan adamlar. O saç bir yemekten çıkmaya görsün, kadının dünyasını başına yıkıyor…

  • Bana yüreğimdesin deme sevgilim. Bana kalabalık yerlerde sıkıntı basıyor.

En Anlamlı Ağır Sözler

En Anlamlı Ağır Sözler

  • Zamana bırak dediler, bende öyle yaptım. Gün, hafta, ay, yıl derken sadece şunu anladım eskiyor, ama eksilmiyor kalp ağrısı.

  • Her şeyin sonunda düşmanlarımızın sözlerini değil; dostlarımızın sessizliğini hatırlayacağız.

  • Alemde dayı olmuşuz ne fayda sözlerde kral olmuşuz ne fayda, bir güzel sevdik sonunda oda bize bakmıyor batsın bu sevda.

  • Ben seninle toprağa girerim diyenleri çok gördüm ben öyle diyenleri hep yalnız gömdüm.

  • Bir çocuk babasız büyür ama anasız büyüyemez. Bizim bir tane anamız var o da vatan! - Polat Alemdar

Dosta Düşmana Ağır Abi Sözleri

Dosta Düşmana Ağır Abi Sözleri

  • Gün bitti ay doğdu kurt burada, çakalların nerde aslanım? - Doğu Bey

  • Kahraman yapılmaz kahraman olunur! -  Kara

  • Aslan olmak isteyen inlemez! Aslansan hakkını vereceksin, cesareti yüreğine koyacaksın!

  • Sakın 30 yıl hukukun olmayan birine sakın deme… -Polat Alemdar

  • Bizim gibi adamlar iki yerde huzur bulurlar: Bir mezarda, bir de mapusta…

  • Kahpelik gizli yapılır gizli kalmaz… - Duran Emmi

  • Benim yaşayan bir düşmanım yok! - Polat Alemdar

  • Devlet ideolojisi olan insandan korkmaz.

Anlamlı Ağır Sözler

Anlamlı Ağır Sözler

  • Hayat yollardan çizilmiş olsa bile bu yollardan birini seçeceksin seçtiğin yolda ölüm olsa bile selam verip geçeceksin.

  • Biz popüler değiliz adamız, bizim durumlarımız değil adamlığımız beğenilir.

  • Ömrü bitene kadar sevmeli insan. Menfaatleri bitene kadar değil.

  • Arkadaş sen hiç ölümün gölgesinde özgürlüğünü yaşadın mı kahpesine kurşun yağdırdın mı hiçbir garibanın elinden tutup da kadere rest çektin mi.

  • Kimseyi ezmedim ezeni ezdim dostuma kardeşime yanlışa düşüp de kendimi madara etmedim.

Çok Ağır Sözler

Çok Ağır Sözler

  • Hedefinde kalite varsa bir gün bir yerde mutlaka karşılaşırız.

  • Varlığımın kıymeti bilinmeyen yeri yokluğumla terbiye ederim. Sıkıntı yok!

  • Seni paramla satın alırım dediysem zenginlikten değil, ucuzluğundan.

  • Gözümde küçüklen insanlarla büyük hesap kurmam ben.

  • Arkamdan konuştuğunuz sürece arkamda kalacaksınız.

  • Sevmeler yalan olunca gitmeler kolay olur!

  • Vereceğimiz değeri hak ettiğinden emin olabilsek, önüne dünyaları sereceğiz de işte. Hangi maskenin altında kim var belli değil.

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Akrabaya Ağır Sözler

Akrabaya Ağır Sözler

  • Keşke beni senden vazgeçmek zorunda bıraksaydım

  • İnsan bazen büyük hayallerini küçük insanlarla ziyan eder.

  • Reçetene 'yol' yazıyorum istediğin kadar alabilirsin..

  • İnsanlar gerçek yüzlerini, sizden istediklerini alamadıklarında gösterirler.. Anonim..

  • Artık herhangi bir hayale kucak açamayacak kadar yorgunum. Cemil Meriç

  • Ayakta ölmek dizüstü yaşamaktan daha iyidir. F.D. Roosevelt.

  • Yaptıklarıyla küçülenler, laflarıyla büyüdüklerini sanmasınlar!

  • Bazı insanlara verebileceğin en büyük değer, isimlerinin baş harfini büyük yazmak olur. Gerisine inanın değmezler!

Eski Dosta Ağır Sözler

Eski Dosta Ağır Sözler

  • Benim gözüm karadır sevdiğime değer veririm değer verdiğimi severim, sen benim değerimi bilmedin şimdi sokak köşelerinde değer ara kendine değersiz insan!

  • Yıllar vardır nasıl geçtiğini bilmezdim, bir gün vardır yaşamın anlamını değiştirdi bana dair; hissetmediğimi, bilmediğimi yaşattı, iste o ani senle yaşadım senle sevdim.

  • Yaşamın ilginç yanlarından birisi de en iyinin dışında bir şey kabul etmeyenlere genellikle en iyisini vermesidir.

  • Tamam hiçbir şey bildiğin yok ama bari arada bir de olsa haddini bilsen diyorum.

  • Karakterim ve tavrımı birbirine karıştırmayınız. Karakterim 'kim olduğumla' ilgilidir, tavrım 'sizin kim olduğunuzla.

Sevgiliye Ağır Sözler

Sevgiliye Ağır Sözler

  • Kırılmış bir kalbin hesabı, bu dünyaya ağır gelir.

  • Eğer inceldiği yerden kopmasına izin vermezsen, gün gelir en sağlam yerinden kopar. Canın yanar.

  • Senin kaprislerini çekeceğime zikir çekerim en azından çektikçe sevap haneme işlerim.

  • Ayaklarımda pranga var diye yanımda şaklabanlık yapıyorsun ya istediğimde prangaları çıkarabileceğimi unutuyorsun.

Eski Sevgiliye Ağır Sözler

Eski Sevgiliye Ağır Sözler

  • Kapattık kardeşim. Artık sevmiyoruz

  • Yolu doğru olanın yükü ağır olurmuş.

  • Kral olsan ne yazar senin de gideceğin 2 metre mezar.

  • Sokak lambası gibisin kime yandığın belirsiz.

  • Koyduysa sana yokluğum, işte o zaman mutluyum.

  • Arada bir düşmüş takliti yapacaksın ki, hainler belli olsun!

  • 2 gram beynin var onu da laf sokacağım diye kendini heder ediyorsun.

Ağır Laf Sokucu Sözler

Ağır Laf Sokucu Sözler

  • Acıya kahkaha atabilmek bir sanatsa eğer, ben çok pahalı bir tabloyum...

  • Anladım ki; benim içimi cız ettiren, ona vız geliyor.

  • Kaldırabileceğimden çok daha fazla acıyı bana bırakıp gittin.

  • İnsanın diğer yüzünü görünce, ilkini hatırlamam.

  • Farkındalık lanet bir şeydir, hayatın lezzetini alır götürür!

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Resimli Ağır Sözler

Resimli Ağır Sözler

  • Üzülmeye değmez diyor dünya. Bırakıp gidenin de gidip dönmeyenin de canı cehenneme. 

  • İnsanları ikiye ayırıyorum; kürekle dövülecekler, yürekle sevilecekler.

  • Sözlerinde kendin gibi yalan. Sen sadece hayallerine ve yalan sözlerine inan.

  • Aman dileyeni affetmek bir adamın şerefini yüceltir!

  • Birini sevmişsen öncesi yoktur, ötesi yoktur, ilerisi yoktur.

  • Vatanına ve milletine ihanetten daha büyük bir acı yoktur!

Aleme Sert Sözler

Aleme Sert Sözler

  • Bazı şeyler nasiptir; bir bardak çay söylersin, nasibin varsa içersin.

  • Firari saatlerin ardından gelen isyankâr sokakların tövbekâr çocuklarıyız biz sevdiğimiz için için yaşar dostumuz için ölürüz ve de hiçbir zaman hiçbir yerde kimseye hesap vermeyiz (öteki taraf hariç)

  • İyi insanlar daima kaybederler, çünkü adil dövüşürler.

  • Biz hapishanelerde öğrendik bağlamayı, telleri anlatır sana olan aşkımı, yaptım sana 4 duvar arasında bir şarkı, şarkının adı; bu hayat sensiz olmamalı.

Kırıcı Ağır Sözler

Kırıcı Ağır Sözler

  • “EYVALLAH” ne güzel bir sözdür.. Bazen kabulleniş.. Bazen boş veriş.. Bazen de yol veriş… Ama hep sonunda bir rahata eriş.

  • Hiçbir kız bir erkeğe boyun eğmez hiç bir erkek bir damla göz yaşına değmez

  • Telefon klavyesi kadar karakteri olmayan insanların, kendisini doğruluk abidesi gibi göstermesi beni boğuyor.

  • Kıvırmak; kalçada şık duran bir eylemdir. Kişiliğinize taşımayın lütfen!

  • Kırdığın kalbim düzeldi yeni bırak beni üzerim seni, çık hayatımdan delirtme beni. Herkes kendi yoluna. 

Düşmana Ağır Sözler

Düşmana Ağır Sözler

  • Paranı kaybedersen geri kazanırsın. Gücünü kaybedersen geri alırsın.. NAMINI KAYBEDERSEN, HER ŞEYINI KAYBEDERSIN!

  • Sen bakma böyle boynu bükük durduğumuza. Başımızı kaldırırsak ezeceğimiz insanlardan korkarız!

  • Bazı kızlar var, gider, alır  gelirsin ama bazı kızlar vardır gelir, seni alır, götürür!

  • İnsanların yarısı sen kaybedince ”ben demiştim” diye yaşar, yarısı da sen kazanınca ”ben zaten biliyordum” diye yaşar.

  • Bir ağabey kardeşi için birinin eline eğiliyorsa o ağabeyin büyüklüğünün hatırına o kardeş affedilir.

  • Herkesin titrediği biri vardır. Bak sen soğuktan bende kadından titriyorum.

  • Lideri insanlar seçmez, lider doğarsın, lider ölürsün.

Dosta Ağır Sözler

Dosta Ağır Sözler
www.pekguzelsozler.com

  • Sen bir şeyler verdikçe dost çok olur, hele birde sen iste gör bak hepsi yok olur....

  • Sevgili için dostunu satanı ben adam yerine koymam.

  • Yanımda yürümeyi bilmeyenler arkamdan dört nala koşsa ne yazar...

  • Yeni dostluklar anca kavgayla başlar.

  • Zaman gelir yollarına kar yağar, etrafını hüzün bulutları sararsa, ne zaman bir dosta ihtiyaç duyarsan dost olabildiğim kadar buradayım.

  • Farklı olduğumun farkındayım. Arkamdan konuşurken bir bakmışsın karşındayım.

  • Gelen ne getirdi ki giden ne götürsün?

  • Hadi simit satanı anladım, kestane satanı da. Peki ya dost satan, o da mı ekmek parası?

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