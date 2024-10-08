Görülmemiş En Ağır Sözler! Dostun Düşmanın Canını Yakacak Laf Sokucu, Ders Verici, Anlamlı ve Kısa Ağır Sözler

Karşılaştığımız bazı stresli durumlarda, sözlerimizle ağırlığımızı koymamız şart oluyor! Canınızı sıkan, kendinizi kötü hissetmenize sebep olan kişiyi, tek bir cümle ile yerle bir etmek isterseniz, küfürsüz en ağır ve vurucu sözleri söylemek isteyebilirsiniz. İşte bu gibi durumlar için özellikle sosyal medyada paylaşmalık okkalı laflar arıyorsanız, eski sevgiliye ya da eski dosta laf sokmalık en ağır abi sözlerini sizin için derledik.

Yılın en çok beğenilen küfürsüz veya hakaretsiz en ağır, damar, kapak, okkalı ağır sözler ve mesajları...