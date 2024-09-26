Görüş Bildir
Haberler
Blog
Sözler ve Mesajlar
Laf Sokan Kapak Sözler 2024! Sevmediğiniz Kişilere Tokat Gibi Yanıtlar ve En Güzel İğneleyici Kapak Sözler

Laf Sokan Kapak Sözler 2024! Sevmediğiniz Kişilere Tokat Gibi Yanıtlar ve En Güzel İğneleyici Kapak Sözler

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
26.09.2024 - 16:01

Sözlerinizle düşman çatlatma hazır olun! Özellikle sosyal medya platformlarında sıkça kullanılan ve laf sokmaya yönelik olan kapak sözlerle her tartışmaya bir cevabınız olacak. Tartıştığınız ya da sevmediğiniz kişilere, eski sevgiliye gönderme amaçlı kullanılan en iğneleyici kapak sözleri sizlerini sizin için derledik. Karşınızdakini kudurtacak bu sözleri Facebook, Instagram, Twitter, TikTok ve WhatsApp'ta paylaşabilirsiniz.

Keyifli okumalar…

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

7’den 70’e milyonlarca kişinin kullandığı sosyal mecralarında söz paylaşmak da oldukça popüler bir hale geldi. En klas insanların ya da en cool kişilerin bile yeterince kırıldıklarında iyi bir laf sokan kapak söze ihtiyaç duydukları bir çağdayız.

7’den 70’e milyonlarca kişinin kullandığı sosyal mecralarında söz paylaşmak da oldukça popüler bir hale geldi. En klas insanların ya da en cool kişilerin bile yeterince kırıldıklarında iyi bir laf sokan kapak söze ihtiyaç duydukları bir çağdayız.

İşte sevgiliye, arkadaşa, eski sevgilinin yeni sevgilisine ve sinirlendiklerinize söylenebilecek en kapak sözler...

En Havalı Kapak Sözler

En Havalı Kapak Sözler

  • Sokak lambası gibi olma ey yar kime yandığın belli olsun. Necip Fazıl Kısakürek

  • İyileştirir diye medet umduklarımız tekrar tekrar yaralıyor bizi.

  • En güzel ironisidir dünyanın, seni üzmek istemiyorum diyen herkesin hayatımızın içine sıçması.

  • Kıyamam dediklerimiz bizi ince ince kıyıp pembeleşinceye kadar kısık ateşte kavurdular.

  • Yüz kere yere düşmüş olayım; başkalarına çelme takan biri olmayacağım. Ben kazanan değil, insan olmak istiyorum.

  • Bir kadının gözyaşının akmasına sadece soğan değil, bir ‘hıyar’ da neden olabilir.

  • Sen hayata at gözlükleriyle bakmaya devam ediyorsan, birilerinin 'çüş' demesi de zoruna gitmesin.

  • Bilirsin ben belâ okuyamam, Allah salanı versin.

  • Bir zamanlar toz konduramadıklarım, şimdi kirden görünmez olmuş.

  • Her şeyi bilmene gerek yok haddini bil yeter.

  • İnsanlar da fotoğraf gibi; ne kadar büyütürsen, o kadar düşüyor kalitesi.

Laf Sokucu Kapak Sözler

Laf Sokucu Kapak Sözler

  • Kime kıymet versem hayatımı ‘kıyamete’ çevirmesini iyi biliyor.

  • Gidişine illa bir isim konulacaksa 'MAL KAYBI' diyelim.

  • ‎50 kuruşluk çikolatanın verdiği mutluluğu veremeyen insanlar var.

  • Bazı insanları hayata baktığı pencereden, atmalı.

  • Bazı insanlar ayakkabı mağazası gibi, her numara var Allah için.

  • Kendime yakışanı severim. Herkese yapışanı değil.

  • Seni adam ederdim ama çoktan köpeğim olmuşsun, ne lüzumu var.

  • Şimdi söyle; hayatını düzene mi sokayım, seni üzene mi?

  • Varlığım parmağına ‘yüzük’ olmadı ya. Yokluğum kulağına ‘küpe’ olsun.

  • İki dakika insan ol desem zaman tutacak insanlar tanıyorum.

  • İnsanı acıtan yarası değil, vefasız dostunun hakikatidir. Ağaçları deviren fırtına değil, toprağın yetersiz sadakatidir.

Komik Kapak Sözler

Komik Kapak Sözler

  • Biraz insan ol diyeceğim ama seni de zor durumda bırakmak istemiyorum.

  • Bir zam” da şu insanlara gelse kendilerini bu kadar ucuza” satmasalar…

  • Yanımda olması gerekenler zaten yanımda def olup gidenler kimin umurunda.

  • Ey sevgili nedir yüzündeki acı yoksa kırılan hayallerim mi battı eline?

  • Çok fazla konuşmaya gerek yok aslında. Sen, benden daha kötülerine layıksın.

  • Bana kalbimdesin deme sevgili, kalabalık yerlerde sıkıntı basıyor beni.

  • Akıllı telefonmuş. Karşı taraf aptal olunca, telefon akıllı olsa bile işe yaramıyor.

  • Erkek arkadaşının parası yok diye tokum” diyen de vardır, yokum” diyen de.

  • Benim bütünlemem yok sevgilim. Bir kere kaldın mı benden bir daha geçemezsin.

  • Sana değer verip aşkı bulacağıma X’e değer veririm Y’yi bulurum daha iyi.

  • İyi günde yanımda durmaya değil, dar günde arkamda olacaksan gel. Hayal ettiklerini görmeye değil, içimde acıyı göreceksen gel.

Dosta Düşmana Kapak Sözler

Dosta Düşmana Kapak Sözler

  • Oralarda benden yok bir düşünsen anlarsın. Buralarda senden çok var görsen şaşarsın.

  • Moralim çok bozuk; şu seni seviyorumlu fıkranı anlat da gülelim birazcık.

  • Yemin ederim senden başkasını sevmem demişti. Sıradaki yemin tükürüp de yalayanlara gelsin.

  • Konuştuğun kadar şerefli olsaydı hislerin; şerefini iki paralık etmezdi seçimlerin.

  • Tabağına yiyebileceğin kadar yemek, hayatına sevebileceğin kadar insan al. İsrafın lüzumu yok.

  • İsteyen istediği yere gitsin, zincirini kırıp giden iti ben bir daha kapıma bağlamam.

  • Sevgimi anlayamadın mı gözlerimdeki yaştan, atalarımız doğru demiş eşek ne anlar hoş laftan.

  • Parçaları kaybolmuş puzzle gibisiniz. Kiminizin aklı kiminizin ruhu kiminizin kalbi yok.

  • Gitmeyi tercih edenlerin ardından, el sallayın ki; artık sadece bir EL olduklarını daha iyi görsünler.

  • Ne yarım kaldım senden sonra, ne de yaralı, beni ne sen yıkabilirsin, ne de en kralı.

  • Kusura bakmayın, kusurlarınıza bakın!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

En Güzel Kapak Laflar

En Güzel Kapak Laflar

  • Boşuna kimseyi suçlamayın dostlarım. Kullanıcı hatası değil, bazılarının doğuştan defoludur yüreği.

  • Kara kalem resim yapmayı seviyorum. Çünkü kimin ne renk olduğunu hala çözemedim.

  • Senin açtığın yarayı bir başkasıyla kapatmasına kapatırım da,  yüreğime adilik yapmamın alemi yok.

  • Aldırma gidenlere, sevip terk edenlere. Hayat dediğin iki kelime; hoş geldin, güle güle.

  • Ben güçsüzüm düşerim ağlarım canım acır yaralarım ve kusurlarım var, sırf bu yüzden insanım. Sıradanım.

  • Sen bu kalp yükünü kaldıramadıysan ben el atarım. Senin çivin çıkmış ama bilirsin ben çok iyi çakarım.

  • Ben kendi çapımda yazıyorum. Ucu sana dokunuyorsa, etrafımda dönüyorsun demektir boşa uğraşma. Bakmam sana.

  • Hayatı boyunca oyuncak ayıya sarılıp uyumuş bir kızı, büyüdüğünde sevgili seçimi yüzünden eleştiremezsin.

  • Demiş ki: ”kaybettiklerini görsün de ağlasın”. Dedim ki: ”kazandıklarımı görsen, değerinin olmadığını anlarsın.

  • Seni hiç unutmadım inanır mısın? Yediğim salatada bile arar oldum. Bir hıyarın eksikliği bu kadar mı belli olur.

  • Büyük balonların eceli, küçük iğnelerdir.

Her Yerde Kullanabileceğiniz Kapak Gibi Sert Sözler

Her Yerde Kullanabileceğiniz Kapak Gibi Sert Sözler

  • Benden sana ne beddua gelir ne de dua bundan sonra, tek bir dileğim var sadece ne yaşattıysan bana, sende aynısını yaşa.

  • Ezan sesini seviyorum. Çalan müzik susuyor, küfür edilmiyor, içki içen bırakıyor. Yani 3 dakika herkes insan oluyor.

  • Senin gibi bozukları kumbarada biriktirir, geleceğe yatırım yaparım. Ha çok mu sıkıştım; hiç düşünmem hemen harcarım.

  • Büyük bir hayal kırıklığı yaşayıp, ben artık kimseyi sevemem deme. Unutma ki, en güzel çiçekler mezarlıklarda yetişir.

  • Seni gözümde bu kadar büyütmeme aptallık diyorsan, bu senin karakterinin küçüklüğü, benim hayal dünyamın büyüklüğüdür.

  • Demişsin ya onun gibilerini cebimden çıkarırım diye. Dinle. Ben senin gibilerini tespihime dizerim tövbe tövbe diye çekerim.

  • Bu dünya senden önce de dönüyor, senden sonrada dönecek. Yani seninle bir şey değişmediği gibi, sensiz de bir şey değişmeyecek.

  • Attığınız ya da atacaklarınız kazıkları saklıyorum, saklıyorum ki gün gelip bana döndüğünüzde sizi ağırlayacak yerim olsun.

  • Bazı insanlar söze gelince edebiyatın turşusunu bile kuruyorlar da icraata gelince turşunun içindeki hıyar kadar olamıyorlar.

  • Einstein amca bak öyle atomu parçalamakla filan olmaz bu işler, sen gel de o’nun gidişinden sonra beni topla, toplayabilirsen.

Eski Sevgiliye Kapak Sözler

Eski Sevgiliye Kapak Sözler

  • Kimseye değil bu nefretim, sadece kendime. Sevmeseydim olmazdı! İçimde koca bir dünya şimdi cehennem oldu... Girme yanarsın rezil olursun karşımda.

  • Bazı kadınların şövalye sandıkları adamların, aslında alüminyum folyo ile kaplanmış denyo olduklarını görmeleri baya zaman alıyor.

  • Balonlar, içi boş şeylerin de bazen yükselebileceğini hatırlatır.

  • Bazı insanların resimlerine bakıyorum, o kadar güzeller ki; hep resimlerde kalsınlar istiyorum. Çünkü karakterler objektife girmiyor.

  • Kimi insan girdiğinde odayı aydınlatır, kimi de çıktığında. Umutlara kanma umutlar bir gün imkansızlaşır, hayatı tozpembe yaşıyorum sanma, her renk bir gün siyahlaşır.

  • Hani sen bana mecbursun havasında olanlar var ya. Onlar o havada takılsınlar; ben bana yeter de artarım, artanımla da onlara hava katarım.

  • Anladım ki; insanlar; susanı korkak, görmezden geleni aptal, affetmeyi bileni çantada keklik sanıyorlar. Oysaki ben istediğim kadar hayatımdalar. Göz yumduğum kadar dürüstler ve sustuğum kadar insanlar.

  • Adam sorar kaçınız çıplaklığınıza güvenmek yerine karakterinize güvenecek kadar kadınsınız? Kadın cevap verir kaçınız çıplak bedene sahiplenmek yerine, üstünü örtecek kadar adamsınız?

  • Her haltı yiyip, evleneceği kızın el değmemiş gonca gül olmasını isteyen erkekler, siz hiç boka kelebek, çiçeğe sinek konduğunu gördünüz mü?

Eski Sevgilinin Yeni Sevgilisine Kapak Sözler

Eski Sevgilinin Yeni Sevgilisine Kapak Sözler

  • Canım, karakterin yere düşmüş. Onu bir alıver oradan.

  • Çakalların özgürlüğü Aslan yerden kalkana kadardır.

  • Zoruna gittiğini duydum. Güzel yer, ben de gitmiştim!

  • Sen hala kabullenmedin mi sevap sandığın günahlarını!

  • Seni unuttum sanma, sadece değerin kadar hatırlıyorum.

  • Bugün laf koymayacağım. Çay koydum; gel, iç, insanlık gör.

  • Eksik olmayın, dedik. Fazla olmaya başladınız. Hayırdır?

  • Ben insanları harcamayı iyi bilirim. Yeter ki bozuk olsun.

  • Kendi bindiğim gemiyi yakacak kadar deliyken, beni kibritle korkutmaya çalışma!

  • Sana benden nasihat: Başkasıyla gelen mutluluk, başkasıyla gidecektir.

Ağır Kapak Sözler

Ağır Kapak Sözler

  • Hesabını veremeyeceğin işlere kalkışma! Öbür tarafta bulaşık yıkatmıyorlar.

  • Canım, bak! Bir derdin sıkıntın olursa, biliyorsun, hiç umurumda değil.

  • Her gece resmine bakmadan yatamıyorum, illa tüküreceğim.

  • Canımı sıktığın zaman sana tekme tokat dalıp, “Pardon! Dalmışım.” diyesim var.

  • Hani senin varlığın “fifi”, yokluğun da “tın” ya! Benim varlığım “olay”, yokluğum “koyar”!..

  • Egonu öyle beslemişsin ki karakterin aç kalmış.

  • Gölgene de yazıklar olsun! Seni adam sanmış ki peşinden gidiyor.

  • Ben “geri zekâlılıkla mücadele vakfı” mıyım, ya?

  • Kar yağınca mikroplar ölür diyorlar. İyi misin?

  • Adını şifrem yapsam, yetersiz karakter diyecek hala konuşuyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Kısa ve Öz Kapak Sözler

Kısa ve Öz Kapak Sözler

  • Kimi insan girdiğinde odayı aydınlatır, kimide çıktığında…

  • Oturur sana şerefi anlatırdım ama, kaybettiği bir şeyi dinlemek ağır gelir insana.

  • Bugün sana laf sokmayacağım. Çay koydum; gel, iç, insanlık gör.

  • Biz kimsenin varlığıyla var olmadık. Yokluluğuyla da yok olmayız.

  • Bana akıl verirken kalanı sana yetmeyecekse, benim için risk almanı istemem.

  • Dost dediğin kara günde belli olurmuş. Söndürün ışıkları, dostlarımı sayacağım!

  • Yanımda olması gerekenler zaten yanımda, defolup gidenler kimin umurunda?

  • Senin gibi bozukları kumbarada biriktirir, geleceğe yatırım yaparım. Ha, çok mu sıkıştım, hiç düşünmem hemen harcarım.

  • Konuştuğun kadar şerefli olsaydı hislerin, şerefini iki paralık etmezdi seçimlerin.

  • Demişsin ya, onun gibilerini cebimden çıkarırım diye. Dinle! Ben senin gibilerini tespihime dizerim, tövbe tövbe diye çekerim.

Aldatanlara, Kandıranlara Kapak Sözler

Aldatanlara, Kandıranlara Kapak Sözler

  • Tecrübeli satış elemanı arayanlara eski dostlarımın ismini veriyorum.

  • Biz karada yürüttüğümüz geminin kaptanıyız, siz hangi teknenin küreğisiniz.

  • İnsanlar önce kendini, sonra haddini daha sonra da ne istediğini bilse hiç problem yaşanmayacak.

  • Yüzüme karşı melek olanlar, arkamdan kuyu kazarak çakallık yaptıklarını düşünüyorlar. Asla unutmasınlar, ben onların içindeki şeytanla boğuşuyorum.

  • Biz saymayı fasulyeden öğrenmiş bir nesiliz. Kimleri fasulyeden sayacağımızı iyi biliriz.

  • Bir zamda şu insanlara gelse kendilerini bu kadar ucuza satmasalar.

  • Senin gibiler su ihtiyacını ancak tükürdüğünü yalayarak karşılıyor. Ne yaparsın işte…

  • Kara kalem resim yapmayı seviyorum. Çünkü kimin ne renk olduğunu hala çözemedim.

  • Eşeğe semer alınırken ne düşündüğü sorulmaz ölçüsü alınır. Ölçünü aldırtma bana!

  • Kendini beğenmiş insanları severim. Hiç kimsenin beğenmediği bir şeyi beğenmek, Ayrıcalık ’tır.

Resimli Kapak Sözler

Resimli Kapak Sözler

Instagram, X, Facebook ya da WhatsApp'ta paylaşmak isteyeceğiniz resimli kapak sözleri de delemeyi ihmal etmedik! 'Söz uçar yazı kalır, lakin yazının da çok azı kalır' 

İşte tam da bu yüzden 'bu sözleri resimli paylaşmak en doğrusu olacaktır' diyorsanız, başlıyoruz. 👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2204
1808
1220
439
311
229
211
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
YES3000

Bir tanede ben yazayım bari Dostunu düşman bil tostunu ekmek bil. Bir (YES) sözü

YES3000

Çok iyi laftı bazıları . . . .

Bahtiyar Ilgın

Dert vardır gelir geçer fenerbahçe vardır deler geçer