Laf Sokan Kapak Sözler 2024! Sevmediğiniz Kişilere Tokat Gibi Yanıtlar ve En Güzel İğneleyici Kapak Sözler
Laf Sokan Kapak Sözler 2024! Sevmediğiniz Kişilere Tokat Gibi Yanıtlar ve En Güzel İğneleyici Kapak Sözler
Sözlerinizle düşman çatlatma hazır olun! Özellikle sosyal medya platformlarında sıkça kullanılan ve laf sokmaya yönelik olan kapak sözlerle her tartışmaya bir cevabınız olacak. Tartıştığınız ya da sevmediğiniz kişilere, eski sevgiliye gönderme amaçlı kullanılan en iğneleyici kapak sözleri sizlerini sizin için derledik. Karşınızdakini kudurtacak bu sözleri Facebook, Instagram, Twitter, TikTok ve WhatsApp'ta paylaşabilirsiniz.
Keyifli okumalar…
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7’den 70’e milyonlarca kişinin kullandığı sosyal mecralarında söz paylaşmak da oldukça popüler bir hale geldi. En klas insanların ya da en cool kişilerin bile yeterince kırıldıklarında iyi bir laf sokan kapak söze ihtiyaç duydukları bir çağdayız.
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Bir tanede ben yazayım bari Dostunu düşman bil tostunu ekmek bil. Bir (YES) sözü
Çok iyi laftı bazıları . . . .
Dert vardır gelir geçer fenerbahçe vardır deler geçer