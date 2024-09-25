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En Güzel Özlü Sözler: Kısa, Etkileyici, Anlamlı, Resimli ve Büyük Düşünürlerin Söylediği Özlü Sözler

En Güzel Özlü Sözler: Kısa, Etkileyici, Anlamlı, Resimli ve Büyük Düşünürlerin Söylediği Özlü Sözler

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
25.09.2024 - 08:29

Bir düşünce, duygu ya da ilkeyi kısa ve öz bir biçimde anlatan sözlere özlü söz deriz. Kimi zaman bir motto, kimi zaman hayatın bir parçasını olan bu sözler, duygularımızı da en iyi şekilde tanımlar. Tarihin her döneminde ünlü düşünürlerin, yazarların, şairlerin ve sanatçıların bize ışık tutan özlü sözleri, günümüzde de yol gösterici olmayı başarıyor.

İşte, Instagram, Facebook ve WhatsApp'ta paylaşabileceğiniz en güzel, en anlamlı, resimli, kısa, uzun özlü sözler...

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En Güzel Özlü Sözler

En Güzel Özlü Sözler

  • Herkeste bir maske takma hevesi var, kimsenin kendi olmaya cesareti kalmamış.

  • Hayat hesapla değil nasiple yaşanır.

  • Gerçek aşk için plan yapılmaz. Gerçek aşk sizi tüm plansızlıklarınızla bulur.

  • Benim güneşim sen gözlerini açtığında doğuyor. Tüm karanlıklarımın ışığı sensin aşkım.

  • Benim sevgim böyledir. Varlığım senin hepten: her suçu üstlenirim, yeter ki haklı çık sen (Shakespeare)

  • İyi görünmek için çabalamak yerine iyi ol. Hem kendini değiştir hem kendi dünyanı.

En Anlamlı Özlü Sözler

En Anlamlı Özlü Sözler

  • Komşunu sev ama bahçe duvarını yıkma. - G. Herbert

  • Her bildiğini söyleme, her söylediğini bil. - Clavdius

  • Savaşın iyisi, barışın kötüsü yoktur. -Benjamin Franklin

  • Mutluluğu tatmanın tek çaresi, onu paylaşmaktır. Byron

  • Hayatta hep mutlu olursam, Hayalini kuracak neyim kalır. -Dostoyevski

  • Canı yanan sabretsin. Can yakan, canının yanacağı günü beklesin. Hz. Muhammed (S.A.V)

  • Büyük şeyler küçük şeylerin bir araya gelmesidir. Van Gogh

  • İnsanların seni çok sevdiği zaman, onların işine en çok yaradığın zamandır. -Bukowski

  • Bir kalbi kırdıktan sonra gelen özür, doyduktan sonra sofraya gelen tuz gibidir. İhtiyaç kalmaz! Pablo Neruda

  • Açıklamalarla vaktini harcama; İnsanlar sadece duymak istediklerini duyarlar. -Paulo Coelho

  • Bazı insanların değişmesini beklemeyin. Yılan sadece derisini değiştirir. Huyunu Asla!

  • Sen benim hiçbir şeyimsin, yabancı bir şarkı gibi yarım, yağmurlu bir ağaç gibi ıslak, hiç kimse misin bilmem ki nesin? -Attila İlhan

Kısa Özlü Sözler

Kısa Özlü Sözler

  • 'En iyisi, sevinmeyi öğrenelim; böylece başkalarına acı vermeyi ve acıları düşünmeyi unuturuz.' -Friedrich Nietzsche

  • 'Derdi dünya olanın, dünya kadar derdi olur.' - Yunus Emre

  • “Bana kapitalist göster, ben de sana kan emici göstereceğim.” -Malcom X

  • Bir kadın seninle konuşurken, söylediklerini gözlerinle birlikte dinle. – Victor Hugo

  • Aslında hayatın en güzel anı; her şeyden vazgeçtiğinde, seni hayata bağlayan birinin olduğunu düşündüğün andır. -Balzac

  • İyiler kaybetmez ama kaybedilir. Peyami Safa

  • Muhtaçken bir şeylerini verebilen insandan daha zengin olanını görmedim. Hz Ömer

  • Yanında olduğum zaman değerimi bilmezsen, değerimi bildiğin gün beni yanında bulamazsın. N. Fazıl Kısakürek

  • “En iyi intikam düşmanınız gibi olmamaktır.” - Marcus Aurelius

  • “Kafanı aslanın ağzına sokarsan, bir gün onu ısırırsa şikayet edemezsin.” - Agatha Christie

  • “Her insan, yapmadığı tüm iyiliklerden suçludur.” – Voltaire

Mevlana'nın Özlü Sözleri

Mevlana'nın Özlü Sözleri

  • 'Kalbinizle yaptığınız her şey, size geri dönecektir.' - Mevlana

  • 'Bozuk olunca maya; ne ar tanır ne de haya.' - Hz. Mevlana

  • Kusursuz dost arayan dostsuz kalır. Mevlana

  • Seni iki şey anlatır. Hiçbir şeyin yokken gösterdiğin sabır ve her şeyin varken gösterdiğin tavır. Hz. Mevlana

  • 'Her şey, neye layıksa ona dönüşür.' - Mevlana

  • 'Güzeli güzel yapan edeptir, edep ise güzeli sevmeye sebeptir.' – Mevlana

  • Ey canımın sahibi Yar! Sen benimle olduktan sonra kaybettiklerimin ne önemi var. - Mevlana

  • Sözünü tartmadan söyleyen, aldığı cevaptan incinmesin. - Mevlana

Uzun Özlü Sözler

Uzun Özlü Sözler

  • Ümit, mutluluktan alınmış bir miktar borçtur.- Joseph Joubert

  • Aşk dediğin nedir ki, tenden bedenden sıyrık, çocukların içinde, yaşadığı bir çığlık. - Ahmet Hamdi Tanpınar

  • Gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklenince, diğerleri de yanlış gider. - C. Bruno

  • Bilgili bir ahmak, cahil bir ahmaktan daha çok ahmaktır. - Moliere

  • Beni mahveden şey; bana yalan söylemiş olman değil, sana bir daha inanmayacak olmamdır. -Victor Hugo

  • İnsanlar seninle konuşmayı bıraktığında, arkandan konuşmaya başlarlar. -Pablo Neruda

  • 'Ya susmak ya da suskunluktan daha kıymetli bir söz söylemek gerekir.' - Pisagor

  • 'Gülmek için mutlu olmayı beklemeyin belki de gülmeden ölürsünüz.' - Victor Hugo

  • “Kendini yanlış hikayede bulursan ayrıl.” - Mo Willems

  • “Yorgun olduğumuzda, uzun zaman önce fethettiğimiz fikirlere saldırıyoruz.” - Friedrich Nietzsche

  • “Halkın işine kayıtsızlık için iyi adamların ödediği bedel, kötü adamlar tarafından yönetilir” ( Platon)

  • “Kazanırsan, açıklamana gerek yok… Kaybedersen, açıklamak için orada olmamalısın!” - Adolf Hitler

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Etkileyici Özlü Sözler

Etkileyici Özlü Sözler

  • Bilge adam hiçbir zaman yaşlanmaz. Sadece olgunlaşır! - Victor Hugo

  • “Mutlu olmayı yarına bırakmak, karşıya geçmek için nehrin durmasını beklemeye benzer ve bilirsin, o nehir asla durmaz.” – Grange

  • İtaat ettikleri zincirlerden aptalları serbest bırakmak zordur. Voltaire

  • Dünyada iki farklı insan var, bilmek isteyenler ve inanmak isteyenler. Friedrich Nietzsche

  • Engelsiz bir yol bulursanız, muhtemelen hiçbir yere gitmez. Frank A. Clark

  • İntikam ve aşkta, kadın insandan daha barbardır. Friedrich Nietzsche

  • İçinde dans eden bir yıldız doğurmak için kaosun olması gerekir. Friedrich Nietzsche

  • Zihin paraşüt gibidir. Açık değilse işe yaramaz. Frank Zappa

  • Hayat bir bisiklete binmek gibidir. Dengenizi korumak için hareket etmeye devam etmelisiniz. Albert Einstein

  • Akıl, doldurulacak bir gemi değil, yakılacak bir ateştir. Plutarkhos

  • Kalbini değiştirerek hayatını değiştirirsin. Max Lucado

  • Gücüm onun gücü kadar, çünkü kalbim saf. Alfred Lord Tennyson

  • Bir şeyi sevmenin yolu, bunun kaybolabileceğini fark etmektir. Gilbert K. Chesterton

  • Dünyayı değiştirmenize gerek yok; kendini değiştirmek zorundasın. Miguel Angel Ruiz

  • Affetmek geçmişi değiştirmez ama geleceğin önünü açar. -Paul Boese

Yazarlardan Özlü Sözler

Yazarlardan Özlü Sözler

  • Yapmacık olup sevilmektense, kendim olup nefret edilmeyi tercih ederim. -Tom Robbins

  • Senin için yapraklarını kopardığım papatyalardan özür diledim dün gece. “Haklısınız dedim, ne sevdiği belli, ne sevmediği. -P. Neruda

  • Geleceğimin tam olarak nasıl olacağını hala bilmiyorum ama, bildiğim bir şey var ki içinde sen yoksun. - Post Grad

  • Hayattan korkmayın çocuklar;iyi ve doğru bir şeyler yaptığınız zaman hayat öyle güzel ki. Dostoyevski

  • Hayatta bir gayesi olmayan insanlar, bir nehir üzerinde akıp giden saman çöplerine benzerler; onlar gitmezler, ancak suyun akışına kapılırlar. Seneca

  • Ve uyandığınızda ilk hatırladığınız yine “o” olur, nasıl ki uyumadan önce o olduysa! - Kahraman Tazeoğlu

  • Politika politikacılara bırakılmayacak kadar önemli bir konudur. - Charles De Gaulle

  • Metodu olan topal, metotsuz koşandan daha çabuk ilerler. - Francis Bacon

  • Mutluluğu tatmanın tek çaresi, onu paylaşmaktır. - Byron

  • Kadın kocasını daha az sevmeli, fakat daha çok anlamalı; erkek, karısını daha çok sevmeli, fakat anlamaya çalışmamalıdır. - Oscar Wilde

  • İnsan aklındakilerle gündüzleri, yüreğindekiyle geceleri uğraşıyormuş. - Can Yücel

  • İyi olduğunuz için herkesin size adil davranmasını beklemek, vejetaryen olduğunuz için boğanın saldırmayacağını düşünmeye benzer. - Dennis Wholey

  • Küçük şeylere gereğinden çok önem verenler, elinden büyük iş gelmeyenlerdir. - Eflatun

Sevgiyle İlgili Özlü Sözler

Sevgiyle İlgili Özlü Sözler

  • Kariyer yapmak harika! Ama soğuk gecelerde kariyerinize sarılıp yatamazsınız. - Marilyn Monroe

  • Aşk Hatalara karşı Daima Kördür, Daima Mutluluklara Meyillidir, Kanun Tanımaz, Kanatlıdır ve tutuklanamaz. Kafaların Bütün Zincirlerini Kırar geçer. - William BIake

  • Mutluluğun formülü, gerektiğinde önemsiz şeylerle meşgul olabilmektedir. - Edward Newton

  • Başarının sırrını bilmiyorum ama başarısızılığın yolu herkesi memnun etmeye çalışmaktan geçer. - Bill Cosby

  • Eğer insanlar hiç salakça şeyler yapmasaydı, akıllıca işler yapılamazdı. - Ludwig Wittgenstein

  • Biri sizi bir defa aldatırsa suç onundur. İkinci defa aldanırsanız bilin ki suç sizindir. - Sarah Berhardt

  • Zeki bir insan yalnızlıkta, düşünceleri ve hayal gücüyle mükemmel bir eğlenceye sahiptir. - Schopenhauer

  • Açalım yüreğimizin kapılarını sonuna kadar, sevelim sevelim sevelim, sevebileceğimiz kadar. - Bedri Rahmi Eyüboğlu

  • İdealler yıldızlara benzer. Onlara ulaşamazsınız, ama size yol gösterirler.- Waldo Emerson

  • Her şeyi elde edebilirsin. Ama aynı anda değil! - Oprah Winfrey

Başarıyla İlgili Özlü Sözler

Başarıyla İlgili Özlü Sözler

  • Dua, insanın en büyük gücüdür! W. Clement Stone

  • En iyi yol dosdoğru gidendir. Robert Frost

  • Kendinizde var olana sadık olun. Andre Gide

  • Sağırlık kulakta değil; akıldadır. Marlee Matlin

  • Eğer dünya sana soğuk geliyorsa, onu ısıtmak için ateş yak. Lucy Larcom

  • Birçok insan yirmi beş yaşında ölür ve yetmiş beşe kadar gömülmez. Benjamin Franklin

  • Odaklanmak, hayır demekle ilgilidir. Steve Jobs

  • Öğrenmeye devam eden herkes genç kalır. Henry Ford

  • Kararlarınıza bağlı kalın, ancak yaklaşımınızda esnek kalın. Tony Robbins

  • Aşk, hoşgörü ve alçakgönüllülük varsa dünya daha iyi olabilir. Irena Sendler

  • Kendinizi olumlu insanlarla çevirin. Melanie

  • Arıza bulmayın, bir çare bulun. Henry Ford

  • Bence toplumun ilk görevi adalettir. Alexander Hamilton

  • Işığın olduğu her yerde gölgeler de vardır.

  • Düşünme: ruhun kendisi ile konuşmasıdır. Platon

  • Devler gibi eserler bırakmak için, karıncalar gibi çalışmak lazım. -Necip Fazıl Kısakürek

  • Sözün en güzeli, söyleyenin doğru olarak söylediği, dinleyenin de yararlandığı sözdür. -Aristo

  • Hayat merdivenlerini çıkarken, insanlara iyi davranalım çünkü inerken gene aynı insanlara rastlayacağız. -Cenap Şahabettin

Ünlü Özlü Sözler

Ünlü Özlü Sözler

  • Başarı bir bilimdir; Eğer şartların varsa sonucu alırsın. – Oscar Wilde

  • Kadınlar sevilmek için yaratılmıştır. Anlamak için değil... – Oscar Wilde

  • Kalbinde sevgiyi koru. Onsuz bir hayat, çiçekler öldüğü zaman güneşsiz bir bahçe gibidir. (Voltaire)

  • Suçlu bir adamı kurtarmak riskini masum birini mahkum etmekten daha iyidir. (Voltaire)

  • Gözyaşları, kederin sessiz dilidir. (Voltaire)

  • Önyargılar, aptalların sebeplerden dolayı kullandıkları şeydir. (Voltaire)

  • 'İnsanların, senin hakkında ne düşündüklerini önemsemeyerek, ömrünü uzatabilirsin' – Bukowski

  • “Mutluluğu, en karanlık zamanlarda bile, sadece ışığı açmayı hatırlarsa bulur .” - JKRowling

  • Bir kadın seninle konuşurken, söylediklerini gözlerinle birlikte dinle. – Victor Hugo

  • Diktatörlük gerçek olduğunda, devrim bir hak haline gelir. – Victor Hugo

  • Kıskanç olmayan aşk ne doğrudur ne de saf. – Victor Hugo

  • “Hayatta daima gerçekleri savun! Takdir eden olmasa bile, vicdanına hesap vermekten kurtulursun.” – Che Guevara

  • “Paranla şeref kazanma, şerefinle para kazan ki; paran bittiğinde, şerefin de bitmesin.” – Nicanor Parra

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Motivasyon Veren Özlü Sözler

Motivasyon Veren Özlü Sözler

  • Önce biz alışkanlıklarımızı oluştururuz, sonra da alışkanlıklarımız bizi oluşturur. -John Dryden

  • Başarı bir yolculuktur, bir varış noktası değil. -Ben Sweetland

  • Hayatta başarılı olanlar, kendilerine gereken bilgileri öğrenmekten bir an geri kalmazlar ve hadislerin sebeplerini her zaman araştırırlar. -Rudyard Kıplıng

  • Limiti koyan zihindir. Zihin bir şeyi yapabileceğini kestirebiliği kadar başarılı olur. Yüzde 100 inandığın sürece her şeyi yapabilirsiniz. -Arnold Schwarzenegger

  • İnsan sahip olduklarının toplamı değil fakat henüz gerçekleştiremediklerinin toplamıdır. -Jean Paul Sartre

  • Deneyim düşüncenin, düşünce ise eylemin çocuğudur. -B. Dısraelı

  • Ona şefkatle eğilirken, pır diye uçtu birden, kırık sandığım kanatlarındaki sahtelik ve inancımla birlikte. - Ahmet Muhip Dranas

  • Yaşamak değil, beni bu telaş öldürecek. - Özdemir Asaf

  • Tanrı kuşları sevdi ve ağaçları yarattı.İnsan kuşları sevdi ve kafesleri yarattı. - Jacques Deval

  • Hayat bazen insanları, birbirleri için ne kadar çok şey ifade ettiklerini anlasınlar diye ayırır. - P. Coelho

  • Uzman, dar bir alanda yapılabilecek tüm hataları yapmış kişiye denir.- Niels Bohr

  • Sen ne kadar kalsan da geliyorsun benimle. Ben ne kadar gitsem de kalıyorum seninle. - Shakespeare

En İyi Özlü Sözler

En İyi Özlü Sözler

  • Hep düştük ama sonunda kalktık. Ayağımıza taş değdi diye yolumuzdan mı dönseydik?

  • Bugün varız yarın yokuz, elinde sevgiden başka ne kalacak?

  • Ne renk olursa olsun gözlerin, hepimizden dökülen gözyaşı aynı renk…

  • Kimsin sen? Yağmur yağdığında yağmuru hisseden mi yoksa sadece ıslanan mı?

  • Çok dengesizim değil mi? Sen sol tarafıma bu kadar yüklenirsen ben nasıl dengemi bulayım?

  • Uçurumlardan bırakmak kendimi, uçsuz bucaksız denizlere atlamak isterdim. Ama içimde sen varsın… Ya sana bir şey olursa?

  • Ömrün ilk yarısı; ikinci yarısını beklemekle, ikinci yarısı da ilk yarısının hasretiyle geçer.

  • Bir insanın nasıl güldüğünden terbiyesini, neye güldüğünden akıl seviyesini anlarsın. (Hz. Mevlâna)

  • Nereye gittiğini bilmiyorsan, hangi yoldan gittiğinin hiçbir önemi yoktur.

  • Dünya bir gök kuşağı, zihin bir prizma ve varlık ise beyaz bir ışındır.

  • Hayatta en değerli olan zamandır. Kime hediye ettiğine dikkat et.

  • Her ağlayan güçsüz değildir. Tıpkı her gülenin mutlu olmadığı gibi.

Hayat ile İlgili Özlü Sözler

Hayat ile İlgili Özlü Sözler

  • Umut belki de gelecek sayfadadır. Kapatma kitabı! 

  • İnsanların seni en çok sevdiği zaman, onların işine en çok yaradığın zamandır.

  • Sevmek zaman ayırmaktır. Boş zamanları doldurmak değil. 

  • Çirkinlikte güzelliği görünüşle değil akılla ayırt edersin.

  • Silgi kullanmadan resim çizme sanatına hayat diyoruz.

  • Üç şeyini bozma; Karakterini, kalbini, vicdanını... 

  • İyi dostu olanın, aynaya ihtiyacı yoktur. 

  • Bazen bir şeye son vermek için istemediğin bir şey yapman gerekir.

  • Başkalarının senin hakkında ne düşündükleri konusunda endişe duyduğun sürece, onlar senin sahibindir.

  • Hayat, çoğu zaman en zor durumlarda bile umut ışığını bulma yeteneğidir.

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