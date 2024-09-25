En Güzel Özlü Sözler: Kısa, Etkileyici, Anlamlı, Resimli ve Büyük Düşünürlerin Söylediği Özlü Sözler
En Güzel Özlü Sözler: Kısa, Etkileyici, Anlamlı, Resimli ve Büyük Düşünürlerin Söylediği Özlü Sözler
Bir düşünce, duygu ya da ilkeyi kısa ve öz bir biçimde anlatan sözlere özlü söz deriz. Kimi zaman bir motto, kimi zaman hayatın bir parçasını olan bu sözler, duygularımızı da en iyi şekilde tanımlar. Tarihin her döneminde ünlü düşünürlerin, yazarların, şairlerin ve sanatçıların bize ışık tutan özlü sözleri, günümüzde de yol gösterici olmayı başarıyor.
İşte, Instagram, Facebook ve WhatsApp'ta paylaşabileceğiniz en güzel, en anlamlı, resimli, kısa, uzun özlü sözler...
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En Güzel Özlü Sözler
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