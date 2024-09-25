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Romantik Aşk Sözleri: Sevgiliye Etkileyici, Güzel, Anlamlı, Görülmemiş, Dünyanın En Romantik Sözleri

Romantik Aşk Sözleri: Sevgiliye Etkileyici, Güzel, Anlamlı, Görülmemiş, Dünyanın En Romantik Sözleri

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
25.09.2024 - 16:01

Kelimelerin kifayetsiz kaldığı anlar vardır. Sevdiğimiz kişiye, sevgilimize, eşimize en derin duygularımızı aktarmak ister fakat bir türlü uygun kelimeleri bulamayız. Romantik, duygusal ve kibar olmak istesek de dilimiz bir türlü dönmez. Tam da bu noktada bir başkasının edebi yanları ile kurduğu birbirinden romantik ve duygu dolu sözlere başvururuz.  

İşte sevgilinize atabileceğiniz, fotoğrafa yazabileceğiniz en romantik sözler ve mesajlar...❤️

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En Güzel Romantik Sözler ❤️

En Güzel Romantik Sözler ❤️

Kelimelerin güzellik karşısında anlamsız kaldığını sende gördüm.

Yaşam sen olmadan koca bir yalanmış. Her şey seninle başladı sevgilim ve seninle son bulacak.

Nefes almak sen olmadığın sürece o kadar manasız ki… Sadece yanındayken çiçeklerin bu kadar güzel koktuğunu ve en güzel parfümün saçlarından gelen o müthiş koku olduğunu biliyor muydun?

Tanıştığımız anı hatırlıyorum da, ne kadar da hızlı çarpmıştı kalbim ve sonunda duracak sanmıştım. Ama kalbim beni yanılttı ve seninle tanıştığım andan beri hiç durmadan hep aynı hızla çarptı benim bir tanecik sevgilim.

Romantik Sözler

Romantik Sözler

Güzel şeyler hiç bitmesin, mesela senin sevgin.

Issız bir çölde bulduğum su misali seviyorum seni. Hayatımda değer verdiğim en güzel varlık. İyi ki varsın.

Telaşımı hoş gör, ıslandığım ilk yağmursun.

Yanlış olduğunu bile bile yürüdüğüm yolsun sen. Onunla kavga etmeyi, başkasıyla gülmeye değişmem. 

Sevgiliye Romantik Sözler

Sevgiliye Romantik Sözler

Her sabah gözlerimi sana açmak istiyorum. Kalbime girdiğin ilk günden beri sana uyanmalarım hiç değişmedi.

Farz et ki bu aşk adını kalbime mühürledi, adını dilimde sakladı.

Sevgilim, seninle bir hayat geçirmek değil sensiz bir hayat geçirmemek istiyorum.

Ellerimi açıp gökyüzüne ettiğim duaların karşılığı sensin.

Olur da ayrı düşersek sevgilim, bir gün benimle karşılaş ve benimle yeniden tanış.

Romantik Uzun Sözler

Romantik Uzun Sözler

Aşk görülemez, sadece hissedilebilir diyorlar. Fakat yanılıyorlar. Gözlerinde gerçek aşkı defalarca gördüm. Ve hayatım boyunca gördüğüm en güzel şey buydu.

Hayatıma girdin ve dünyamı tamamen değiştirdin. Kontrolümü kaybettim. Ben artık tamamen değişmiş bir insanım. Kalbim artık bana ait değil, senin. Sana derinden ve deliler gibi aşığım sevgilim.

Her gün yeni bir şarkıda buluyorum seni ve güzel gözlerini. Ruhumu besleyen, benim olduğum yerden çok daha başka bir yere götüren, bana herkesten farklı bir haz veren bu başıma gelen. Aşkımız daima ilk günkü alevi ile yanmaya devam etsin sevdiğim...

Ben aşkla büyüyorum sevgili, seninle bırakıyorum çocukluğumu geride. Seninle çizgiler düşüyor alnıma, gözlerimin etrafına. Ben seninle ben oluyorum sevgili.

Romantik Kısa Sözler

Romantik Kısa Sözler

Gözlerin gözlerime değdiği anda anladım sol yanım olacağını.

Gözlerime bakarken gözlerinin içi gülüyordu, nasıl sevmezdim? Sevdim.

Çünkü bir tek ona sarılınca yuva gibi kokuyordu içim.

Yağmur başladı. Gelse de ıslansak dediği biri olmalı insanın.

Seni ben canımın içinde sakladım. Kalbimin ta derinliklerinde…

Senin ve benim hikayem en sevdiğim aşk hikayesi!

Sensiz bir an bile sonsuza dek sürecek gibi geliyor!

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Etkileyici Romantik Sözler

Etkileyici Romantik Sözler

Aşk zaten bakınca gözlerine iki lafı bir araya getirememek değil midir? Seviyorum dedikten sonra tükenir nefesim.

Fazlasının zarar değil de şifa olduğu tek şey senin kokun.

Tüm günahlarıma tövbe ettikten sonra çıktın karşıma. Sen benim dualarımın kabul olduğuna inanışımsın.

Dertlerini bana ver sevinçler senin olsun, sen sevilmeye değersin.

Sağanak gibi sev beni, senden kaçmam mümkün olmasın.

Ünlü Romantik Sözler

Ünlü Romantik Sözler

Derdimin dermanı sensin. Bana bir duanın amini gerek.

Sevdim. Çünkü bir tek ona sarılınca yuva gibi kokuyordu içim.

Sen bana Allah’ın emanetisin. Seni sevmek aşktır bana.

Sensin, kalbim değildir. Böyle göğsüme vuran… Sabahattin Ali

Yar, bütün şiirlerime sebep ettim seni, hakkını helal et!

Şurama batan, şurama batana özlem demeselerdi bıçak derdim.

Ad koyunca büyüsü bozulur diye, isimsiz, izinsiz, içimden seviyorum seni.

'Aşk, düşmanı bir arkadaşa dönüştürebilen tek güçtür.' - Martin Luther King

'Aşk bizim gerçek kaderimizdir. Yaşamın anlamını yalnızken kendimiz bulamıyoruz. Başka biriyle buluyoruz.' - Thomas Merton

'Cesur olmak, karşılığında bir şey beklemeden koşulsuzca birini sevmektir.' - Madonna

'Aşk güzel insanların da korkunç şeyler yapmasını sağlayabilir.' - Jude Deveraux

Romantik Aşk Sözleri

Romantik Aşk Sözleri

'Sen bu karanlık ömrümün içine bir sevinç ışığı gibi, kurumaya yüz tutan can veren bir nisan yağmuru gibi birdenbire geldin.' - Sabahattin Ali

Ben seni susayacak kadar, ben sana susayacak kadar, ben seni beni susturacak kadar sevdim...

Şimdi sen bilmezsin ama benim sana dokunmadan sarılmışlığım var.

O kadar güzel bakıyorsun ki bazen, bütün dünya kör olsun istiyorum.

Unuttum sanma! Bir şarkı çıkar yine severim seni.

Bütün sesler, bütün yüzler ve bütün gülüşler sana benzemeye başladı. Ya da ben seni özledikçe deliriyorum.

Keşke yanımda olsan da o yanaklarını sıksam.

Gitmek başkalarına karışmaktır. Ne olur gitme!

Resimli Romantik Sözler

Resimli Romantik Sözler

Güneşin parladığını her gördüğümde seni düşünüyorum. Ve biliyor musun? Binlerce güneş, güzel ruhundan ve melek yüzünden gelen ışığın gölgesinde kalır aşkım!

Hayatımın anlamı, yaşama sebebim. Sen benim özlemimsin.

Işık saçıyor gözlerin, saçların çöl rüzgârı gibi kokuyor. Sen hiç gitme benden, mevsimim hep yaz olsun.

Yine ilkbahar geldi. Seni bekliyorum. Gel ki çiçekler açsın, gel ki gökyüzü renklensin.

Yağmur başlayınca gelse de ıslansak diyeceği biri olmalı insanın.

Sevgilim, tek istediğim hayatımın sonuna kadar seninle kalmak. Bana rahatlık, güven ve ilham veriyorsun. Yanımdayken aynı şeyleri hissettiğini biliyorum!

En Romantik Mesajlar

En Romantik Mesajlar

Önce sesin gelir aklıma, çaresiz kaldıkça hep seni düşünürüm.

Seninle geçirdiğim tek bir gün benim hayatımda geçirdiğim en güzel gün oluyor.

Gözlerindeki saklı cenneti benden başkası fark etsin istemiyorum.

Sevgiyi aşkı ben sende öğrendim. Şimdi tek korkum öğrettiklerini sensiz yaşamak.

Güzel gözlerinin benden başka bir şey görmeyeceği nice zamanlarımız olsun. Bu güzel gözlerinin bana her bakışında içimin en derinlerine dokunduğunu bilmeni isterim sevgilim.

Dünyanın bir yerinde her insanın doğarken kendisinden ayrılıp kaybolduğu düşünülen bir parçası vardır. Benim kayıp parçam sensin. Benim eksik yerim sende tamamlanıyor.

Kalbimde öyle bir cümlesin ki nokta koymaya bile yer bulamıyorum.

Ben seni sevmek için değil, sevmek nasıl olurmuş gör diye sevdim.

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Romantik Etkileyici Aşk Sözleri

Romantik Etkileyici Aşk Sözleri

Yine ilkbahar geldi. Seni bekliyorum. Gel ki çiçekler açsın, gel ki gökyüzü renklensin.

Coşku doluydu sözlerin, güneş gibiydi sözlerin. Beni benden aldı, seni bana yazdı.

Okyanusta ölmez de insan, gider bir kaşık sevdada boğulur.

Sana şiir yazmak ne haddime. Varlığın şiir zaten…

Yağmur başlayınca gelse de ıslansak diyeceği biri olmalı insanın.

Zamansız gelme elim kolum dağınıksa sarılamam.

Gönül, han değil dergâhtır. Paldır küldür girip çıkılmaz, günahtır!

Çek bakışlarını gözlerimden, aşk bu şeytan doldurur.

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