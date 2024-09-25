Romantik Aşk Sözleri: Sevgiliye Etkileyici, Güzel, Anlamlı, Görülmemiş, Dünyanın En Romantik Sözleri

Kelimelerin güzellik karşısında anlamsız kaldığını sende gördüm.

Yaşam sen olmadan koca bir yalanmış. Her şey seninle başladı sevgilim ve seninle son bulacak.

Nefes almak sen olmadığın sürece o kadar manasız ki… Sadece yanındayken çiçeklerin bu kadar güzel koktuğunu ve en güzel parfümün saçlarından gelen o müthiş koku olduğunu biliyor muydun?

Tanıştığımız anı hatırlıyorum da, ne kadar da hızlı çarpmıştı kalbim ve sonunda duracak sanmıştım. Ama kalbim beni yanılttı ve seninle tanıştığım andan beri hiç durmadan hep aynı hızla çarptı benim bir tanecik sevgilim.