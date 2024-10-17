Günaydın Mesajları 2024! Sevgiliye, Aileye, Arkadaşa Göndermelik En Özel, Romantik ve Komik Günaydın Mesajları

Hayat bir sineması değildir. Sonunu bilemezsin. Her zaman mutlu olamazsın. Canın yandığında yeniden kalk ve asla yılma. Bugün yeni bir gün başlıyor ve hayat seni mutluluklar ile karşılayacak. Haydi doğan güne merhaba de.

Ben güzel günleri seninle yaşamak ve her güne seninle uyanmak istiyorum.

Günün hastalara şifa, mahpuslara özgürlük, derdi olana deva olmasını dilerim. Her insanın mutlu olmasını ve dünyada aç çocuk kalmamasını dilerim. Günaydın insanlık.

Her güneş doğduğunda seninle buna tanıklık etmek, her çiçek başını göğe kaldırdığında bunu seninle keşfetmek ve her an seninle mutlu olmak istiyorum. Günaydın bağrıma taht kuran sevgili yârim.

Sen gece uyurken ben senin için dualar ettim. Güzel bir gün geçirmen ve hayatında seni mutsuz eden her şeyi hayatından çıkarman dileği ile. Gözlerini yeni güne gülümseyerek aç ve güne günaydın de.

Ben seni ve hayatıma kattığın anlamı o kadar çok seviyorum ki sensiz bir an bile düşünemiyorum. Güne senle başlayalım mı sevdiğim.

En güzel gün annen ve baban ile birlikte gözünü açtığın gündür. En mutlu günlerin sonsuza kadar sizinle olması dileğiyle.