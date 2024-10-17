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Günaydın Mesajları 2024! Sevgiliye, Aileye, Arkadaşa Göndermelik En Özel, Romantik ve Komik Günaydın Mesajları

Günaydın Mesajları 2024! Sevgiliye, Aileye, Arkadaşa Göndermelik En Özel, Romantik ve Komik Günaydın Mesajları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
17.10.2024 - 15:17

Günün ilk ışıkları gibi sevdiklerinizin gününü aydınlatacak 'Günaydın...' mesajı olmazsa olmazdır! Öyle ki hepimiz birilerinden, kendimizi özel hissettirecek o günaydın mesajını bekleriz. Yüzümüzde bir tebessüme sebep olacak günaydın mesajı, iyi bir motivasyon kaynağı da olabilir. İşte tam da bu yüzden biz de sizin için en güzel, en anlamlı, etkileyici, komik, tatlı, uzun, kısa resimli günaydın mesajlarını derledik. 

Keyifli okumalar...

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En Anlamlı Günaydın Mesajları

En Anlamlı Günaydın Mesajları

  • Gününüz; bir ağacın gölgesindeki huzur, berrak sulardaki saflık, topraktaki bereket ve aldığınız nefesteki anlam kadar güzel olsun. Hayırlı sabahlar günaydın arkadaşlar...

  • Şu üç günlük dünyada dertlere boğulmuş olmasına rağmen gülmeyi başaran arkadaşlarım, hepinize günaydın.

  • Gözlerini bugüne öyle bir aç ki her şey dilediğin gibi olsun arkadaşım, Günaydın.

  • Güne nasıl başlarsan öyle devam eder. Güzel bir gün hayır duaları ile başlar. Allah hayırlı, huzurlu, sağlıklı güzel bir gün nasip etsin cümlemize. Günaydınlar hayırlı sabahlar.

Sevgiliye Göndermelik Günaydın Mesajları

Sevgiliye Göndermelik Günaydın Mesajları

  • Günler seninle başlar, gözlerimi açtığımda yeni bir güne seninle uyanmanın mutluluğunu yaşıyorum sevgilim günaydın…

  • Her günüme adını yazdım, güneşimde sen oldun yıldızım da sensin sevgilim. Günaydınlar.

  • Günaydın yeni doğan masum tatlı güneşim… Günaydın kır çiçeğim… Günaydın gönlümü fetheden sevgilim. Günaydın…

  • Başımı yastığa koyduğumda tek dileğim oluyor seni görmek rüyamda ve bu gecenin sabahında da seni gördüm rüyamda, günaydınlar olsun sana biricik sevgilim.

  • Sensiz doğsa da güneş odama, biliyorum kalbimiz bir ayrı olsak da şimdi yanında olamasam da, güneşe bak sana gülüyorum usulca, seviyorum seni günaydın sevgili.

  • Ellerimiz uzak olsa da birbirinden seninle günler seninle parlak bugün ki gibi, gün seninle güzel sevgilim günaydın…

  • Bu sabah mavi bulutları avucuna, mutlulukları kalbine, sevgimi usulca kalbine bırakıyorum. Gönül güneşin her zaman doğsun ve her sabah doğan güneş sana mutluluk getirsin. Seni seviyorum günaydın sevgilim.

Romantik Günaydın Mesajları

Romantik Günaydın Mesajları

  • Günaydın yüreğime yağmur gibi yağan, gece mi yıldız yıldız saran, karanlığımı dolunay gibi aydınlatan günaydın

  • Günaydın gecenin karanlığında yolunu kaybetmişlere yol gösteren kutup yıldızım, seher vakti yapılan ve kabul olunan duam GÜNAYDIN

  • Günaydın iyi sabahlar, O kadar güzel uyuyorsun ki, sanki bulutlar üzerinde. Sen hep en tatlı güne uyan birtanem günaydın! 

  • Uyan sevgilim sabah oldu. Seni uyandırmak istemem ama seninle kahvaltı bir başka güzel. Kahvaltımı rengarenk yapıyorsun, yemesen de yanımda otur, bırak çayımı ben koyarım, Sen bitanem, sen karşımda otur. Günaydın! 

Arkadaşa Dosta Göndermelik Günaydın Mesajları

Arkadaşa Dosta Göndermelik Günaydın Mesajları

  • Günaydın, mutlu sabahlar arkadaşım, dileklerinin gerçekleştiği, güzel haberlerin geldiği bir gün geçirmen dileğiyle.

  • Canım arkadaşım hadi uyan artık. Bugün güneş yeni bir gün için parlıyor. Güneşin parıltısı kadar güzel bir gün geçirmeni dilerim.

  • Güzel kardeşim, yeni günün ışıklarıyla sıkıntıların gece karanlığı gibi geride kalsın, günlerin huzurlu, günün hayırlı olsun.

  • Güneşin parlak ışıklarıyla doğan, saflığıyla süzülen, herkese nasip olmayan mutluluk denen o en güzel duygu sizinle olsun. Günaydın.

  • Yılda sadece bir gün açmak için 365 gün bekleyen kardelenin o bir günkü sevincini yaşamanız dileğiyle herkese günaydın.

  • Sabahın seherinden, rüzgârın nefesinden, ezanın sesinden gönlümüze düşen huzur, uyandık bugün de çok şükür ya Rab, Günaydın hayırlı sabahlar.

  • Güzel bir gün, umut dolu, neşe dolu, arkadaşça, yaşam dolu, değerli bir gün, ılımlı, nedensiz bir gün olması dileği ile günaydınlar.

  • O kadar güzel bir gün olsun ki bugün, hiç bitmese dediğin ve bitmeye yakınken yarının özlemini çektiğin. İyi ki varsın arkadaşım. Günaydın.

  • Sabah güneşi gibi etrafı aydınlatan, şeker gibi tatlı, gülümseyen bakışlarıyla herkesi mutlu eden kişi, yeni bir güne daha hoş geldin günaydın.

  • Güne iyi başla, üzgün olma, nefret etme, aşkı yaşa, yaşamı sev, dünü unut, ışığını yansıt, ne olursa olsun gülmeyi unutma. Günaydın canım arkadaşım.

  • En güzel çiçekler bahçende olsun, en sevdiğin insan yanında olsun. Günaydın sevgili dostum.

  • Yüzünüzden gülümseme, kalbinizden umut eksik olmasın, gününüz aydın mutluluğunuz daim olsun.

  • Gülümseyerek uyandığınız bu günün sonunda da gülümsemeniz dileğiyle, günaydın arkadaşlar.

  • Herkese mutlu sabahlar diliyorum. Hayırlı ve mutlu bir güne başlamanız dileğiyle günaydın arkadaşlar.

  • Dostluk ne sadaka ne de söz ister, dostluk yürek ve cesaret ister, yüreği güzel dostum günaydın.

Eşe Günaydın Mesajları

Eşe Günaydın Mesajları

  • Hayat boştu bir zamanlar, uyandım sen varsın şimdi sığmıyor hiçbir yere bu hayat. Günaydın.

  • Adını dağlara yazdım, inanmazsan kalk da bak güzelim. Neyse günaydın…

  • Aklımın bir yarısını sana verdim. Öbür yarısı bende, sana bir an önce kavuşmak için plan yapıyor. Günaydın bebeğim.

  • Günaydın yeni doğan masum tatlı güneşim… Günaydın kır çiçeğim… Günaydın gönlümü fetheden sevgilim. Günaydın..

  • Gözlerimi açtığım zaman senin güzelliğin benim aklımdan çıkmıyor aç gözlerini uyan aşkım sana en çok sevdiğin aşkından günaydın aşkım.

  • Dur gitme söylenmemiş sözler var suskun dudaklarımda çığlıklarımda hapsettiğim tomurcuk tomurcuk sevgilerim, çatlamaya hazır yeni baştan yaşanacak sevdalar, yüreğimde günaydınım…

  • Günaydın gecenin karanlığında yolunu kaybetmişlere yol gösteren kutup yıldızım seher vakti yapılan ve kabul olunan duam günaydın…

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Özlenen Sevgiliye Günaydın Mesajları

Özlenen Sevgiliye Günaydın Mesajları

  • Sensiz doğsa da güneş odama, biliyorum kalbimiz bir ayrı olsak da… Şimdi yanında olamasam da, Güneş’e bak sana gülüyorum usulca… Günaydın sevgili...

  • Ellerimiz uzak olsa da birbirinden, gönüllerimiz bir. Şimdi gözlerine bakamasam da güneş ışığı avutur beni sensizliğimde… Günaydın biriciğim.

  • Bir sabahı bir de gözlerini özledim sevgilim, sensiz kaçıncı sabahım hatırlamaz oldu bedenim. Sensiz başlayan güne, gün diyemem sevgilim. Günaydın her şeyim.

  • Başımı yastığa koyduğumda tek dileğim oluyor seni görmek rüyamda ve bu gecenin sabahında da seni gördüm rüyamda, günaydınlar olsun sana biricik sevgilim.

  • Şimdi yanımda olamasan da adınla başlıyorum yeni güne. Yüzünü görmesem de hayalinle çıkıyorum adını yazdığım sokaklara… Günaydın sevgilim.

Aileye Günaydın Mesajları

Aileye Günaydın Mesajları

  • Evinizden bereket, dilinizden dua, kalbinizden rahman ve resul aşkı eksik olmasın. Gönlünüzden geçen her güzel şeyin hayalden çıkıp, gerçeğe dönüşmesi dileğiyle hepinize hayırlı ve mutlu sabahlar…

  • Mutlulukların peşinizi bırakmadığı, üzüntülerin size yaklaşmadığı güzel bir gün dilerim. Günaydın.

  • Dostlukların tükenmediği, sevgilerin ölmediği, gözyaşlarının akmadığı, gülücüklerin bitmediği en güzel sabahlar sizlerin olsun.

  • Mutlulukların peşinizi bırakmadığı, üzüntülerin size yaklaşamadığı güzel bir gün dilerim. Günaydın.

  • Yeni güne işle başladık bizde başka ne olur ki günaydın.

  • Güneşiniz tepenizde paranız cebinizde sevginiz aşkınız yüreğinizde olsun günaydın herkese.

  • Huzur dolu günler, kalbinizdeki tüm güzellikler hayatınıza yansısın dostlar. Hayırlı günler.

  • Yeni bir gün bugün gülümse, tüm güzellikler başlayacak bugün ile. Günaydın hayırlı günler.

Komik Günaydın Mesajları

Komik Günaydın Mesajları

  • Erken yatar geç kalkar, geç yatar erken kalkar, dal sarkar kartal kalkar, dal sarkar kartal kalkar. Kısacası “Günaydın ” diyecektim.

  • Günaydın, sabah sabah bela mısın sen ya diyenlere, oooo sen bana mesaj atar mıydın diyenlere, ulan daha yatacaktım of ya diyenlere günaydın…

  • Baktınız hayat size gülmüyor, siz hayata gülün gıcıklık olsun. Günaydın.

  • Uyandığında az daha uyusam bir şey olmaz deyip uyuyan ve gideceği yere geç kalan ardından koşar adımlarla uykulu uykulu evden çıkan herkese günaydın.

  • Bu sabahları neden bu kadar erkene koymuşlar ya? Günaydın!

  • Armut dalda asılsın, günaydın canım nasılsın?

  • Dünyanın en güzel cümlesi seni seviyorum diyorlar ya, yalan. Dünyanın en güzel cümlesi bırak biraz daha uyuyayım. Günaydın!

Duygusal Günaydın Mesajları

Duygusal Günaydın Mesajları

  • Geceleri seni düşünüp uykusuz kalıp sabahın köründe ayağa dikiliyorum, öylesine aşık ettin kendine tebrikler... Günaydın sevgilim.

  • Fecr vakti kızıl güllerin güzelliği bana seni hatırlatıyor, sabırsızlanıyorum gün doğumuna.

  • Güne sevdiceği olmadan başlayamayanlar kulübünden günaydınlar.

  • Uyanmanı beklerken kuşlara ekmek atıyorum, kedilere yemek veriyorum, aşkın beni ben yaparken içimdeki iyiliği de büyüttü, iyi ki varsın sevgilim.

  • Başkaları uykusunda düşteyken, ben aşkınla uyanınca düşteyim. Hadi uyan sevgilim uyan da rüyam başlasın.Geceleri yıldızları izler seni düşünürüm, gün doğarken aklımda yine sen, meğer gecem gündüzüm sen olmuşsun, günün aydın olsun.

En Esprili Günaydın Mesajları

En Esprili Günaydın Mesajları

  • Günaydın ve olur da görüşemezsek iyi günler, iyi akşamlar ve iyi geceler…

  • Günaydın gözün aydın olsun uyanabildiniz sonunda ya da hiç uyanmasaydın da olurdu şurada kaç saat kaldı ki akşama.

  • Dünyanın en güzel cümlesi seni seviyorum diyorlar ya yalan dünyanın en güzel cümlesi bırak biraz daha uyuyayım. Günaydın…

  • İyi İnsanları hepsine Günaydın. Diğerleri uyanmasa da olur.

  • Okula gidenlere günaydın, işe gidenlere daha çok günaydın, boş gezenlere ise daha gün aymadı. Bu saatte aymaz.

  • Günaydın arkadaşım, uyan artık sabah oldu, horlaya horlaya bir hal oldun yeter artık bizdeki de can…

  • Günaydın, az önce aynaya baktım ve siz güzel kızların neden böyle yakışıklı sevgilisi yok diye ağladım

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En Özel Günaydın Mesajları

En Özel Günaydın Mesajları

  • Hayat bir sineması değildir. Sonunu bilemezsin. Her zaman mutlu olamazsın. Canın yandığında yeniden kalk ve asla yılma. Bugün yeni bir gün başlıyor ve hayat seni mutluluklar ile karşılayacak. Haydi doğan güne merhaba de.

  • Ben güzel günleri seninle yaşamak ve her güne seninle uyanmak istiyorum.

  • Günün hastalara şifa, mahpuslara özgürlük, derdi olana deva olmasını dilerim. Her insanın mutlu olmasını ve dünyada aç çocuk kalmamasını dilerim. Günaydın insanlık.

  • Her güneş doğduğunda seninle buna tanıklık etmek, her çiçek başını göğe kaldırdığında bunu seninle keşfetmek ve her an seninle mutlu olmak istiyorum. Günaydın bağrıma taht kuran sevgili yârim.

  • Sen gece uyurken ben senin için dualar ettim. Güzel bir gün geçirmen ve hayatında seni mutsuz eden her şeyi hayatından çıkarman dileği ile. Gözlerini yeni güne gülümseyerek aç ve güne günaydın de.

  • Ben seni ve hayatıma kattığın anlamı o kadar çok seviyorum ki sensiz bir an bile düşünemiyorum. Güne senle başlayalım mı sevdiğim.

  • En güzel gün annen ve baban ile birlikte gözünü açtığın gündür. En mutlu günlerin sonsuza kadar sizinle olması dileğiyle.

  • Bir sabaha senle uyandığımda mutlu oluyorum, sensiz bir günü ise düşünemiyorum. Sensiz bir gün asla hayatımda yer almasın sevdiğim.

En İlginç Günaydın Mesajları

En İlginç Günaydın Mesajları

  • Ellerimiz uzak olsa da birbirinden, gönüllerimiz bir, şuan gözlerine bakamasam da güneşin ışığı avutur beni sensizliğimde, günaydın biriciğim benim…

  • Seni sevmek güneşe dokunmak gibi, sana bakınca eriyor içimdeki buz kütleleri, her günüm seninle başlar, seninle yaşanır ancak bu hayat, günaydın aşkım.

  • Şimdi yanımda olamasan da adınla başlıyorum yeni güne. Yüzünü görmesem de hayalinle çıkıyorum adını yazdığım sokaklara… Günaydın sevgilim.

  • Günlerimde anlamlar gizli bakışların gibi, günlerimde heyecanlar gizli sana baktığımda kalbimin atışı gibi, günlerimde hep sen varsın sevgili, günaydınlar olsun sana…

  • Güzel gözlerini uykudan açtığında yanında olmak, saçlarını ellerimle taramak ve elini kalbimin üstüne bastırmak isterdim, kalbimin sana sevgiyle nasıl çarptığını hisset diye. Yürümeye kalktığında ayağın takılıp düşecekken seni tutmak ve bu sebeple sımsıkı sarılmak isterdim. Şimdi dua ediyorum, en kısa zamanda sevdiğim yanımda olsun diye. Son olarak en içten sevgimle güzel bir günaydın diyorum, günümüz güzel olsun.

  • Başımı yastığa koyduğumda tek dileğim oluyor seni görmek rüyamda ve bu gecenin sabahında da seni gördüm rüyamda, günaydınlar olsun sana biricik sevgilim.

Resimli Günaydın Mesajları

Resimli Günaydın Mesajları

  • Gülümsemen güneş gibi ışıltılı. Umarım yüzünde bir gülümseme ile uyanırsın ve bana yaptığın gibi dünyanın yarısını aydınlatırsın. Günaydın!

  • Şu an kalbim daha hızlı atmaya başladı. Diğer yarımın uyandığını hissediyorum. Günaydın sevgilim!

  • 08:00’da kalkmak için alarmı 07:00’dan sonra her dakika ertelediğini biliyorum. O erteleme arasında bu mesajı göreceğine eminim. O yüzden bana hemen cevap ver, sen uyumana bak canım. Günaydın!

  • Sabah rüzgarıdır bana söyleyen güzelliğini. Gözlerim seni hiçbir zaman görmüyor ama daima bekliyor yüreğim.

  • Günaydın gönlümün prensesi günaydın varlığıma sebep olan aşk böceğim günaydın içime huzur veren nurdan yaratılmış dünyadaki hurim. Günaydın, günaydın, günaydın.

Etkileyici Günaydın Mesajları

Etkileyici Günaydın Mesajları

  • Tarihteki en kısa korku hikayesi, bugünün Pazartesi sabahı olması. Günaydın canım, işe yine geç kalma.

  • Uyanırken ilk düşüncem sensin, gözlerimi açtığımda senin gülümsemeni görmek istiyorum. Günaydın sevgilim, hayatıma her sabah seninle başladığım için çok mutluyum.

  • Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte aşkımız da yeniden doğuyor. Seninle her anı paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Günaydın sevgilim, bugün seninle birlikte olmak için can atıyorum.

  • Güne filtre kahvesiz başlayamayanlar, biz komple kahvehane içsek başlayamıyoruz bilginize, günaydın.

  • Güneş kadar parlak, çiçekler kadar renkli bir gün senin olsun. Günaydın!

  • Seninle birlikte daha nice mutlu günlere uyanmak için Allah'a dua ediyorum. Günaydın karıcım.

Dikkat Çekmenizi Sağlayan Günaydın Mesajları

Dikkat Çekmenizi Sağlayan Günaydın Mesajları

  • Günaydın yakışıklı, harika bir gün geçir! Seni seviyorum!

  • Sıcak bir gün doğuşundan daha güzel olan bir şey varsa, o da bizim dostluğumuzdur. Günaydın!

  • Merhaba güzelim, bu sabah uyandığımda aklımdaki en güzel şey sendin, benim için tüm hayatımın tek anlamı olan kişiye, kocaman günaydın demek istedim.

  • Günaydın güzel sevgilim. Umarım aşkımız ile ilgili düşüncelerle dolu bir gün geçirirsin.

  • Gülümsemen güneş gibi ışıltılı sen gülünce dünyanın yarısını aydınlatırsın. Günaydın.

  • Günaydın, bize gelebilir misin? Kahvemi şekersiz içemiyorum da...

  • Sensiz doğsa da güneş odama, biliyorum kalbimiz bir ayrı olsak da şimdi yanında olamasam da, güneşe bak sana gülüyorum usulca, seviyorum seni günaydın sevgili.

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