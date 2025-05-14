Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları
Kaynak: https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/
Bir acayip lezzet turuna çıkıyoruz! Lüks ve pahalı restoranların, belki de ünlü şeflerin leziz dokunuşlarının sunum felaketine dönüştüğü bu turda yok yok... Kimi lezzetler, bir arada görmeyi hayal bile edemeyeceğiniz tatların eşleşmesiyle oluşurken; kimileri ise aklınızın ucundan dahi geçmeyen şeylerin servis tabağına dönüşmesi ile akıl tutulması yaşamanızı sağlayacak. Bakalım, bu hafta Reddit'ten derlediğimiz hassas mideleri zorlayan sunumlar arasında favoriniz hangisi olacak?
İştahınız kalırsa afiyet olsun!
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1. Umarız bunlar yediklerinizden arda kalandır, yoksa bu kocaman kürek için porsiyon biraz küçük!
2. Merdane akımının özel tasarım hali ile tanışın!
3. Saksıda ekmek!
4. "Enerji dolu kebap-kahveniz hazır!"
5. Bir avuç lezzet!
6. Barbekü soslu bir şey... Tabii yemek isterseniz!
7. Kendinizi evinizde hissedeceğiniz kesin!
8. İşte ziyafet: Ne derler bilirsiniz gerçek şefler wok tava kullanır!
9. Lollipop bacon...
10. Dalından taze taze!
11. Peki, bardağın tabakta ne işi var?
12. Yumurta kabında dondurma!
13. Doğduğunuz için pek de sevinmeyen birileri var galiba!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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