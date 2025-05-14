onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları

Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
14.05.2025 - 15:24

Bir acayip lezzet turuna çıkıyoruz! Lüks ve pahalı restoranların, belki de ünlü şeflerin leziz dokunuşlarının sunum felaketine dönüştüğü bu turda yok yok... Kimi lezzetler, bir arada görmeyi hayal bile edemeyeceğiniz tatların eşleşmesiyle oluşurken; kimileri ise aklınızın ucundan dahi geçmeyen şeylerin servis tabağına dönüşmesi ile akıl tutulması yaşamanızı sağlayacak. Bakalım, bu hafta Reddit'ten derlediğimiz hassas mideleri zorlayan sunumlar arasında favoriniz hangisi olacak? 

İştahınız kalırsa afiyet olsun!

Kaynak: https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/

Geçtiğimiz Haftanın Göz Kanatan Sunumları da Burada 👇

1. Umarız bunlar yediklerinizden arda kalandır, yoksa bu kocaman kürek için porsiyon biraz küçük!

1. Umarız bunlar yediklerinizden arda kalandır, yoksa bu kocaman kürek için porsiyon biraz küçük!

Daha önceki lezzet turlarımızdan alışık olanlar varsa, ahşap tartım küreğinde yemek yemek artık sizin de hayaliniz olmalı!

2. Merdane akımının özel tasarım hali ile tanışın!

2. Merdane akımının özel tasarım hali ile tanışın!

İnanması zor ama bir dönem merdaneyi oyup sunum tabağı olarak kullanan restoranlar sıkça karşımıza çıkıyordu... Şimdi ise özel tasarlanan bu merdanemsi sunum tabakları gündemde!

3. Saksıda ekmek!

3. Saksıda ekmek!

Bizim memlekette ekmek askıda, elin memleketinde ise saksıda!

4. "Enerji dolu kebap-kahveniz hazır!"

4. "Enerji dolu kebap-kahveniz hazır!"

İnanması zor ama 'Canlandırıcı şiş kebap' tam da anladığınız gibi içinde sıcak ve köpüklü cappuccino olan bir et ziyafeti. Rusya'da bu lezzeti deneyenlerin hayatları nasıl değişti merak ediyoruz!

5. Bir avuç lezzet!

5. Bir avuç lezzet!

Bazı restoranlar sizi ellerimizle besliyoruz deseler yeridir hani...

6. Barbekü soslu bir şey... Tabii yemek isterseniz!

6. Barbekü soslu bir şey... Tabii yemek isterseniz!

Patates kızartmasını herkes sever ama bunu yiyebileceğimizi sanmıyoruz.

7. Kendinizi evinizde hissedeceğiniz kesin!

7. Kendinizi evinizde hissedeceğiniz kesin!

Devasa porsiyonu ile doyma garantili bir tava makarnayı görünce 'İtalyanlar görse ne der?' diye düşünmeden edemiyoruz.

8. İşte ziyafet: Ne derler bilirsiniz gerçek şefler wok tava kullanır!

8. İşte ziyafet: Ne derler bilirsiniz gerçek şefler wok tava kullanır!

Şefin wok tava kullanması tamam da bir servis tabağınız yok muydu yani?

9. Lollipop bacon...

9. Lollipop bacon...

Oyunun kuralı belli, kısa çöpü çeken kaybeder!

10. Dalından taze taze!

10. Dalından taze taze!

Aslında restoranda yemeklerin çoğu için tabak kullanıyormuş ancak bu lezzet ağaçta yetişiyor!

11. Peki, bardağın tabakta ne işi var?

11. Peki, bardağın tabakta ne işi var?

Fark yaratmak isterken göz çıkarmak bu olsa gerek.

12. Yumurta kabında dondurma!

12. Yumurta kabında dondurma!

Ne zaman 'Bu kadarı da fazla ama...' desek daha beteri geliyor! Umarız bir de kullanılmış bir yumurta kabı değildir...

13. Doğduğunuz için pek de sevinmeyen birileri var galiba!

13. Doğduğunuz için pek de sevinmeyen birileri var galiba!

Buraya kadar midem bulanmadan geldim diyenler, hâlâ iyiler mi acaba? Sormazsak olmaz: Peki, bu pastadan bir dilim alır mıydınız?

Afiye olsun!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın