Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 13 Tasarım
Kaynak: https://www.reddit.com/r/ATBGE/
Haftanın en fena dövmesinden en havalı saç stiline... Bu haftanın göz kanatan tasarımları ile hayatı sorgulamaya hazır olun! Az sonra görecekleriniz karşısında 'Bu benim nasıl aklıma gelmedi?' de diyebilirsiniz, 'Bunu neden yaptınız?' da diyebilirsiniz! Pek, bu hafta sizin için Reddit'ten derlediğimiz 13 tasarım içerisinden favoriniz hangisi olacak?
İşte, tasarım dünyasının gerçek yüzü...
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1. İlk tasarımımız hayvanlar aleminin en şirinleriyle güçlendirilmiş bir haç!
2. Bir yerdeyim bir gökte...
3. Otomobil piyasası yasta!
4. Beyler bu modeli kaydedin, berberinize gösterirsiniz!
5. Japon mutfağı bunu hak etmedi: Ra-men!
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6. Şık değil en tehlikeli kolye!
7. Ayna ayna söyle bana: "Nedir bu başımıza gelen?"
8. Ah Sünger Bob ah...
9. Biraz da moda: İşte yazın favori pantolonu
10. Yenilmezliğini göbeğine işleyen güreşçi!
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11. Satıyorum, sattım...
12. Kırılan şişe değil, kalbimizdir belki de...
13. Fareli köyün gitarcısı: Müzik dünyasının gözü yaşlı!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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