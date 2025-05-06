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Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 13 Tasarım

Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 13 Tasarım

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
06.05.2025 - 15:38

Haftanın en fena dövmesinden en havalı saç stiline... Bu haftanın göz kanatan tasarımları ile hayatı sorgulamaya hazır olun! Az sonra görecekleriniz karşısında 'Bu benim nasıl aklıma gelmedi?' de diyebilirsiniz, 'Bunu neden yaptınız?' da diyebilirsiniz! Pek, bu hafta sizin için Reddit'ten derlediğimiz 13 tasarım içerisinden favoriniz hangisi olacak? 

İşte, tasarım dünyasının gerçek yüzü...

Kaynak: https://www.reddit.com/r/ATBGE/

Geçen Haftanın Göz Kanatan Tasarımlarını da Keşfedebilirsiniz👇

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1. İlk tasarımımız hayvanlar aleminin en şirinleriyle güçlendirilmiş bir haç!

1. İlk tasarımımız hayvanlar aleminin en şirinleriyle güçlendirilmiş bir haç!

Kediler o kadar şirin görünüyor ki insan ne diyeceğini bilemiyor. Biz bu minnoşlara bir şey demeye cesaret edemedik, yorum sizin!

2. Bir yerdeyim bir gökte...

2. Bir yerdeyim bir gökte...

Kaykay pistlerin tozunu attırdıysanız, artık gökler sizindir! Yaratıcılığın hakkını veren bu tasarımcımızın aydınlanan zihni bizden tam puan alacak gibi...

3. Otomobil piyasası yasta!

3. Otomobil piyasası yasta!

Sahi bunu neden yaptınız, güzelim arabaya?

4. Beyler bu modeli kaydedin, berberinize gösterirsiniz!

4. Beyler bu modeli kaydedin, berberinize gösterirsiniz!

Herkes gibi olmaktansa kendisi olmayı seçenler burada mı?

5. Japon mutfağı bunu hak etmedi: Ra-men!

5. Japon mutfağı bunu hak etmedi: Ra-men!

Uygur ve Çin kökenli bir lezzet olan rameni dövmeye dönüştürmek mi daha kötü, yoksa Japon mutfağını kelime oyunları ile incitmek mi bilmiyoruz.

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6. Şık değil en tehlikeli kolye!

7. Ayna ayna söyle bana: "Nedir bu başımıza gelen?"

7. Ayna ayna söyle bana: "Nedir bu başımıza gelen?"

Biraz tehlikeli, biraz da garip duruyor ama yaratıcı olduğu kesin. Bu arada odanın konsepti de biraz tehlikeli gibi geldi bize...

8. Ah Sünger Bob ah...

8. Ah Sünger Bob ah...

Aramızda çizgi film severler de varsa, gördükleriniz için özürlerimizi kabul edin!

9. Biraz da moda: İşte yazın favori pantolonu

9. Biraz da moda: İşte yazın favori pantolonu

Aslında güzel olabilirmiş ama bir yerde bir sorun olduğu aşikar... Sahi siz olsanız giyer miydiniz?

10. Yenilmezliğini göbeğine işleyen güreşçi!

10. Yenilmezliğini göbeğine işleyen güreşçi!

'Kıtalararası Ağır Sıklet Güreş Şampiyonası' altın kemeri dövmesiyle artık güç daima onda!

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11. Satıyorum, sattım...

11. Satıyorum, sattım...

Dünyanın en önde gelen dekoratif sanatlar, mücevherat ve koleksiyon ürünleri komisyoncusu tarafından açık artırmada satılan bu saat zamanı değil hazineyi gösteriyor!

12. Kırılan şişe değil, kalbimizdir belki de...

12. Kırılan şişe değil, kalbimizdir belki de...

Sanatçı burada ruhunun derinlerindeki yaraları anlatıyor... Kim bilir belki de siz de bir gün kırık kalp tablosu yaparsınız.

13. Fareli köyün gitarcısı: Müzik dünyasının gözü yaşlı!

13. Fareli köyün gitarcısı: Müzik dünyasının gözü yaşlı!

Son durağımızda inanılmaz bir işçilik ve tasarım detayları olduğunu da hatırlatmak isteriz. Peki sizin favoriniz hangisi?

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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