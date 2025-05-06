Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 13 Tasarım

Haftanın en fena dövmesinden en havalı saç stiline... Bu haftanın göz kanatan tasarımları ile hayatı sorgulamaya hazır olun! Az sonra görecekleriniz karşısında 'Bu benim nasıl aklıma gelmedi?' de diyebilirsiniz, 'Bunu neden yaptınız?' da diyebilirsiniz! Pek, bu hafta sizin için Reddit'ten derlediğimiz 13 tasarım içerisinden favoriniz hangisi olacak?

İşte, tasarım dünyasının gerçek yüzü...