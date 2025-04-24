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Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 13 Tasarım

Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 13 Tasarım

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
24.04.2025 - 22:48

Yaratıcı zihinlerin sınırları aşan tasarımlarıyla bakış açınızı değiştirmeye hazırlanıyoruz! Hangi kafayla yapıldıklarını henüz keşfedebilmiş değiliz. Ancak her bir tasarımın gözlerinizin kanayacağına eminiz. Mimar Selim Bey'in pembe sevmeyen hanımefendiye tasarladığı pembe evi aratmayan evlerden vücudunuzda asla istemeyeceğiniz dövmelere ilginç bir tasarım turuna çıkıyoruz. Bakalım sizin için Reddit'ten derlediğimi 13 tasarım arasından favoriniz hangisi olacak? 

İşte, unutulmaz tasarım turu...

Kaynak: https://www.reddit.com/r/ATBGE/

Geçen Haftanın Göz Kanatan Tasarımlarını da Keşfedebilirsiniz👇

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1. "Ardımda da gözüm var" diyenler bir daha düşünsün!

1. "Ardımda da gözüm var" diyenler bir daha düşünsün!

Her ne kadar şok edici bir tasarım olsa da diş detaylarına kadar her şeyin ince ince işlendiğini görmezden gelmeyin deriz. Burada büyük emek var!

2. Geyik boynuzlu fare suratlı ejderha mı?

2. Geyik boynuzlu fare suratlı ejderha mı?

Ne dersiniz, J. R. R. Tolkien'in kurguladığı Orta Dünya evrenine girmeye hak kazanır mı? Ya da böyle bir dövmeyi yaptırır mısınız?

3. Otomobil üreticileri de bunu beklemiyordu!

3. Otomobil üreticileri de bunu beklemiyordu!

Tümseklerden geçerken yolcuları merak etmemek elde değil.

4. Üzgünüz Prenses Fiona ama bu hanım pek bir tatlı.

4. Üzgünüz Prenses Fiona ama bu hanım pek bir tatlı.

Shrek görse ne der bilmiyoruz ama Fiona'nın bu beklenmedik güzellik karşısında canı sıkılacak gibi.

5. "Yaz geliyor, şapkasız dışarı çıkmayın" diyen uzmanlardan eşsiz bir tasarım 👇

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6. Oyun kolu dövmeniz yoksa siz de kendiniz boşuna gamer'ım demeyin efendim!

6. Oyun kolu dövmeniz yoksa siz de kendiniz boşuna gamer'ım demeyin efendim!

Erkekler oyun sevgileri ile şaşırtmaya devam ediyor...

7. Ayaklarını yere sağlam basacaksın bu hayatta...

7. Ayaklarını yere sağlam basacaksın bu hayatta...

Masa lambası bile olsanız kimseye güvenemiyorsunuz bu hayatta.

8. Minion'lara bunu yapan hayat bize ne yapmaz!

8. Minion'lara bunu yapan hayat bize ne yapmaz!

Minion'dan ateş çukuru etrafında kamp yapma fikri çık aklımızdan.

9. Ev dekorasyonunun vazgeçilmezi: Bebek sebze seramikleri

9. Ev dekorasyonunun vazgeçilmezi: Bebek sebze seramikleri

Üstelik bu seramikler insanın gözlerinin içine içine bakıyor ve ürpertiyorlar!

10. Mona Lisa araba!

10. Mona Lisa araba!

Kaputta yerini alan portreye mi şaşırmalı, arabanın geri kalan işlemelerine mi bilemedik...

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11. Zaten pipo dediğin böyle olmalı!

11. Zaten pipo dediğin böyle olmalı!

Herkes hamburgeri sever ama bu tasarım sahiden gerekli miydi?

12. Mimar Selim Bey'i kıskandıran evin dekorasyonu!

12. Mimar Selim Bey'i kıskandıran evin dekorasyonu!

Hayatında lunaparka gitmeyen bir katılımcı olsaydı, Selim Bey de atlı karıncayı eve getirirdi!

13. Biraz da Hansel ile Gretel'in meşhur cadısının evine benzemiyor mu?

13. Biraz da Hansel ile Gretel'in meşhur cadısının evine benzemiyor mu?

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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