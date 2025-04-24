Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 13 Tasarım
Kaynak: https://www.reddit.com/r/ATBGE/
Yaratıcı zihinlerin sınırları aşan tasarımlarıyla bakış açınızı değiştirmeye hazırlanıyoruz! Hangi kafayla yapıldıklarını henüz keşfedebilmiş değiliz. Ancak her bir tasarımın gözlerinizin kanayacağına eminiz. Mimar Selim Bey'in pembe sevmeyen hanımefendiye tasarladığı pembe evi aratmayan evlerden vücudunuzda asla istemeyeceğiniz dövmelere ilginç bir tasarım turuna çıkıyoruz. Bakalım sizin için Reddit'ten derlediğimi 13 tasarım arasından favoriniz hangisi olacak?
İşte, unutulmaz tasarım turu...
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1. "Ardımda da gözüm var" diyenler bir daha düşünsün!
2. Geyik boynuzlu fare suratlı ejderha mı?
3. Otomobil üreticileri de bunu beklemiyordu!
4. Üzgünüz Prenses Fiona ama bu hanım pek bir tatlı.
5. "Yaz geliyor, şapkasız dışarı çıkmayın" diyen uzmanlardan eşsiz bir tasarım 👇
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6. Oyun kolu dövmeniz yoksa siz de kendiniz boşuna gamer'ım demeyin efendim!
7. Ayaklarını yere sağlam basacaksın bu hayatta...
8. Minion'lara bunu yapan hayat bize ne yapmaz!
9. Ev dekorasyonunun vazgeçilmezi: Bebek sebze seramikleri
10. Mona Lisa araba!
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11. Zaten pipo dediğin böyle olmalı!
12. Mimar Selim Bey'i kıskandıran evin dekorasyonu!
13. Biraz da Hansel ile Gretel'in meşhur cadısının evine benzemiyor mu?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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