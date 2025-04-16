Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 13 Tasarım
Kaynak: https://9gag.com/tag/crappy-design/fresh
Yaratıcılık denilince aklınıza ne geliyor? İyice düşünün güzel şeyler hayal edin, çünkü artık bazı tasarımlar gözünüzün önünden gitmeyecek! Hazırsanız, birbirinden sıra dışı 13 Reddit tasarımı ile haftanın en yaratıcı turuna çıkıyoruz! Bakalım, bu haftanın göz kanatan sunumları arasında sizin favoriniz hangisi olacak...
İşte, hangi kafayla yapıldığını merak edeceğiniz tasarımlar
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1. Şöyle manzaralı bir tuvaletle başlayalım turumuza!
2. İlk adımı biz ataracaksak rampanın ne anlamı var?
3. Tabii güvenlik önemli!
4. Pratik çözümlerle hayatı kolaylaştırma diye buna denir.
5. Bazen çok istesen de gidemezsin...
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6. Aman diyim tutunun da düşmeyin!
7. Eylemci Pikachu odasında bulundu!
8. Su dediğin hep dışarı akar zaten.
9. Otopark perilerinin bana layık gördüğü park yeri...
10. "Hiçbir şey mümkün değil"
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11. "Balkonlu ev" ilanlarında aradığınız o ev!
12. Mimar gelinden kayınvalideye küçük süprizler!
13. Her dolap kapağı açılmak zorunda mı canım?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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