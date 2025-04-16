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Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 13 Tasarım

Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 13 Tasarım

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
16.04.2025 - 13:19

Yaratıcılık denilince aklınıza ne geliyor? İyice düşünün güzel şeyler hayal edin, çünkü artık bazı tasarımlar gözünüzün önünden gitmeyecek! Hazırsanız, birbirinden sıra dışı 13 Reddit tasarımı ile haftanın en yaratıcı turuna çıkıyoruz! Bakalım, bu haftanın göz kanatan sunumları arasında sizin favoriniz hangisi olacak...

İşte, hangi kafayla yapıldığını merak edeceğiniz tasarımlar

Kaynak: https://9gag.com/tag/crappy-design/fresh

Geçen Haftanın Göz Kanatan Tasarımlarını da Keşfedebilirsiniz👇

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1. Şöyle manzaralı bir tuvaletle başlayalım turumuza!

1. Şöyle manzaralı bir tuvaletle başlayalım turumuza!

Ferah bir atmosfere kim ihtiyaç duymaz ki? Tuvaletteyken karşı komşu ile sohbet etmek de bir harika olur.

2. İlk adımı biz ataracaksak rampanın ne anlamı var?

2. İlk adımı biz ataracaksak rampanın ne anlamı var?

Siz bu engelli rampası işini hiç anlamamışsınız ama!

3. Tabii güvenlik önemli!

4. Pratik çözümlerle hayatı kolaylaştırma diye buna denir.

4. Pratik çözümlerle hayatı kolaylaştırma diye buna denir.

Etrafından dolaşıverin efendim, siz de!

5. Bazen çok istesen de gidemezsin...

5. Bazen çok istesen de gidemezsin...

Suyun bile akıp yolunu bulamayacağı bu dünya için biz ne diyebiliriz ki?

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6. Aman diyim tutunun da düşmeyin!

6. Aman diyim tutunun da düşmeyin!

Belki de trabzanlar çocuklar için yapılmıştır, olamaz mı yani?

7. Eylemci Pikachu odasında bulundu!

7. Eylemci Pikachu odasında bulundu!

Biraz garip görünüyor ama olsun.

8. Su dediğin hep dışarı akar zaten.

8. Su dediğin hep dışarı akar zaten.

Kocaman lavaboyu ıskalamak da ne bileyim...

9. Otopark perilerinin bana layık gördüğü park yeri...

9. Otopark perilerinin bana layık gördüğü park yeri...

Hani dakikalarda park yeri ararsınız ve boş bir yer gördüğünüzü zannedip heyecanla gidersiniz ya işte karşınıza çıkan manzara...

10. "Hiçbir şey mümkün değil"

10. "Hiçbir şey mümkün değil"

Neden bu kadar üzdün peki bizi?

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11. "Balkonlu ev" ilanlarında aradığınız o ev!

11. "Balkonlu ev" ilanlarında aradığınız o ev!

Ne var canım pencereden çıktınız mı balkon!

12. Mimar gelinden kayınvalideye küçük süprizler!

12. Mimar gelinden kayınvalideye küçük süprizler!

Sevmediğiniz misafirleri sağ kapıdan buyur edin lütfen!

13. Her dolap kapağı açılmak zorunda mı canım?

13. Her dolap kapağı açılmak zorunda mı canım?

Yerden tasarruf eden bu Mimar'ı tanımıyoruz ama bu kez Mimar Selim Bey olmadığına eminiz.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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