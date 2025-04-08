Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 13 Tasarım
Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 13 Tasarım
Kaynak: https://www.reddit.com/r/ATBGE/
Yaratıcı zihinlerin sınır tanımaz tasarımlarıyla büyülenmeye hazır olun. Bu haftaki göz kanatan tasarımlar turumuzda yine aklınızın ucundan dahi geçmeyecek birbirinden çılgın çalışmalar, karınca Mario dövmesinden devasa tavşan çalısına aramadığınız her şey var. Hazırsanız, birbirinden ilginç 13 Reddit tasarımı ile haftanın en yaratıcı turuna çıkıyoruz! Bakalım, sizin favoriniz hangisi olacak...
İşte, görenlerin gözlerini kanatmaya ant içmiş tasarımlar
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1. Moda dünyasının yeni gözdesi: Koi balığı çanta!
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4. İşte, karşınızda "Her şeyin doğalını severim" diyen yeni gelin salon takımı!
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6. Nail art demişken, sınırları zorlamadan bırakmayız!
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9. Her yerde karşımıza çıkan tavşanlar bu kez kabusunuz olacak!
10. Hem tekne hem araba almak isteyince ortaya çıkan sonuç!
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11. Washington sokaklarında renkli görüntüler...
12. Star Wars hayranlarının gözü yaşlı!
13. İşte sandalyeden beklediğimiz şıklık!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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