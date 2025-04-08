Yaratıcı zihinlerin sınır tanımaz tasarımlarıyla büyülenmeye hazır olun. Bu haftaki göz kanatan tasarımlar turumuzda yine aklınızın ucundan dahi geçmeyecek birbirinden çılgın çalışmalar, karınca Mario dövmesinden devasa tavşan çalısına aramadığınız her şey var. Hazırsanız, birbirinden ilginç 13 Reddit tasarımı ile haftanın en yaratıcı turuna çıkıyoruz! Bakalım, sizin favoriniz hangisi olacak...

İşte, görenlerin gözlerini kanatmaya ant içmiş tasarımlar