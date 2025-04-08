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Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 13 Tasarım

Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 13 Tasarım

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
08.04.2025 - 09:25

Yaratıcı zihinlerin sınır tanımaz tasarımlarıyla büyülenmeye hazır olun. Bu haftaki göz kanatan tasarımlar turumuzda yine aklınızın ucundan dahi geçmeyecek birbirinden çılgın çalışmalar, karınca Mario dövmesinden devasa tavşan çalısına aramadığınız her şey var. Hazırsanız, birbirinden ilginç 13 Reddit tasarımı ile haftanın en yaratıcı turuna çıkıyoruz! Bakalım, sizin favoriniz hangisi olacak...

İşte, görenlerin gözlerini kanatmaya ant içmiş tasarımlar

Kaynak: https://www.reddit.com/r/ATBGE/

Geçen Haftanın Göz Kanatan Tasarımlarını da Keşfedebilirsiniz👇

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1. Moda dünyasının yeni gözdesi: Koi balığı çanta!

1. Moda dünyasının yeni gözdesi: Koi balığı çanta!

Kombininizi tamamlamak için bebek koi balığı bozuk para çantasını da almayı unutmayın.

2. Süper Mario'yu hiç böyle görmediniz!

2. Süper Mario'yu hiç böyle görmediniz!

Gözleriniz yanlış görmüyor, zira bu Mario sahiden karıncadan!

3. Yara oldum, yara bandı oldum...

3. Yara oldum, yara bandı oldum...

Yarası derinde biri daha! Zira hangimiz, en kötü günde acılarımıza yara bandı takıp her şey yolunda demedik ki...

4. İşte, karşınızda "Her şeyin doğalını severim" diyen yeni gelin salon takımı!

5. Nail art çılgınlığından sonra yeni trend: Kaş'ta kot şıklığı!

5. Nail art çılgınlığından sonra yeni trend: Kaş'ta kot şıklığı!

Kot kombin ile spor kaş gördük, abiye kaş nasıl olacak şimdiden meraktayız.

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6. Nail art demişken, sınırları zorlamadan bırakmayız!

6. Nail art demişken, sınırları zorlamadan bırakmayız!

Sahi sizin tırnaklarınıza yaptırdığınız en ilginç tasarım neydi?

7. Kaştan tırnağa her yeri yeniledik, klavyemiz eksik mi kalsın?

7. Kaştan tırnağa her yeri yeniledik, klavyemiz eksik mi kalsın?

Gerçek gibi görünen akvaryum tuş takımına basmaya kıyabileceğinizi ise sanmıyoruz.

8. Sana da selam olsun: Dertli tavşan...

8. Sana da selam olsun: Dertli tavşan...

El sanatları fuarında sergilenen bu dertli tavşan heykeli keçeden yapılmış. Bir hayli gerçek görünüyor ve insansı elleriyle onu korkunç bulanlar da çok.

9. Her yerde karşımıza çıkan tavşanlar bu kez kabusunuz olacak!

9. Her yerde karşımıza çıkan tavşanlar bu kez kabusunuz olacak!

Aslında bir yandan da bahçıvanlık mesleğinin geldiği son nokta ve sanata dönüşmüş bir çalışma var karşınızda. Bu devasa tavşan çalısını bahçenizde ister miydiniz, peki?

10. Hem tekne hem araba almak isteyince ortaya çıkan sonuç!

10. Hem tekne hem araba almak isteyince ortaya çıkan sonuç!

Aslında 'Hiç fena fikir değil' dediğinizi duyar gibiyiz. Bir yandan da denizin en havalı ve şirin taşıtına bakıyor gibiyiz.

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11. Washington sokaklarında renkli görüntüler...

11. Washington sokaklarında renkli görüntüler...

Araba dediğin ne beyaz ne siyah işte böyle renkli olmalı. Ancak ahtapot ve balığın insan gözlerinin amacını soracaksanız, orasını biz de bilmiyoruz.

12. Star Wars hayranlarının gözü yaşlı!

12. Star Wars hayranlarının gözü yaşlı!

Her karakteri hafızalara kazınan Star Wars hayranları için yapılan bu saatin ince işçiliği de dikkatinizi çekmiş olmalı.

13. İşte sandalyeden beklediğimiz şıklık!

13. İşte sandalyeden beklediğimiz şıklık!

Sanıyoruz bunu da Mimar Selim Bey tasarlamış. Aksini düşünmek, pembe ile grinin bu denli güzel kullandığı bu çalışmada bizi bir hayli üzer.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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