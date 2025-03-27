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Forbes, Türkiye'nin Gizli Kalmış 10 Etkileyici Müzesini Açıkladı

Forbes, Türkiye'nin Gizli Kalmış 10 Etkileyici Müzesini Açıkladı

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
27.03.2025 - 21:25

Forbes dergisi, Türkiye'nin az bilinen ancak etkileyici 10 müzesini açıkladı. Türkiye'nin dört bir köşesinden tarihimizin izlerini taşıyan eşsiz müzelerde yer alan koleksiyonlar, kültürel miras ve sanatın birleştiği eşsiz destinasyonlar yazar Joe Yogerst tarafından listelendi. Listede çok bilinmeyen ancak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren ve ülkemizin en yaratıcı müzesi olarak tarif edilen enler yer aldı. Peki, Türkiye'nin gizli kalmış en etkileyici 10 müzesi hangileri? 

İşte, Türkiye'nin gizli kalmış eşsiz müzeleri

Kaynak: Forbes

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1. Baksı Müzesi (Bayraktar, Bayburt)

1. Baksı Müzesi (Bayraktar, Bayburt)

Doğu Karadeniz'de Bayburt'un 45 kilometre dışındaki eski adıyla Baksı, yeni adıyla Bayrakta köyünde Çoruh Vadisi'ne bakan yemyeşil bir tepenin üzerinde yer alıyor Baksı Müzesi. Temmuz 2010'da açılışı yapılan müze, ünlü sanatçı Hüsamettin Koçan tarafından kuruldu. 

Modern mimarisiyle dikkatleri üzerine çeken yapı, Avrupa Konseyi tarafından ödüllendirilirken; müze ise modern Türk sanatı ile geleneksel el sanatlarını bir araya getiriyor.  

Adres: Bayraktar Köyü Çayırlar mevki Bayburt

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2. Troya Müzesi (Tevfikiye, Çanakkale)

2. Troya Müzesi (Tevfikiye, Çanakkale)

Mitoloji ve tarihin iç içe geçtiği Troya Müzesi resmi olarak Mart 2019'da ziyaretçilerine kapılarını açtı. Çanakkale'nin Tevfikiye Köyü'nde yer alan bu eşsiz müze, UNESCO’nun 1998 yılında Dünya Kültür Mirası Listesi’ne aldığı Troya Antik Kenti'nin hemen girişinde yer alıyor. 

Müzede, Troya ve çevresindeki kazılardan çıkarılan eserler sergileniyor. Ayrıca 'Çanakkale Arkeoloji Müzesi' içerisindeki tüm eserler de Troya'da ziyaretçilerini bekliyor.

Adres: Merkez İlçe, Tevfikiye Köyü, Truva 6 Sokak No:12 17100 Tevfikiye Köyü /Çanakkale

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3. İstanbul Sinema Müzesi

3. İstanbul Sinema Müzesi

İstanbul Sinema Müzesi için 'Türk sinemasının efsanelerine açılan kapı' demek pek de yanlış olmayacaktır. Atlas Sineması'nın olduğu binada yer alan müze, Beyoğlu'nda Yeşilçam filmlerinin nostalji dolu sahnelerine doğru bir yolculuğa çıkmanızı sağlıyor. Neoklasik izler taşıyan 1870 yılında inşa edilen binanın içinde olmak bile zamanda yolculuk hissi verebilir. 

Atlas Pasajı'nın 1932 yılında onarılarak eğlence ve sanat merkezine dönüştürüldüğünü de bilmelisiniz. Ayrıca Pasaj, 1948 yılında açılan 1.860 kişi kapasiteli Atlas Sineması ile de Beyoğlu'nun en büyük sinema salonlarından birini içince barındırıyor. 

Adres: Gümüşsuyu Mahallesi Mete Caddesi No: 2 Beyoğlu/İstanbul 

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4. CerModern (Ankara)

4. CerModern (Ankara)

Forbes tarafından 'Türkiye'nin en yaratıcı' sanat galerileri arasında gösterilen CerModern, tren istasyonunun restore edilmesiyle çağdaş sanatın merkezi haline geldi. 

Adres: Altınsoy Cad. No:3 06101 Sıhhıye, Ankara, Türkiye

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5. Çamlık Buharlı Lokomotif Müzesi (Selçuk, İzmir)

5. Çamlık Buharlı Lokomotif Müzesi (Selçuk, İzmir)

Ülkemizdeki en eski demiryolu hattı olan İzmir-Aydın Demiryolu hattı üzerine kurulan Çamlık Buharlı Lokomotif Müzesi, Efes Antik Kenti'ne de çok yakın. İzmir ile Aydın arasındaki demiryolu hattının düzenlenmesiyle kapatılan Çamlık Tren İstasyonu'nun tarihi ise 1866'ya dayanıyor. 

TCDD mülkiyetindeki arsada eşsiz lokomotif koleksiyonları ziyaretçilerini bekliyor. 

Adres: Çamlık, İzmir Aydın Yolu No:53, 35920 Selçuk/İzmir

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6. Chez Galip Saç Müzesi (Avanos, Nevşehir)

6. Chez Galip Saç Müzesi (Avanos, Nevşehir)

Türkiye'nin Peri Bacaları ve M.Ö. yüzyıllara dayanan köklü tarihiyle Kapadokya'ya yolculuk yapıyoruz bu kez. Karşınızda ise çanak ustası Galip Körükçü tarafından Nevşehir'in Avanos ilçesinde kurulan 'Saç Müzesi.' 

Müzenin yolculuğu, Körükçü'nün 1979 yılında atölyesini ziyaret eden bir Fransız turistin saçından kestiği bir tutum saçı duvara asmasıyla başladı. Zamanla ziyaretçilerinin duvara astığı saçlarla dolup taşan atölye, müzeye dönüştü. On binlerce kadının saç örneğinin bulunduğu müze ise 1998 yılında Guinness Rekorlar Kitabı'na da girdi. 

Adres: Yukarı, 110. Sk. No: 24, 50500 Avanos/Nevşehir

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7. Sakıp Sabancı Müzesi (İstanbul)

7. Sakıp Sabancı Müzesi (İstanbul)

Eşi benzeri olmayan İstanbul'un Boğaziçi manzarasıyla göz kamaştıran köşk, 1925 yılında inşa edildi. Günümüzde Sakıp Sabancı Müzesi olarak ziyaretçilerine kapılarını açan köşkte, Osmanlı dönemine ait eserler sergileniyor. 

Kitap sanatları, hat, resim, mobilya, dekoratif sanat eserleri ve arkeolojik eserleri içinde barındıran müze zengin bir koleksiyona ev sahipliği yapıyor.  

Adres: Sakıp Sabancı Caddesi No:42 Emirgan 34467 İstanbul

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8. Zeugma Mozaik Müzesi (Gaziantep)

8. Zeugma Mozaik Müzesi (Gaziantep)

Zeugma Mozaik Müzesi, sergi ve konferans salonuyla 30 bin metrekarelik bir alana sahip. Müzenin A bloğunda Zeugma Antik Kenti'nden getirilen mozaikler, B bloğunda Gaziantep ve çevresinde gerçekleştirilen kazılarda keşfedilen Doğu Roman dönemi kilise mozaikleri ve C blokta ise konferans ile fuaye alanları bulunuyor. 

Antik Zeugma kentinden çıkarılan 'Çingene Kızı' mozaiği ile birlikte dünyanın en büyük mozaik koleksiyonlarından biri Gaziantep'te yer alıyor.  

Adres: Mithatpaşa Mahallesi,Hacı Sani Konukoğlu Bulvarı Tekel Caddesi, NO:2 27500 Şehitkamil/ Gaziantep

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9. Kenan Yavuz Etnografya Müzesi (Demirözü, Bayburt)

9. Kenan Yavuz Etnografya Müzesi (Demirözü, Bayburt)

Geleneksel mimari yapılarıyla dikkatleri üzerine çeken Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, aynı zamanda Anadolu'nun kırsal yaşamına ve kültürüne de ışık tutuyor. Müzede el sanatlarının yanı sıra günlük yaşamda kullanılan objeler de sergileniyor. 

Adres: Yeşilyurt, Otlukbeli Köyü Yolu, 69400 Beşpınar/ Demirözü/ Bayburt

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10. Beypazarı Türk Hamam Müzesi (Beypazarı, Ankara)

10. Beypazarı Türk Hamam Müzesi (Beypazarı, Ankara)

Tarihten, sanattan ve kültürümüzden bahsedip hamamdan söz etmemek olmaz! Listenin son müzesi, 15. yüzyıldan kalan bir hamamın restore edilmesiyle ziyarete açılan Kenan Yavuz Etnografya Müzesi oluyor. 

Türk hamam kültürünü ve tarihini keşfetmek için Beypazarı'nı mutlaka ziyaret edin deriz. 

Adres: Cumhuriyet, Yenice Sk. No:23, 06732 Beypazarı/Ankara

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Forbes, "Türkiye, dünyanın en seçkin dört koleksiyonuna sahip" diyerek ülkemizin enlerini de açıkladı.

Forbes, "Türkiye, dünyanın en seçkin dört koleksiyonuna sahip" diyerek ülkemizin enlerini de açıkladı.

  • Osmanlı döneminden kalma Topkapı Sarayı hazineleri, 

  • İstanbul Arkeoloji Müzeleri'ndeki paha biçilemez antikalar, 

  • Efes'te bulunan sit müzesindeki Roma kalıntıları, 

  • Antalya Müzesi'nde sergilenen 10.000 yılı aşkın Doğu Akdeniz tarihi 'dünyanın en seçkin dört koleksiyonu' olarak gösterildi.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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