Forbes, Türkiye'nin Gizli Kalmış 10 Etkileyici Müzesini Açıkladı
Forbes, Türkiye'nin Gizli Kalmış 10 Etkileyici Müzesini Açıkladı
Forbes dergisi, Türkiye'nin az bilinen ancak etkileyici 10 müzesini açıkladı. Türkiye'nin dört bir köşesinden tarihimizin izlerini taşıyan eşsiz müzelerde yer alan koleksiyonlar, kültürel miras ve sanatın birleştiği eşsiz destinasyonlar yazar Joe Yogerst tarafından listelendi. Listede çok bilinmeyen ancak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren ve ülkemizin en yaratıcı müzesi olarak tarif edilen enler yer aldı. Peki, Türkiye'nin gizli kalmış en etkileyici 10 müzesi hangileri?
İşte, Türkiye'nin gizli kalmış eşsiz müzeleri
Kaynak: Forbes
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1. Baksı Müzesi (Bayraktar, Bayburt)
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2. Troya Müzesi (Tevfikiye, Çanakkale)
3. İstanbul Sinema Müzesi
4. CerModern (Ankara)
5. Çamlık Buharlı Lokomotif Müzesi (Selçuk, İzmir)
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6. Chez Galip Saç Müzesi (Avanos, Nevşehir)
7. Sakıp Sabancı Müzesi (İstanbul)
8. Zeugma Mozaik Müzesi (Gaziantep)
9. Kenan Yavuz Etnografya Müzesi (Demirözü, Bayburt)
10. Beypazarı Türk Hamam Müzesi (Beypazarı, Ankara)
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Forbes, "Türkiye, dünyanın en seçkin dört koleksiyonuna sahip" diyerek ülkemizin enlerini de açıkladı.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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