Forbes, Türkiye'nin Gizli Kalmış 10 Etkileyici Müzesini Açıkladı

İstanbul Sinema Müzesi için 'Türk sinemasının efsanelerine açılan kapı' demek pek de yanlış olmayacaktır. Atlas Sineması'nın olduğu binada yer alan müze, Beyoğlu'nda Yeşilçam filmlerinin nostalji dolu sahnelerine doğru bir yolculuğa çıkmanızı sağlıyor. Neoklasik izler taşıyan 1870 yılında inşa edilen binanın içinde olmak bile zamanda yolculuk hissi verebilir.

Atlas Pasajı'nın 1932 yılında onarılarak eğlence ve sanat merkezine dönüştürüldüğünü de bilmelisiniz. Ayrıca Pasaj, 1948 yılında açılan 1.860 kişi kapasiteli Atlas Sineması ile de Beyoğlu'nun en büyük sinema salonlarından birini içince barındırıyor.

Adres: Gümüşsuyu Mahallesi Mete Caddesi No: 2 Beyoğlu/İstanbul

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