Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 13 Tasarım

Bilmeyenler için Loch Ness canavarı, ilk kez 1933 yılında dünyanın dikkatini çekmiştir. İskoç folklorundaki, İskoç Dağlık Bölgesi'nde yer alan Loch Ness'te yaşadığına inanılan bir canlıdır. Büyük ve uzun boyunlu şekilde tasvir edilen bu canavar, sudan çıkıntı yapan bir hörgüç benzeri sırta sahiptir.

Loch Ness canavarının 1934 yılında ortaya çıkan ünlü fotoğrafı ise aslında bir oyuncak denizaltıya aittir.