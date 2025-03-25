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Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 13 Tasarım

Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 13 Tasarım

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
25.03.2025 - 11:33

Estetik bir görünüm ile birlikte işlevsel olmalı ve verimli kullanılabilmelidir iyi bir tasarım! Fakat biz sizin için bu kez estetik bir görünüm şöyle dursun işlevsel bile olmayan ve adeta göz kanatan tasarımları derledik. Görür görmez hayatı sorgulayacağınız tasarımlar, 'Bunu neden yaptınız?' dedirtecek. Hazırsanız, birbirinden fena Reddit tasarımları ile haftanın yaratıcılık turuna başlıyoruz! Favorinizi yorumlara yazmayı unutmayın. 

İşte, görenlerin gözlerini kanatmaya ant içmiş 13 tasarım

Kaynak: https://www.reddit.com/r/ATBGE/

Geçen Haftanın Göz Kanatan Tasarımlarını da Keşfedebilirsiniz👇

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2006'da yayımlanan Back to Black  albümüyle hem hafızalara kazınan hem de 2008 yılında 5 Grammy ödülü kazanan Amy Winehouse'u tanımayanınız yoktur. Güçlü sesi ve tarzıyla onu unutmak, şarkılarını dinlememek mümkün değil. Ancak 'Keşke yapmasaydınız' dedirten bu tasarım sevgi sınırlarını bir hayli zorlamış.

2. İstanbul metrosunda görmek istediğimiz görüntüler!

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Peki bu ayak sahiden moda olsa, giyer miydiniz?

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Bilmeyenler için Loch Ness canavarı, ilk kez 1933 yılında dünyanın dikkatini çekmiştir. İskoç folklorundaki, İskoç Dağlık Bölgesi'nde yer alan Loch Ness'te yaşadığına inanılan bir canlıdır. Büyük ve uzun boyunlu şekilde tasvir edilen bu canavar, sudan çıkıntı yapan bir hörgüç benzeri sırta sahiptir. 

Loch Ness canavarının 1934 yılında ortaya çıkan ünlü fotoğrafı ise aslında bir oyuncak denizaltıya aittir.

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Almanya'nın Hessen eyaletinde bulunan Darmstadt şehrindeki bu arabayı görenler bir daha unutamıyor.

5. İşte gerçek sevgi

5. İşte gerçek sevgi

ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump, vatandaşların hayatında derin izler bırakıyor.

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6. Çocukluk travmalarını tetikleyen kolye!

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Aracın sahibi Cadillac'ı 2007 yılında 450 dolara almış ve ardından harekete geçmiş. Tabii aklına ilk gelen iç döşemeyi vizon yatırmak olmuş...

8. Bu nasıl bir turkuaz sevgisi?

8. Bu nasıl bir turkuaz sevgisi?

Arabanın turkuaza boyanmayan yeri kalmamış tabii!

9. "Erkolar böyle olmak çok mu zor"

9. "Erkolar böyle olmak çok mu zor"

Tabii, vakti zamanında Olacak O Kadar izleyenler bu repliği hatırladı: 'Ne koydun lan kafana'

10. Sadece erkekler mi çılgın sandınız!

10. Sadece erkekler mi çılgın sandınız!

Saç modasının nereye gideceğini sahiden merak ediyoruz...

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11. Onlarca tasarım arasından en şirinini bulduk: Tuzluk-karabiberlik

11. Onlarca tasarım arasından en şirinini bulduk: Tuzluk-karabiberlik

Sanırız tek sıkıntı, bu şirin mi şirin avokado çekirdeği karabiberliğin, karabiberini tuzluğa ekmesi!

12. İnsanoğlunun vahşiliği sizi bir kez daha şoke edecek!

12. İnsanoğlunun vahşiliği sizi bir kez daha şoke edecek!

Fazla söze gerek yok sanat ve müzik, ruhun gıdası olmalı! Düşmanı değil...

13. Biri kahve mi dedi?

13. Biri kahve mi dedi?

Uzun süren toplu taşıma maceramızda tek ihtiyacımız bu kıyafetmiş meğer!

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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