Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 13 Tasarım
Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 13 Tasarım
Kaynak: https://www.reddit.com/r/ATBGE/
Estetik bir görünüm ile birlikte işlevsel olmalı ve verimli kullanılabilmelidir iyi bir tasarım! Fakat biz sizin için bu kez estetik bir görünüm şöyle dursun işlevsel bile olmayan ve adeta göz kanatan tasarımları derledik. Görür görmez hayatı sorgulayacağınız tasarımlar, 'Bunu neden yaptınız?' dedirtecek. Hazırsanız, birbirinden fena Reddit tasarımları ile haftanın yaratıcılık turuna başlıyoruz! Favorinizi yorumlara yazmayı unutmayın.
İşte, görenlerin gözlerini kanatmaya ant içmiş 13 tasarım
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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