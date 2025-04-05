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Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler

Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
05.04.2025 - 20:56

Tarihin derinlerine inip zamanda yolculuk yapıyoruz. Birbirinden eşsiz eserlerle çağının ötesindeki sanatçıları, yaratıcı zihinleri ve tasarımları ele alıyoruz. Her bir eserde büyüleyici detaylara hayran kalacak, bambaşka dünyalar keşfedeceksiniz. Sizin için Reddit'ten derlediğimiz 15 tarihi eser arasından sizi en çok büyüleyenin hangisi olacağını ise merak ediyoruz, yorumlarda buluşalım! 

Hazırsanız, zamanda yolculuk başlıyor...

Kaynak: https://www.reddit.com/r/ArtefactPorn/

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1. Fatehpur Sikri Bölgesindeki Birbal'ın Evi

1. Fatehpur Sikri Bölgesindeki Birbal'ın Evi

Birbal'ın Evi, 1571'de inşa edildi. Göz kamaştırıcı yapı, Akbar'ın iki kıdemli kraliçesi Ruqayya Begum ve Salima Sultan Begum'un yaşadığına inanılan bir saray. İçerisindeki dört oda, açık kapılar ve iki dikdörtgen giriş sundurmasıyla birbirine bağlı. İç dekorasyonu üç farklı türde yapılan sarayın üst odalarının kubbeleri, ters lotus ve kalash finalleriyle süslenmiş. Ayrıca saray, oyulmuş braketlerle süslenmiş lentolar ve kirişlerden oluşuyor.

2. Cameo tekniği ile deniz kabuklusuna oyulmuş kadın figürleri

2. Cameo tekniği ile deniz kabuklusuna oyulmuş kadın figürleri

Cassis madagascariensis cinsi deniz kabuğu üzerine cameo tekniği ile oyulmuş eser, 1925 yılında Ascione firması tarafından üretilmiştir.

3. Mizdakhan antik kenti, Adem'in Mezarı

3. Mizdakhan antik kenti, Adem'in Mezarı

Batı Özbekistan'ın Karakalpakistan eyaletinde yer alan Nukus yakınlarındaki Mizdakhan Nekropolü, ülkenin manevi ve tarihsel anlamda en önemli yeridir. Burası, ilk insan Adem'in mezarı olarak bilinir. 

Yerel inanışlara göre, buradaki son tuğla düştüğünde dünyanın sonu gelecek. Bu yüzden hacılar her yıl türbeyi genişletiyor.

4. Pompeii'de gizemli bir Dionysos Tarikatından kalma fresklerin yer aldığı oda!

4. Pompeii'de gizemli bir Dionysos Tarikatından kalma fresklerin yer aldığı oda!

M.S 79'da Vezüv Yanardağı'nın patlamasından bir asır kadar önceye dayanan duvar resimleri, Roma'daki gizli tarikat ritüellerini ortaya çıkarıyor.

5. 1876, Çin ay kapısı yatağı

5. 1876, Çin ay kapısı yatağı

Saten ağacı, diğer Asya ağaçları ve fildişinden yapılan ay kapısı yatağı tahmini olarak 1876 yılına tarihleniyor. Günümüzde ise Çin'de Peabody Essex Müzesi'nde sergileniyor.

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6. Sui Hanedanı'ndan kalma altın plak

6. Sui Hanedanı'ndan kalma altın plak

Altın plak üzerinde avcıları tasvir ediliyor. Kökeni Çin, Sui Hanedanı'na dayanan eser, M.S. 598 yılına tarihleniyor.

7. 10 aydan oluşan 304 günlük erken Roma Takvimi

7. 10 aydan oluşan 304 günlük erken Roma Takvimi

304 gün süren 10 aylık bir dönem ve 61 gün süren aysız dönemden oluşan erken Roma Takvimi'nde yıl ise günümüz dünyasının ilkbahar ekinoksunda, yani Mart ayının ilk gününde başlardı.

Takvime göre, hafta 8 gün sürer ve Pazar Haftası olarak adlandırılırdı. Erken Roma Takvimi'nde de haftanın son/ilk günü pazardı. Ayrıca pazar günleri, insanlar kırsal kesimden şehre gelir ve comitia toplantıları yaparlardı.

8. Cassis rufa cinsi deniz kabuklusuna oyulmuş Hyperion ve Theia'nın kızları

8. Cassis rufa cinsi deniz kabuklusuna oyulmuş Hyperion ve Theia'nın kızları

Cassis Rufa oyulmuş ve altınla çerçevelenmiş, Eos ve Selene'yi (Hyperion ve Theia'nın kızları), 19. yüzyıla tarihleniyor. Gündüz ve Gece'nin bir alegorisi olarak tasvir eden eser, kabartma bir broş.

9. Yunan medeniyetinin en dikkat çekici yapılarından Concordia Tapınağı

9. Yunan medeniyetinin en dikkat çekici yapılarından Concordia Tapınağı

M.Ö. 440-430 yıllarında inşa edilen Concordia Tapınağı, Sicilya'da bulunan antik Yunan mimarisinin en iyi korunmuş ve seçkin örneklerinden biridir.

1997'den beri tüm alan UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan 1300 hektarlık Valle dei Templi (Tapınaklar Vadisi) arkeolojik parkı içerisindeki Concordia Tapınağı, M.Ö. 440-430 yıllarında inşa edildi. İçi ve dışı çok renkli sıva ile kaplı tapınağın üst çerçevesi aslan benzeri protomlu oluklara sahip, çatısı ise mermer kiremitlerle kaplı.

10. Dünyanın en büyük dini anıtı Angkor Wat

10. Dünyanın en büyük dini anıtı Angkor Wat

Kamboçya'da bulunan Hindu-Budist tapınak kompleksi Angkor Wat Tapınağı, M.S. 1150'de tanrı Vishnu'ya adanmış bir Hindu tapınağı olarak inşa edildi. Yıllar içerisinde ise Budist tapınağına dönüştü. Eski Khmer başkenti Angkor'daki bu yapı 162,6 hektarlık bir alanda yer alıyor.

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11. Nagasaki'deki Yabancılar, Edo Dönemi

11. Nagasaki'deki Yabancılar, Edo Dönemi

1800'lerde tasvir edilen Edo dönemine ait baskıda beş yabancı yer alıyor. Eser günümüzde de Japonya'da sergileniyor.

12. İspanyol rahip Liébana'lı Beatus'un Commentaria in Apocalypsin (Kıyamet Üzerine Yorumu) kitabından sayfalar!

12. İspanyol rahip Liébana'lı Beatus'un Commentaria in Apocalypsin (Kıyamet Üzerine Yorumu) kitabından sayfalar!

İspanyol rahip, ilahiyatçı ve yazar Beatus of Liébana, yani namıdiğer 'Saint Beatus'un 8. yüzyıla tarihlenen Commentarium in Apocalypsin adlı el yazması genellikle fantastik imgeleler dolu.  

İspanyol rahibin eserleri arasında en çok bilinen eser, 12 kitaba bölünmüş ve aydınlatılmış olan Beatus'un Kıyamet Üzerine Yorumu, Yüksek Orta Çağ'da teolojiden siyasete büyük bir etki yaratmıştı.

13. Bir zamanlar New York

13. Bir zamanlar New York

1870 yılına ait New York Şehrinin panoramik haritasıyla bir de dünyanın en özel şehirlerinden birinin geçmişine yolculuk yapıyoruz.

14. Zand Hanedanlığı döneminde inşa edilen Vekil Cami'nin tavanı

14. Zand Hanedanlığı döneminde inşa edilen Vekil Cami'nin tavanı

İran'ın Şiraz kentinde yer alan Zand Hanedanı Döneminden kalan bu büyüleyici Cami'nin 1751 ila 1773 yılları arasında inşa edildiği tahmin ediliyor. Vekil Cami, 19. yüzyılda ise Kaçarlar döneminde restore edildi.

15. Son olarak da cameo tekniği ile yapılan Medusa'ya bakıyoruz!

15. Son olarak da cameo tekniği ile yapılan Medusa'ya bakıyoruz!

19. yüzyılın ortalarına tarihlenen Medusa Cameo, İtalyan yumuşak ince kireç taşından oyulmuş ve altın çerçeveyle süslenmiştir.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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