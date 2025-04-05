Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler

Birbal'ın Evi, 1571'de inşa edildi. Göz kamaştırıcı yapı, Akbar'ın iki kıdemli kraliçesi Ruqayya Begum ve Salima Sultan Begum'un yaşadığına inanılan bir saray. İçerisindeki dört oda, açık kapılar ve iki dikdörtgen giriş sundurmasıyla birbirine bağlı. İç dekorasyonu üç farklı türde yapılan sarayın üst odalarının kubbeleri, ters lotus ve kalash finalleriyle süslenmiş. Ayrıca saray, oyulmuş braketlerle süslenmiş lentolar ve kirişlerden oluşuyor.