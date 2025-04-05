Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler
Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/ArtefactPorn/
Tarihin derinlerine inip zamanda yolculuk yapıyoruz. Birbirinden eşsiz eserlerle çağının ötesindeki sanatçıları, yaratıcı zihinleri ve tasarımları ele alıyoruz. Her bir eserde büyüleyici detaylara hayran kalacak, bambaşka dünyalar keşfedeceksiniz. Sizin için Reddit'ten derlediğimiz 15 tarihi eser arasından sizi en çok büyüleyenin hangisi olacağını ise merak ediyoruz, yorumlarda buluşalım!
Hazırsanız, zamanda yolculuk başlıyor...
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1. Fatehpur Sikri Bölgesindeki Birbal'ın Evi
2. Cameo tekniği ile deniz kabuklusuna oyulmuş kadın figürleri
3. Mizdakhan antik kenti, Adem'in Mezarı
4. Pompeii'de gizemli bir Dionysos Tarikatından kalma fresklerin yer aldığı oda!
5. 1876, Çin ay kapısı yatağı
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6. Sui Hanedanı'ndan kalma altın plak
7. 10 aydan oluşan 304 günlük erken Roma Takvimi
8. Cassis rufa cinsi deniz kabuklusuna oyulmuş Hyperion ve Theia'nın kızları
9. Yunan medeniyetinin en dikkat çekici yapılarından Concordia Tapınağı
10. Dünyanın en büyük dini anıtı Angkor Wat
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11. Nagasaki'deki Yabancılar, Edo Dönemi
12. İspanyol rahip Liébana'lı Beatus'un Commentaria in Apocalypsin (Kıyamet Üzerine Yorumu) kitabından sayfalar!
13. Bir zamanlar New York
14. Zand Hanedanlığı döneminde inşa edilen Vekil Cami'nin tavanı
15. Son olarak da cameo tekniği ile yapılan Medusa'ya bakıyoruz!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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