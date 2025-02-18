Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler
Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/ArtefactPorn/
M.Ö. 3. yüzyıldan Osmanlı Dönemine... Zamanda yolculuğa hazır olun! Bu hafta, zamana meydan okuyan William Shakespeare'in eserlerinden Vatikan kütüphanesindeki' De Rerum Natura'ya paha biçilemez bir yolculuğa çıkıyoruz. Acaba Reddit'ten derlediğimiz 15 tarihi eser arasından sizi en çok büyüleyen hangisi olacak?
Hazırsanız, Zamanda yolculuk başlıyor...
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1. Artemis'in büstüyle süslenmiş Helenistik altın saç filesi
2. 1649, Aziz Veronica'nın Sudarium'u
3. 1580'li yıllardan kalma sedef kaplamalı ahşap sandık
4. Bu kez de Ming Hanedanına yolculuk yapıyoruz!
5. Avusturya'daki Steiermark Silahhanesi
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6. Herculaneum'da bir duvarda yer alan Roma mozaiği: Neptün ve Amphitrite Evi
7. M.S. 1 ila 2. yüzyıl, Bimaran Sandığı
8. Vatikan Kütüphanesi, Lucretius'un De Rerum Natura eserine ait bir kopya!
9. M.S. 1850 ila 1860'lı yıllar Şarap Tanrısı Bacchus'un takipçisi Bacchante tasviri
10. İsa'nın 12 Havarisinden biri olan Bartholomeos heykeli
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11. 19. yüzyıl modası: 18 ayar altın ve mikro mozaik üzerine işlenmiş muhabbet kuşu takı
12. Sıra geldi Osmanlı donanmasına!
13. Nalanda Mahavhira'dan kalanlar: Avalokitesvara Heykeli
14. Bu kez de İsveç'in başkenti Stockholm'deki Kraliyet Silahhanesi'ndeyiz.
15. 1685 William Shakespeare'in Komedileri, Tarihleri ve Trajedileri
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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