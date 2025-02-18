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Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler

Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
18.02.2025 - 13:41

M.Ö. 3. yüzyıldan Osmanlı Dönemine... Zamanda yolculuğa hazır olun! Bu hafta, zamana meydan okuyan William Shakespeare'in eserlerinden Vatikan kütüphanesindeki' De Rerum Natura'ya paha biçilemez bir yolculuğa çıkıyoruz. Acaba Reddit'ten derlediğimiz 15 tarihi eser arasından sizi en çok büyüleyen hangisi olacak?

Hazırsanız, Zamanda yolculuk başlıyor...

Kaynak: https://www.reddit.com/r/ArtefactPorn/

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1. Artemis'in büstüyle süslenmiş Helenistik altın saç filesi

1. Artemis'in büstüyle süslenmiş Helenistik altın saç filesi

M.Ö. 3. yüzyıla tarihlenen, tanrıça Artemis'in büstüyle süslenmiş altın saç filesi, antik Yunan işçiliğini ortaya koyuyor. Çiçek ve geometrik desenlerden oluşan ağın merkezindeki Artemis büstü, Yunan kültüründe tanrıçalara bağlılığı, zarafeti ve sofistikeliği ortaya koyuyor.  

İşlemeleriyle adeta büyüleyen eser, Yunanistan'ın Tesalya bölgesinde keşfedildi.

2. 1649, Aziz Veronica'nın Sudarium'u

2. 1649, Aziz Veronica'nın Sudarium'u

Fransız sanatçı Claude Mellan tarafından 1649 yılında yapılan virtüöz baskı, Aziz Veronica'nın ölüm yolunda İsa'nın yüzünü silmek için kullandığı bezi taklit ediyor. 

Bez, kurtarıcının yüzünün baskı benzeri izlenimini içeren bir temas kalıntısı olan sudarium olarak adlandırılıyor. Claude Mellan ustalık eseri olarak kabul edilen baskı, İsa'nın portresini kesintisiz çizgiden oluşturulmuş bir gravürdür. İsa'nın burnunun ucundan başlayan spiral dışarıya doğru devam ediyor. Eser aynı zamanda baskı sanatının en büyük başarılarından biri olarak görülüyor.

3. 1580'li yıllardan kalma sedef kaplamalı ahşap sandık

3. 1580'li yıllardan kalma sedef kaplamalı ahşap sandık

Sandık, sedef kaplama ile yapılan birbirinden eşsiz eserlerle birlikte Büyük Moğollar sergisinde yer alıyor.

4. Bu kez de Ming Hanedanına yolculuk yapıyoruz!

4. Bu kez de Ming Hanedanına yolculuk yapıyoruz!

İşçiliğiyle büyüleyen bir parça daha! 1368-1644 yılları arasında Çin'e egemen olan Ming Hanedanından kalma eserin 1522 ila 1566 yıllarına ait olduğu düşünülüyor. Lake tabaktadaki ejderha dövmesi ise dikkat çekiyor.

5. Avusturya'daki Steiermark Silahhanesi

5. Avusturya'daki Steiermark Silahhanesi

Graz'daki Steiermark Silahhanesinde 32.000 parça silah, alet ve zırh bulunuyor. Üstelik dünyanın en büyük tarihi silahhanesi olan müze ziyarete açık. 1642 ila 1645 yılları arasında inşa edilen silahhane, Avusturya'nın Osmanlı İmparatorluğu ve Macar isyancılarla olan savaşlarında son derece önemli bir rol oynadı.

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6. Herculaneum'da bir duvarda yer alan Roma mozaiği: Neptün ve Amphitrite Evi

6. Herculaneum'da bir duvarda yer alan Roma mozaiği: Neptün ve Amphitrite Evi

Pompeii'de keşfedilen Roma Mozaiği'nin M.S. 1. yüzyıla ait olduğu tahmin ediliyor.

7. M.S. 1 ila 2. yüzyıl, Bimaran Sandığı

7. M.S. 1 ila 2. yüzyıl, Bimaran Sandığı

Budist sanatının kronolojisi ve Buda heykelinin yaratılışı üzerinde son derece etkili olan Bimaran sandığı, arkeolog Charles Masson tarafından 1833 ila 1838 yılları arasında bulundu. Sandığın içinde II. Azes'e veya Kharahostes'e ait olduğu tahmin edilen sikkeler yer alıyordu. 

Sandığın ve sikkelerin analizi ile tarihinin M.S. 1. yüzyılın başlarından 2. yüzyıla kadar devam eden sürece işaret ettiği anlaşıldı. Eser günümüzde British Museum'da sergileniyor.

8. Vatikan Kütüphanesi, Lucretius'un De Rerum Natura eserine ait bir kopya!

8. Vatikan Kütüphanesi, Lucretius'un De Rerum Natura eserine ait bir kopya!

Vatikan Kütüphanesinde yerini alan Romalı şair ve filozof Lucretius'un 'De Rerum Natura' adlı eserinin kopyasına bakıyorsunuz. Bu kopyayı özel kılan bir diğer neden ise içerisinde devlet adamı, Floransalı düşünür ve İtalyan Rönesans hareketinin en önemli figürlerinden biri olan Niccolò di Bernardo dei Machiavelli'nin notlarının ve imzasının bulunmasıdır. 

Silinmeye yüz tutan notların Machiavelli ile olan bağlantısı ise ancak 1960 yılında fark edilmiştir. Eser ise M.Ö. 1. yüzyılda Epikürcü felsefeyi Romalılara açıklamak maksadıyla yazılmış bir didaktik şiirdir.

9. M.S. 1850 ila 1860'lı yıllar Şarap Tanrısı Bacchus'un takipçisi Bacchante tasviri

9. M.S. 1850 ila 1860'lı yıllar Şarap Tanrısı Bacchus'un takipçisi Bacchante tasviri

Antik Yunan' da Şarap Tanrısı olarak tasvir edilen Dionysus'un Latince versiyonu olan Bacchus'un takipçisi Bacchante'yi tasvir eden malakitten oyulmuş bir broş var sırada. İtalyan yapımı olan broş, 18 ayar altın bir çerçeveye sahip.

10. İsa'nın 12 Havarisinden biri olan Bartholomeos heykeli

10. İsa'nın 12 Havarisinden biri olan Bartholomeos heykeli

İsa'nın 12 havarisinden biri olduğuna inanılan Aziz Bartholomeos'un diri diri derisinin yüzüldüğü iddia edilmektedir. 16. yüzyıldan kalma bu heykelinde, ise elinde bir cübbe değil, kendi derisi vardır. Ölüm tarihi, Ortodoks Kilisesi'nin ilk günü olarak belirlenmiş olsa da farklı inanışlar da bulunmaktadır. 

Örneğin, Yortusu Doğu Hristiyanlığı'nda 11 Haziran, Batı Hristiyanlığı'nda ise 24 Ağustos, Bartholomeos'un çarmığa gerildiği tarih olarak kabul edilir.

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11. 19. yüzyıl modası: 18 ayar altın ve mikro mozaik üzerine işlenmiş muhabbet kuşu takı

11. 19. yüzyıl modası: 18 ayar altın ve mikro mozaik üzerine işlenmiş muhabbet kuşu takı

Mikro mozaik üzerine işlenmiş muhabbet kuşu kolye ve küpelerin 19 yüzyıl İtalyası'nın modasını yansıttığı düşünülüyor.

12. Sıra geldi Osmanlı donanmasına!

12. Sıra geldi Osmanlı donanmasına!

16. yüzyıldan kalma bu dokuz namlulu top, Osmanlı İmparatorluğu'na ait!

13. Nalanda Mahavhira'dan kalanlar: Avalokitesvara Heykeli

13. Nalanda Mahavhira'dan kalanlar: Avalokitesvara Heykeli

Hindistan'ın Bihar eyaletindeki Nalanda Mahavhira, bir zamanlar dünyanın en büyük Budist üniversitesi olan arkeolojik alandır. Ve karşınızda bu alanın kalıntıları arasında yer alan, günümüzde ise Nalanda Müzesi'nde sergilenen Avalokitesvara Heykeli, yer alıyor. Heykel'in Doğu Hindistan'ın Pala dönemine, yani MS 8. ve 12. yüzyıllar arasındaki döneme ait olduğu tahmin ediliyor.

14. Bu kez de İsveç'in başkenti Stockholm'deki Kraliyet Silahhanesi'ndeyiz.

14. Bu kez de İsveç'in başkenti Stockholm'deki Kraliyet Silahhanesi'ndeyiz.

Stockholm'deki Kraliyet Silahhanesi'nde yer alan bu eser, 1670'lerde Danimarka'lı XI. Charles ve Ulrika Eleonora'nın evliliği için yapılmıştır. Altın işlemeli bu at koşum takımındaki ince işçilik ve günümüze dek korunan detaylar dikkatleri üzerine çekiyor.

15. 1685 William Shakespeare'in Komedileri, Tarihleri ve Trajedileri

15. 1685 William Shakespeare'in Komedileri, Tarihleri ve Trajedileri

William Shakespeare'in Dördüncü Folio'su, 1685 yılında orijinal kopyalara göre basılmıştır.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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