Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler

Vatikan Kütüphanesinde yerini alan Romalı şair ve filozof Lucretius'un 'De Rerum Natura' adlı eserinin kopyasına bakıyorsunuz. Bu kopyayı özel kılan bir diğer neden ise içerisinde devlet adamı, Floransalı düşünür ve İtalyan Rönesans hareketinin en önemli figürlerinden biri olan Niccolò di Bernardo dei Machiavelli'nin notlarının ve imzasının bulunmasıdır.

Silinmeye yüz tutan notların Machiavelli ile olan bağlantısı ise ancak 1960 yılında fark edilmiştir. Eser ise M.Ö. 1. yüzyılda Epikürcü felsefeyi Romalılara açıklamak maksadıyla yazılmış bir didaktik şiirdir.