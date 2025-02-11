Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler

Godescalc Evangelistary, Frank katip Godescalc tarafından yapıldı. Bibliothèque nationale de France'da saklanan bu el yazması, Şarlman ve eşi Hildegard tarafından 781'de sipariş edildi ve ancak 783 yılında tamamlandı.

Aachen'daki Şarlman Sarayı Okulu'ndaki yazıhanede basılan bilinen en eski el yazması olan eser, Şarlman'ın İtalya'ya yürüyüşünü ve oğlu Pepin'in vaftizini anmak için tasarlandı. Gördüğünüz sayfada; solda Hayat Çeşmesi yer alıyor, sağda ise Charlemagne'nin oğlu Pepin'in vaftizini anıyor ve Noel Vigili'nin ilk sayfasının karşısında bulunuyor.