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Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler

Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
11.02.2025 - 09:30

Zamanın ötesine geçmeye var mısınız? Çağının ötesindeki birbirinden eşsiz tarihi eserle zamanda yolculuğa çıkıyoruz. Asırlara kafa tutan, savaşları ve medeniyetleri ardında bırakan eserlerin zarafetine hayran kalacaksınız. Sizin için Reddit'ten derlediğimiz 15 tarihi eser arasından favorinizi yorumlara yazmayı unutmayın! 

Bu yolculuk, dünya tarihine bakış açınızı değiştirebilir. 

Hazırsanız, Zamanda yolculuk başlıyor...

Kaynak: https://www.reddit.com/r/ArtefactPorn/

Tarihin Daha Derinlerine İnmek İsteyenlere Özel 👇

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1. İslami dönemin Pers mimarisine ait Şah Cami'nin büyüleyici güzelliği!

1. İslami dönemin Pers mimarisine ait Şah Cami'nin büyüleyici güzelliği!

1611 yılında inşası başlayan İran'ın İsfahan kentindeki Şah Cami'nin büyüleyici geometrik mozaikleri ve radyal tasarımı sizi hipnotize edecek. Naghsh-e Jahan Meydanı'nın güneyindeki Şah Cami, Safevi İmparatorluğu döneminde Büyük Abbas'ın emri ile inşa edildi ve günümüzde meydan ile birlikte UNESCO Dünya Mirası Alanı olarak kabul edildi.

2. M.S. 1260 civarına tarihlenen Orta Çağ canavar kitabı!

2. M.S. 1260 civarına tarihlenen Orta Çağ canavar kitabı!

Tamamen modern bir Batı ejderhasının en eski tanınabilir görüntüsünü içeren eser, görülmeye değer bir ortaçağ canavar kitabıdır.

3. Beş bin yıllık tarih!

3. Beş bin yıllık tarih!

Crannog, genellikle İskoçya, Galler ve İrlanda'nın göllerinde ve haliçlerinde görülen, kısmen ya da tamamen insan yapımı adalar için kullanılan bir terimdir. Söz konusu adalar, Avrupa Neolitik Dönemi'nden 17. yüzyılın sonları ila 18. yüzyılın başlarına kadar devam eden süreçte inşa edildi. Yani burası yaklaşık olarak beş bin yıl boyunca yaşam alanı olarak kullanıldı.

4. M.S. 6. yüzyıl "Attila'nın Kupası"

4. M.S. 6. yüzyıl "Attila'nın Kupası"

Attila'nın Kupası olarak bilinen Altın Boğa Başlı Kase!

5. Zeng'in Markizi Yi'nin Mezarı'ndan çıkarılan iç içe geçmiş 16 ejderhadan oluşan bronz bir davul parçası!

5. Zeng'in Markizi Yi'nin Mezarı'ndan çıkarılan iç içe geçmiş 16 ejderhadan oluşan bronz bir davul parçası!

Ejderha kütlesi şeklinde (16 ejderhanın iç içe geçtiği) bronz davul. M.Ö. 433 yılı civarına tarihlenen eser, Çin'de, Zeng'in Markizi Yi'nin Mezarı'ndan çıkarıldı. 

Bir hayli karmaşık görünse de aslında simetrik bir taban üzerine oturtulan eserin tabanın ortasında davul sütunu için silindirik bir yuva var. Ve yuvanın etrafında, her biri kalayit ile yerleştirilmiş 16 ejderha iç içe geçmiş şekilde yerini alıyor. Tabanın kenarında ise davul tabanını hareket ettirirken sap olarak kullanılmak üzere tasarlanan dört bronz halka bulunuyor. Uzaktan baktığınızda ateşe benzeyen eser, yakından bakıldığında ise ejderhalar davuluna dönüşüyor.

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6. Persepolis'i ziyaret etmenden olmaz: Artaxerxes III'ün mezarı

6. Persepolis'i ziyaret etmenden olmaz: Artaxerxes III'ün mezarı

M.Ö. 359 ila 338 yıllarında yaşayan Artaxerxes III'ün mezarı, dağa oyulmuş ve en iyi şekilde korunmuş antik mezarlardan biri.

7. Teknoloji ve bilim tarihinin benzersiz örneklerinden: Kitap formunda bir yaldızlı pirinç saat, alarm, güneş saati ve "volvelle"

7. Teknoloji ve bilim tarihinin benzersiz örneklerinden: Kitap formunda bir yaldızlı pirinç saat, alarm, güneş saati ve "volvelle"

1580 yılında Hans Koch tarafından kitap formunda tasarlanan eser, tahminlerinizin ötesinde bir teknolojiye sahip. Yaldızlı pirinç saat, alarm ve güneş saati ile birlikte 'volvelle' görenleri kendine hayran bırakıyor.

Volvelle, ayın evrelerini, gelgitleri ve diğer astronomik verileri hesaplamak için kullanılan kağıt analog bilgisayarların erken bir örneği olarak kabul ediliyor. Tekerlek çizelgesi olarak da bilinen mekanizma, teknoloji ve bilim dünyasının tarihine ışık tutuyor desek yeridir.

8. Csávossy Mozolesi veya Papdi Katolik Kilisesi'nin zamana meydan okuyamayan yüzü!

8. Csávossy Mozolesi veya Papdi Katolik Kilisesi'nin zamana meydan okuyamayan yüzü!

Romanya'nın Timiș bölgesindeki Papdi'de bulunan Csávossy Mozolesi, bir diğer adıyla 'Papdi Katolik Kilisesi' bir zamanlar bölgede yaşamış olan Baron Csávossy ailesine ait bir anıt

Anıt, Esztergom Bazilikası'nın etkisiyle klasik bir tarzda inşa edildi. Ancak zamanın yıpratıcı yüzü bu eşsiz tarihi yapının bir harabeye dönmesine neden oldu!

9. M.S. 766 yılına tarihlenen Maya Uygarlığı'ndan kalma anıt, onu inşa ettiren büyük kralın son taş anıtıydı!

9. M.S. 766 yılına tarihlenen Maya Uygarlığı'ndan kalma anıt, onu inşa ettiren büyük kralın son taş anıtıydı!

Stela B ile başlayan döngünün son parçası olan Stela D'nin bu fotoğrafı ise Alfred Maudslay tarafından 1890 yılında fotoğraflandı.

10. Bu kez de 16. yüzyılın derinlerine gidiyoruz: İnce talaştan yapılmış yazı gereci

10. Bu kez de 16. yüzyılın derinlerine gidiyoruz: İnce talaştan yapılmış yazı gereci

Ambras Sanat ve Merak Odası'nda yer alan eserin, Arşidük II. Ferdinand adına Innsbruck sarayında yapıldığı tahmin ediliyor. 1596 tarihli envanterde keşfedilen yazı takımı, ustalıkla işlenmiş ahşaptan oluşuyor, üstelik eser göründüğünden çok daha kırılgan. Dairesel bir zemin planı olan eser, çok parçalı bir yapıya sahip. Ayrıca üst kısmı çıkarılabiliyor, içinde iki adet mürekkep hokkası ve bir de kum serpme kutusu var.

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11. Abraham Roentgen tarafından yapılan yazı masası!

11. Abraham Roentgen tarafından yapılan yazı masası!

Trier Başpiskoposu ve seçmeni Johann Philipp von Walderdorff için yapılan yazı masası M.S. 1758 ila 1760 yıllarına tarihleniyor. Masa, gizli bölmeleri, çekmeceleri ve işelemeleriyle adeta göz kamaştırıyor. Günümüzde ise Amsterdam'daki Rijksmuseum'da sergileniyor.

12. 783 yılına tarihlenen Şarlman Sarayı Okulu'ndaki yazıhanede basılan bilinen en eski el yazması.

12. 783 yılına tarihlenen Şarlman Sarayı Okulu'ndaki yazıhanede basılan bilinen en eski el yazması.

Godescalc Evangelistary, Frank katip Godescalc tarafından yapıldı. Bibliothèque nationale de France'da saklanan bu el yazması, Şarlman ve eşi Hildegard tarafından 781'de sipariş edildi ve ancak 783 yılında tamamlandı. 

Aachen'daki Şarlman Sarayı Okulu'ndaki yazıhanede basılan bilinen en eski el yazması olan eser, Şarlman'ın İtalya'ya yürüyüşünü ve oğlu Pepin'in vaftizini anmak için tasarlandı. Gördüğünüz sayfada; solda Hayat Çeşmesi yer alıyor, sağda ise Charlemagne'nin oğlu Pepin'in vaftizini anıyor ve Noel Vigili'nin ilk sayfasının karşısında bulunuyor.

13. Hindistan'ın M.Ö. 3. yüzyıldan kalma Chaneti Budist Stupası!

13. Hindistan'ın M.Ö. 3. yüzyıldan kalma Chaneti Budist Stupası!

Hindistan hükümeti tarafından koruma altına alınan Haryana'nın Yamunanagar bölgesindeki Chaneti Stupa (Buda'yı ve onun öğretisi dharmayı sembolize eden yapı) Shrughna antik kentinde yer alıyor!

14. M.S. 1580'li yıllara tarihlenen madeni para dolabı, Avusturya arşidükü II. Ferdinand'a ait!

14. M.S. 1580'li yıllara tarihlenen madeni para dolabı, Avusturya arşidükü II. Ferdinand'a ait!

Abanoz, fildişi, yaldızlı bronz, kaya kristali, inci ve camdan yapılan kusursuz işçiliği ile göz kamaştıran dolap Viyana'daki Kunsthistorisches Müzesi'nde sergileniyor.

15. Aristoteles'in "İnsan için iyi olanı" sorguladığı kitaba bakıyorsunuz!

15. Aristoteles'in "İnsan için iyi olanı" sorguladığı kitaba bakıyorsunuz!

Yaklaşık 1275 ila 1300 yıllarında Moerbeke'li William tarafından çevrilen Aristoteles'in Nichmachean Etiği ve Politikası'nda etik ile siyasetin iç içeliği; etiğe toplumsal, siyasete ise etik boyut kazandırıyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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