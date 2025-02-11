Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler
Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/ArtefactPorn/
Zamanın ötesine geçmeye var mısınız? Çağının ötesindeki birbirinden eşsiz tarihi eserle zamanda yolculuğa çıkıyoruz. Asırlara kafa tutan, savaşları ve medeniyetleri ardında bırakan eserlerin zarafetine hayran kalacaksınız. Sizin için Reddit'ten derlediğimiz 15 tarihi eser arasından favorinizi yorumlara yazmayı unutmayın!
Bu yolculuk, dünya tarihine bakış açınızı değiştirebilir.
Hazırsanız, Zamanda yolculuk başlıyor...
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1. İslami dönemin Pers mimarisine ait Şah Cami'nin büyüleyici güzelliği!
2. M.S. 1260 civarına tarihlenen Orta Çağ canavar kitabı!
3. Beş bin yıllık tarih!
4. M.S. 6. yüzyıl "Attila'nın Kupası"
5. Zeng'in Markizi Yi'nin Mezarı'ndan çıkarılan iç içe geçmiş 16 ejderhadan oluşan bronz bir davul parçası!
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6. Persepolis'i ziyaret etmenden olmaz: Artaxerxes III'ün mezarı
7. Teknoloji ve bilim tarihinin benzersiz örneklerinden: Kitap formunda bir yaldızlı pirinç saat, alarm, güneş saati ve "volvelle"
8. Csávossy Mozolesi veya Papdi Katolik Kilisesi'nin zamana meydan okuyamayan yüzü!
9. M.S. 766 yılına tarihlenen Maya Uygarlığı'ndan kalma anıt, onu inşa ettiren büyük kralın son taş anıtıydı!
10. Bu kez de 16. yüzyılın derinlerine gidiyoruz: İnce talaştan yapılmış yazı gereci
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11. Abraham Roentgen tarafından yapılan yazı masası!
12. 783 yılına tarihlenen Şarlman Sarayı Okulu'ndaki yazıhanede basılan bilinen en eski el yazması.
13. Hindistan'ın M.Ö. 3. yüzyıldan kalma Chaneti Budist Stupası!
14. M.S. 1580'li yıllara tarihlenen madeni para dolabı, Avusturya arşidükü II. Ferdinand'a ait!
15. Aristoteles'in "İnsan için iyi olanı" sorguladığı kitaba bakıyorsunuz!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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