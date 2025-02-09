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Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 13 Tasarım

Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 13 Tasarım

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
10.02.2025 - 00:32

Tasarımcı dediğin yaratıcı olmalı ve sınır tanımamalı! Lakin az sonra göreceğiniz tasarımlar, bu düşüncenin tamamen değişmesine neden olabilir. Hatta bazen sınırların ve kalıpların iyi birer fikir olduğunu dahi düşünmeye başlayabilirisiz. Gördüklerinize inanamayacaksınız... Acaba, sizin için derlediğimiz 9gag tasarımları arasından favoriniz hangisi olacak? 

İşte, başlıyoruz...

Kaynak: https://9gag.com/tag/crappy-design/fresh

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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Chad

1 numara henuz bitmemis bir merdiveni gosteriyor. daha tahta basamaklari montajlanmamis.