Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 13 Tasarım
Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 13 Tasarım
Kaynak: https://9gag.com/tag/crappy-design/fresh
Tasarımcı dediğin yaratıcı olmalı ve sınır tanımamalı! Lakin az sonra göreceğiniz tasarımlar, bu düşüncenin tamamen değişmesine neden olabilir. Hatta bazen sınırların ve kalıpların iyi birer fikir olduğunu dahi düşünmeye başlayabilirisiz. Gördüklerinize inanamayacaksınız... Acaba, sizin için derlediğimiz 9gag tasarımları arasından favoriniz hangisi olacak?
İşte, başlıyoruz...
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1. Özellikle geceleri düşmeden merdivenleri inen Survivor'ı bile kazanır!
2. "Evimize Hoş Geldiniz" paspaslarını özleten görüntüler...
3. Önce labirenti çözün: Bu merdiven nereye gidiyor?
4. Tasarımcının yazacak bir şey bulamayınca monta düştüğü not biraz ilginç: "Disney yazı tipleri"
5. Okul size iyi bir mühendis olmanın önemini de öğretir!
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6. Dökmeden içebilir misiniz?
7. Yine tanıdık bir müteahhit: Rampadan sonra merdiven mi?
8. Minik flamingo için işler pek de yolunda gitmiyor!
9. Peki, korkulukların ardındaki butona erişebilecek misiniz?
10. Biraz garip de olsa en azından bir bisiklet yolu var!
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11. Kaykay yapan köpeklerin alkol ve sigara kullanması yasaktır!
12. Harfler biraz karışmış gibi...
13. Zeus'u bu kadar kızdıracak ne yaptınız?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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1 numara henuz bitmemis bir merdiveni gosteriyor. daha tahta basamaklari montajlanmamis.