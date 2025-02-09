Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 13 Tasarım

Tasarımcı dediğin yaratıcı olmalı ve sınır tanımamalı! Lakin az sonra göreceğiniz tasarımlar, bu düşüncenin tamamen değişmesine neden olabilir. Hatta bazen sınırların ve kalıpların iyi birer fikir olduğunu dahi düşünmeye başlayabilirisiz. Gördüklerinize inanamayacaksınız... Acaba, sizin için derlediğimiz 9gag tasarımları arasından favoriniz hangisi olacak?

İşte, başlıyoruz...