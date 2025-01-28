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Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 13 Tasarım

Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 13 Tasarım

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
28.01.2025 - 09:20

Yaratıcı zihinlerin sınırı aştığı göz kanatan tasarımları keşfediyoruz. Hepsi birbirinden ilginç tasarımlardan kimilerini iyi kimilerini çok çok iyi bulacaksınız. 'Bu nasıl benim aklıma gelmedi?' dedirten tasarımlarla gördüklerinize inanmayacaksınız. Acaba, Reddit'ten bu hafta da sizin için derlediğimiz 13 tasarım arasından favoriniz hangisi olacak? 

İşte, başlıyoruz...

Kaynak: https://www.reddit.com/r/ATBGE/

Geçen Haftanın Göz Kanatan Tasarımlarını da Keşfedebilirsiniz👇

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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