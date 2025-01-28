Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 13 Tasarım
Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 13 Tasarım
Kaynak: https://www.reddit.com/r/ATBGE/
Yaratıcı zihinlerin sınırı aştığı göz kanatan tasarımları keşfediyoruz. Hepsi birbirinden ilginç tasarımlardan kimilerini iyi kimilerini çok çok iyi bulacaksınız. 'Bu nasıl benim aklıma gelmedi?' dedirten tasarımlarla gördüklerinize inanmayacaksınız. Acaba, Reddit'ten bu hafta da sizin için derlediğimiz 13 tasarım arasından favoriniz hangisi olacak?
İşte, başlıyoruz...
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1. Renkli bir çalışma ile başlıyoruz: Yeni nesil abajur
2. Kahvaltınız her an yanınızda: Çanta tasarımcıları sınır tanımıyor.
3. Bu bağcıkları her yerde arayacaksınız...
4. Tarz dediğin...
5. Moda dünyasının sınırlarını zorlamaya devam ediyoruz.
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6. Kim içecek kutularında şapka örmek istemez ki?
7. Kauçuk takım elbise olmayan bir gardırop düşünülemez!
8. Ash'in pokemon dünyası yeni bir boyut kazanıyor: İşte karşınızda Machoke
9. Yüzünüze bu dövmeyi yaptıracak cesaretiniz var mı?
10. Balon köpeğin biraz tuvaleti gelmiş olabilir...
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11. SüngerBob'un meşhur Sheldon James Plankton'u yengeç burger tarifinin sırrını bulmuş olmalı...
12. İşte bir saksıdan beklediğimiz
13. Son olarak vahşi ve amacı anlaşılamayan bir tasarımla burada neler olduğunu anlamaya çalışıyoruz!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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