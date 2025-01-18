Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 14 Tasarım
Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 14 Tasarım
Kaynak: https://www.reddit.com/r/ATBGE/
Tasarım yapmak, moda ve tarz yaratmak güçlü bir hayal gücü ister! Ancak bazı hayal güçleri var ki adeta bu dünyadan değil. Yaratıcığın ötesine geçip zihinleri bulandıran tasarımları da bu tasarımcıların kafasını da asla anlayamayacaksınız. Hatta 'Gördüklerimi hafızamdan sil' butonuna ihtiyaç duyacağınızı da şimdiden söyleyelim. Bakalım bu hafta sizin için Reddit'ten derlediğimiz 14 tarafım arasından favoriniz hangisi olacak
İşte, başlıyoruz...
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1. Bir saç modelinin bu kadar havalı olacağını kim bilebilirdi ki?
2. Peki geri dönüşüm sınırlarını zorlayan bu koltuk...
3. Hep parmakları ve damarları olan bir terlik istemiştik zaten!
4. Zarif bir kemandan löp löp ete...
5. Prenses olmak isterken düştüğümüz hale bakın
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6. Ölüm bile ayıramaz dedikleri bu olsa gerek: Seninle her yola varım ben!
7. Market konseptli çantanız olmadığı için üzgün olmalısınız.
8. Moda dünyasının gözleri yaşlı!
9. Uçtu uçtu...
10. Kötü bir şaka için hazırlık olsa gerek...
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11. İşte hayallerimizdeki araba!
12. "Saçı sakalına karışmış" diyebilir miyiz?
13. Lezzetli bir çanta daha...
14. Neden sadece tırnaklarımızı boyuyoruz ki...
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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