Doğa ve Tarihle Çevrili Dünyanın En Güzel Yolları! Hayatınızın En Güzel Yürüyüşleri İçin Rotanızı Çizin!
Doğa ve Tarihle Çevrili Dünyanın En Güzel Yolları! Hayatınızın En Güzel Yürüyüşleri İçin Rotanızı Çizin!
Kimi romantizm kokuyor kimi tarih... Dünyanın en güzel yollarında saatlerce yürümek isteyeceksiniz. Bu sokaklarda tarih boyunca kimlerin adım attığını düşünecek, adeta bambaşka bir boyuta geçeceksiniz. Dünyanın dört bir köşesinden başka hiçbir yere benzemeyen bu sokaklarda size iyi gelen bir şeyler bulacağınıza da eminiz: Belki biraz huzur belki de aşk!
Yürümeye hazırsanız, başlıyoruz!
Kaynak: James Lucas
1. Lomanstraat, Amsterdam
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2. Setenil de las Bodegas, İspanya
3. Agueda, Portekiz'deki Şemsiye Caddesi
4. La Rambla, Barselona
5. Philosopher's Walk, Kyoto
6. Lombard Caddesi, San Francisco
7. Palermo, İtalya
8. Alberobello, İtalya
9. The Shambles, İtalya'nın York kenti
10. Spello, İtalya
11. Molivos, Midilli
12. The Trident, Roma
13. Fransa'nın Colmar sokakları
14. Quebec City, Kanada
15. Herbert Baker Caddesi, Pretoria, Güney Afrika
16. Victoria Caddesi, Edinburgh, İskoçya
17. Paros, Yunanistan
18. Bonn, Heerstrasse - Almanya
19. Circus Lane, Edinburgh
20. Chefchaouen Sokakları, Fas
21. Porto Alegre, Brezilya
22. Bourbon Caddesi, New Orleans
23. Meşe Palamudu Sokağı, Boston
24. Avenue des Champs-Élysées, Paris, Fransa
25. Via Etnea, Katanya, İtalya
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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