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Doğa ve Tarihle Çevrili Dünyanın En Güzel Yolları! Hayatınızın En Güzel Yürüyüşleri İçin Rotanızı Çizin!

Doğa ve Tarihle Çevrili Dünyanın En Güzel Yolları! Hayatınızın En Güzel Yürüyüşleri İçin Rotanızı Çizin!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
17.01.2025 - 01:59

Kimi romantizm kokuyor kimi tarih... Dünyanın en güzel yollarında saatlerce yürümek isteyeceksiniz. Bu sokaklarda tarih boyunca kimlerin adım attığını düşünecek, adeta bambaşka bir boyuta geçeceksiniz. Dünyanın dört bir köşesinden başka hiçbir yere benzemeyen bu sokaklarda size iyi gelen bir şeyler bulacağınıza da eminiz: Belki biraz huzur belki de aşk! 

Yürümeye hazırsanız, başlıyoruz! 

Kaynak: James Lucas

1. Lomanstraat, Amsterdam

1. Lomanstraat, Amsterdam

Ağaçların altında her mevsim bambaşka bu yol... Amsterdam'da eğik kökleriyle dünyayı güzelleştiren ağaçların gölgesindeki bu yolda yürümek bir harika olmalı. Yaklaşık 400 bin ağacın olduğu Amsterdam ise Avrupa'nın en yapraklı şehirlerinden biri.

2. Setenil de las Bodegas, İspanya

2. Setenil de las Bodegas, İspanya

İspanya'nın Endülüs Özerk Topluluğu'nun 8 ilinden biri olan Cadiz'e bağlı  Sierra de Cádiz'e hoş geldiniz. Setenil de las Bodegas'daki bu sokak ise kasabanın ana caddesi olan Calle Cuevas del Sol (Güneş Mağaraları) altında adeta insanı büyülüyor.

3. Agueda, Portekiz'deki Şemsiye Caddesi

3. Agueda, Portekiz'deki Şemsiye Caddesi

Portekiz'in Agueda kentinde, Umbrella Sky Projesi'nin bir parçası olan bu eşsiz şemsiyeli sokak turistlerin uğrak noktası.

4. La Rambla, Barselona

4. La Rambla, Barselona

İspanyol şair Federico García Lorca, ağaçların hayat verdiği bu eşsiz sokak için 'Dünyada hiç bitmesini istemediğim tek sokak' demişti.

5. Philosopher's Walk, Kyoto

5. Philosopher's Walk, Kyoto

Japonya'daki Filozof Yolu (Filozofların Yürüyüşü) adını, Kyoto Üniversitesi profesörü Nishida Kitaro ve Hajime Tanabe'den aldı. 20. yüzyılın bu iki önemli filozofunun günlük yürüyüşleri için tercih ettikleri düşünüldüğü için yola bu ad verildi.

6. Lombard Caddesi, San Francisco

6. Lombard Caddesi, San Francisco

San Francisco'nun bu çok keskin virajlı dar yolunda 8 ayrı köşeden dönerek aşağıya inebiliyorsunuz. Dünyanın belki de en ilginç yolu sayılabilecek Lombard Street'te hız limiti ise 8!

7. Palermo, İtalya

7. Palermo, İtalya

Porta Felice, Rönesans ve Barok sitilinde inşa edilen 16 ila 17. yüzyılın izlerini taşıyan bir anıtsal şehir kapısı. Kapı, Foro Italico ve Castellammare semtinin bölgesinde, şehrin en eski ana caddesi olan Via Vittorio Emanuele'nin girişini temsil ediyor.

8. Alberobello, İtalya

8. Alberobello, İtalya

İtalya'nın otantik güzelliği ile devam ediyoruz turumuza! Güney İtalya'nın “güzel ağaç” anlamına gelen Alberobello kazamasını mutlaka ziyaret etmelisiniz. Burada konik evler arasındaki yeşil beyaz sokaklarda kaybolmak isteyeceksiniz.

9. The Shambles, İtalya'nın York kenti

9. The Shambles, İtalya'nın York kenti

Tarihi 14. yüzyıla kadar uzanan Orta Çağ'ın eşsiz yapıları arasında dolaşmaya hazır olun. Avrupa'nın en iyi korunmuş caddesi aynı zamanda, The Great Flesh Shambles, Harry Potter serisindeki 'Diagon Yolu'na da ilham oldu!

10. Spello, İtalya

10. Spello, İtalya
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İtalya'nın en güzel kasabalarından biri olan Spello, Perugia şehrine bağlı. Genç Roma Dönemi'ne ait yapılarla çevrili kasabada 11. yüzyıla gideceksiniz.

11. Molivos, Midilli

11. Molivos, Midilli

Yunanistan'ın en büyük üçüncü adası olan Midili var sırada. Şehrin Molivos köyünde, dünyanın en güzel sokaklarından birine ev sahipliği yapıyor. Sokak her mevsim bir başka görünüyor.

12. The Trident, Roma

12. The Trident, Roma

Roma'nın kalbi! Dünyanın sadece en güzel yollarından biri olmakla kalmayıp geçmiş ve geleceğe aynı anda açılan tarihi sokakları var karşınızda.

13. Fransa'nın Colmar sokakları

13. Fransa'nın Colmar sokakları

Fransa’nın kuzey doğusunda Alsace Lorraine bölgesinde bulunan Colmar, yılbaşında ziyaret etmek isteyeceğiniz yerlerden biri.

14. Quebec City, Kanada

14. Quebec City, Kanada

Kanada'nın Quebec eyaletinin başkenti olan Quebec City, her mevsim bambaşka bir görüntü ile baş döndürüyor.

15. Herbert Baker Caddesi, Pretoria, Güney Afrika

15. Herbert Baker Caddesi, Pretoria, Güney Afrika

Güney Afrika'nın Pretoria kentindeki Herbert Baker Caddesi, özellikle Eylül ile Kasım aylarında görülmeye değer.

16. Victoria Caddesi, Edinburgh, İskoçya

16. Victoria Caddesi, Edinburgh, İskoçya

Mimari zenginliği ile göz kamaştıran Victoria Caddesi, İskoçya'da yokuşlu, kıvrımlı ve büyüleyici bir atmosfere sahip. Eski şehir bölgesindeki yol turistlerin uğrak noktası!

17. Paros, Yunanistan

17. Paros, Yunanistan

Yunanistan'ın Paros Adası'nda begonvil kokuları arasında gezinecek Arnavut kaldırımlı sokaklarılarında beyaz evlerinin arasında masal gibi bir tatil geçireceksiniz.

18. Bonn, Heerstrasse - Almanya

18. Bonn, Heerstrasse - Almanya

Almanya Bonn'daki Kiraz Çiçeği Bulvarı, Mart ayının sonundan Nisan ayının sonuna kadar kiraz çiçekleri arasında eşsiz bir atmosferle buluşturuyor ziyaretçilerini.

19. Circus Lane, Edinburgh

19. Circus Lane, Edinburgh

İskoçya'nın en güzel sokaklarından biri olan Circus Lane'da uzakta St. Stephen Kilisesi belirirken, çiçekler ve tarih de etrafınızı sarıyor adeta.

20. Chefchaouen Sokakları, Fas

20. Chefchaouen Sokakları, Fas

Fas'ın mavi beyaz sokaklarının güzelliğini anlatmaya da kelimelerimiz yetmeyecek. Dolambaçlı dar sokaklarda adeta bambaşka bir diyarda hissedeceksiniz kendinizi.

21. Porto Alegre, Brezilya

21. Porto Alegre, Brezilya

Rua Goncalo de Carvalho, Brezilya'nın Rio Grande do Sul eyaletinin başkenti ve aynı zamanda en büyük şehri olan Porto Alegre'de! 500 metrelik bir alanda yüzlerce gül ağacıyla kaplı olan caddedeki ağaçlar; 1930'larda mahalledeki bir bira fabrikasının Alman kökenli işçileri tarafından dikildi.

22. Bourbon Caddesi, New Orleans

22. Bourbon Caddesi, New Orleans

New Orleans'a gelen ziyaretçiler Bourbon Street'e uğramadan gitmiyor. Bu tarihi sokak aynı zamanda müzik, gece hayatı ve eğlenceye açılan bir kapı.

23. Meşe Palamudu Sokağı, Boston

23. Meşe Palamudu Sokağı, Boston

Boston'da tarihi Acorn Street'i adeta zamansız bir hazine. Burada geçmişle gelecek arasında bağ kuracaksınız.

24. Avenue des Champs-Élysées, Paris, Fransa

24. Avenue des Champs-Élysées, Paris, Fransa

Champs-Élysées Bulvarı, Concorde Meydanı'ndaki Paris Roue'dan geliyor... İki kilometrelik yol adeta tarihi bir çizgi!

25. Via Etnea, Katanya, İtalya

25. Via Etnea, Katanya, İtalya

Son durağımız da İtalya'da! Avrupa'nın en yüksek aktif yanardağlarından Etna Dağı'na sadece 20 dakika uzaklıktayız. Burası panoramik manzarası ile nefesinizi kesecek adeta!

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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