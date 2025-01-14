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Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler

Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
14.01.2025 - 11:55

Zamanın ötesine geçmeye hazır olun! Adeta boyut atlamanızı ve dünya tarihine tanıklık etmenizi sağlayacak eşsiz tarihi eserlerle karşınızdayız. Yüzyıllar öncesinden günümüze kadar ulaşmayı başaran her bir eserde yepyeni bir bilgi edineceksiniz. Acaba sizin için Reddit'ten derlediğimiz 15 tarihi eser arasından en çok hangisine şaşıracaksınız? 

Hazırsanız, zamanda yolculuk başlıyor...

Kaynak: https://www.reddit.com/r/ArtefactPorn/

Tarihin Daha Derinlerine İnmek İsteyenlere Özel 👇

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1. Şimdi de 4.000 yıl önceye gidiyoruz: Mısır'da firavunları tedavi eden doktor Teti Neb Fu'nun mezarı!

1. Şimdi de 4.000 yıl önceye gidiyoruz: Mısır'da firavunları tedavi eden doktor Teti Neb Fu'nun mezarı!

Bu büyüleyici mezar, tedavileri 4.000 yıl öncesine dayanan hekim Teti Neb Fu'ya ait. Mezarındaki yazıtlar, Fu'nun M.Ö. 2305 ila 2118 yıllarında hüküm süren Altıncı Hanedan Kral Pepi II döneminde hekimlik yaptığına işaret ediyor.

2. İspanyol "La Verdadera destreza" erken modern dönemin eskrim geleneği!

2. İspanyol "La Verdadera destreza" erken modern dönemin eskrim geleneği!

Luis Pacheco de Narváez tarafından yazılan kitap, matematik, felsefe ve geometriden doğan eskrim ve savaş sistemi İspanyol Verdadera Destreza'yı konu alııyor. Bu sistem, aslında Jerónimo Sánchez de Carranza tarafından yaratıldı ve ilk kez 1582 yılında belgelendi. 

Verdadera Destreza, doğası gereği belirli tekniğe odaklanmaz. Bunun çok daha ötesinde geometrik tekniklere dayanır. Karmaşık ve anlaşılması zor olarak kabul edilse de sistemin amacı, evrensel bir dövüş yöntemi geliştirmektir. Rakiplerin eylemlerini geometrik şekillerle görselleştirilen bu sistemde, doğrudan hareketlerden kaçınılır. Savunma sürekli devam eder ve diğer eskrim öğretilerinden farklı olarak; yanal ayak hareketlerine teşvik eder. Ayrıca kesme ve itme eylemleri ile belirli el pozisyonlarında kılıcın gücünün derecelendirilmesine odaklanır.

Gelin, La Verdadera Destreza'nın kelime anlamına da göz atalım. Destreza kelimesi 'el becerisi' ya da 'yetenek' anlamına gelir. La Verdadera Destreza ise kelime anlamı olarak 'gerçek beceri veya gerçek sanat' olarak ifade edilebilir.

3. Eski Hint mücevheri: Satavahana hanedanından kalma bir küpe çifti

3. Eski Hint mücevheri: Satavahana hanedanından kalma bir küpe çifti

Göz kamaştıran işlemeleri ile tarihte varlığı M.Ö. 1. yüzyıla dayanan eşsiz küpeler Güney Hindistan'ın doğu kıyısındaki Andhra Pradesh'de bulundu.

4. Herkül ve yedi başlı ejderha

4. Herkül ve yedi başlı ejderha

Alman porselen modelleyicisi ve kabartmacı Johann Christof Rombrich tarafından yapılan eser, 1772 ila 1800'lerden kalma.

5. M.S. 2. yüzyılda kurulduğu tahmin edilen Taxila kalıntıları

5. M.S. 2. yüzyılda kurulduğu tahmin edilen Taxila kalıntıları

Pakistan'ın Pencap eyaletindeki Mohra Muradu'ya hoş geldiniz. Karşınızda, Taxila kalıntıları arasında bulunan eski bir Budist adak stupası yer alıyor. Manastır hücrelerinden birinde bulunan bu anıtsal adak stupasının da dahil olduğu, ana stupa ve manastır bölümleri ile kalıntılar 1980 yılından beri UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor.

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6. M.S. 960 ila 1127 yıllarının izlerini taşıyan bronz çan!

6. M.S. 960 ila 1127 yıllarının izlerini taşıyan bronz çan!

Çin'in Kuzey Song hanedanına ait oyulmuş lubu çanı, bir zamanlar memurların geçiş töreninde kullanılıyordu. Çan'ın M.S. 960 ila 1127 yılları arasında yapıldığı tahmin ediliyor. Eser, günümüzde Çin'deki Liaoning İl Müzesi koleksiyonunda yer alıyor.

7. Antik zanaatkarların olağanüstü işlemeleri ile Hindu tanrısı Varaha heykeli

7. Antik zanaatkarların olağanüstü işlemeleri ile Hindu tanrısı Varaha heykeli

Hindistan'ın batı kıyısındaki Gujarat'ta bulunan Rani ki Vav'daki heykelde Varaha yılan Shesha'ya uzanmış olarak tasvir ediliyor. Bu ayrıntılı oyma, Hindu tanrısını bir taç ve mücevherlerle süslenmiş şekilde gösteriyor. 

Antik zanaatkarların olağanüstü becerilerini gösteren eser UNESCO Dünya Mirası listesinin de bir parçası.

8. M.Ö. 518 Persepolis harabeleri

8. M.Ö. 518 Persepolis harabeleri

İran'ın Persepolis'inden bir geceye bakıyorsunuz! Tüm Milletler Kapısı, Apadana (Eski Farsça'da saray anlamına gelen bir terim) ve Tachara'yı birlikte gösteren bu fotoğraf adeta tarihe açılan bir kapı oluyor.

9. Borobudur Tapınağı'nda bulunan Budist kabartmalar: Borobudur Gemisi tasviri

9. Borobudur Tapınağı'nda bulunan Budist kabartmalar: Borobudur Gemisi tasviri

Endonezya'nın Yogyakarta kentindeki Borobudur Tapınağı'nda bulunan Budist kabartmalar ünlü Borobudur Gemisi'ni tasvir ediyor. Tapınağın ne zaman inşa edildiği tam olarak bilinmese de Sailendra Hanedanlığı döneminden kalma olduğu düşünülüyor. Volkanik patlamalar nedeniyle gizli kalan bu tarihi bölgenin M.S. 750 yılına dayandığı tahmin ediliyor.

10. Fas'ın Meknes yakınlarındaki Volubilis Arkeolojik Alanı var sırada!

10. Fas'ın Meknes yakınlarındaki Volubilis Arkeolojik Alanı var sırada!

Fez ve Rabat şehirleri arasında bulunan arkeolojik alanda pek çok eşsiz mozaikten birini görüyorsunuz. 

Mozaiğin ortasında bir lavta çalan Orpheus ve vahşi Afrika hayvanlarının tasvirleri yer alıyor.

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11. Hatti'li IV. Tudhaliya ile Tarhuntassa'lı Kurunta arasındaki antlaşma

11. Hatti'li IV. Tudhaliya ile Tarhuntassa'lı Kurunta arasındaki antlaşma

M.Ö. 1235'ten kalma Hitit bronz tableti, Hitit Krallığı'nın başkenti Hattuşa, yani günümüzde Çorum'un Boğazköy ilçesinde bulunmuştur. Yazıda, IV. Tudhaliya (Mısırlı) ile Tarhuntassa'lı Kurunta (Hitit) arasındaki anlaşmadan bahsediliyor. Metin, Tarhuntassa'nın egemenliğini ve başka bir bölgeyi Kurunta ve oğullarına vaat ediyor.

12. M.S. 1352 yılına ait mezar taşı

12. M.S. 1352 yılına ait mezar taşı

Mimari niş biçiminde tasarlanan mermer mezar taşı günümüz İran'ında bulunmuştur. Yüzyıllar sonra bile işçiliği ve oymaları ile göz kamaştırıyor.

13. Saksonya Prensi Johann Georg'un zırhı

13. Saksonya Prensi Johann Georg'un zırhı

Zırh, 1612 yılınında Brandenburg margravin'i Magdalena Sibylla tarafından eşi Saksonya Prensi Johann Georg I'e Noel hediyesi olarak sipariş edilmiştir.

14. Aziz Christopher, İsa'yı nehirden karşıya taşıyor

14. Aziz Christopher, İsa'yı nehirden karşıya taşıyor

Günümüzde Museu Nacional d'Art de Catalunya'da sergilenen Aziz Christopher'ın sunağının ortasında, daha sonra İsa olduğu öğrenilen çocuğu sırtında nehirden karşıya geçirdiği an tasvir ediyor. Tasvirde, Likya'daki dönemin ele alındığı düşünülüyor.

15. Lorenz Christian Wensch tarafından yapılan kule saati

15. Lorenz Christian Wensch tarafından yapılan kule saati

1677 yılında Lorenz Christian Wensch tarafından yapılan eser günümüzde, Stuttgart'taki Württemberg Eyalet Müzesi'nde sergileniyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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