Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler

Luis Pacheco de Narváez tarafından yazılan kitap, matematik, felsefe ve geometriden doğan eskrim ve savaş sistemi İspanyol Verdadera Destreza'yı konu alııyor. Bu sistem, aslında Jerónimo Sánchez de Carranza tarafından yaratıldı ve ilk kez 1582 yılında belgelendi.

Verdadera Destreza, doğası gereği belirli tekniğe odaklanmaz. Bunun çok daha ötesinde geometrik tekniklere dayanır. Karmaşık ve anlaşılması zor olarak kabul edilse de sistemin amacı, evrensel bir dövüş yöntemi geliştirmektir. Rakiplerin eylemlerini geometrik şekillerle görselleştirilen bu sistemde, doğrudan hareketlerden kaçınılır. Savunma sürekli devam eder ve diğer eskrim öğretilerinden farklı olarak; yanal ayak hareketlerine teşvik eder. Ayrıca kesme ve itme eylemleri ile belirli el pozisyonlarında kılıcın gücünün derecelendirilmesine odaklanır.

Gelin, La Verdadera Destreza'nın kelime anlamına da göz atalım. Destreza kelimesi 'el becerisi' ya da 'yetenek' anlamına gelir. La Verdadera Destreza ise kelime anlamı olarak 'gerçek beceri veya gerçek sanat' olarak ifade edilebilir.