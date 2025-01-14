Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler
Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/ArtefactPorn/
Zamanın ötesine geçmeye hazır olun! Adeta boyut atlamanızı ve dünya tarihine tanıklık etmenizi sağlayacak eşsiz tarihi eserlerle karşınızdayız. Yüzyıllar öncesinden günümüze kadar ulaşmayı başaran her bir eserde yepyeni bir bilgi edineceksiniz. Acaba sizin için Reddit'ten derlediğimiz 15 tarihi eser arasından en çok hangisine şaşıracaksınız?
Hazırsanız, zamanda yolculuk başlıyor...
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1. Şimdi de 4.000 yıl önceye gidiyoruz: Mısır'da firavunları tedavi eden doktor Teti Neb Fu'nun mezarı!
2. İspanyol "La Verdadera destreza" erken modern dönemin eskrim geleneği!
3. Eski Hint mücevheri: Satavahana hanedanından kalma bir küpe çifti
4. Herkül ve yedi başlı ejderha
5. M.S. 2. yüzyılda kurulduğu tahmin edilen Taxila kalıntıları
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6. M.S. 960 ila 1127 yıllarının izlerini taşıyan bronz çan!
7. Antik zanaatkarların olağanüstü işlemeleri ile Hindu tanrısı Varaha heykeli
8. M.Ö. 518 Persepolis harabeleri
9. Borobudur Tapınağı'nda bulunan Budist kabartmalar: Borobudur Gemisi tasviri
10. Fas'ın Meknes yakınlarındaki Volubilis Arkeolojik Alanı var sırada!
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11. Hatti'li IV. Tudhaliya ile Tarhuntassa'lı Kurunta arasındaki antlaşma
12. M.S. 1352 yılına ait mezar taşı
13. Saksonya Prensi Johann Georg'un zırhı
14. Aziz Christopher, İsa'yı nehirden karşıya taşıyor
15. Lorenz Christian Wensch tarafından yapılan kule saati
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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