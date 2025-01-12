onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları

Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
12.01.2025 - 16:10

Her pazartesi diyete girenler, bir türlü yemekten vazgeçemeyenler ya da iştahı hiçbir koşulda kapanmayanlar burada mı? Sizi iştah kapatan bir yolculuğa davet ediyoruz. Zira, gördüklerinizden sonra bir süre yemeğe ara vermek isteyeceksiniz. Bu hafta Reddit'ten derlediğimiz 13 iştah kapatan sunum arasından favorinizi ise yorumlara yazmayı unutmayın! 

İştahınız kalırsa, afiyet olsun!

Kaynak: https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/

Geçtiğimiz Haftanın Yemeden İçmeden Kestiren Sunumlarına da Göz Atın 👇

1. Vahşi bir lezzetle başlıyoruz bu haftaki turumuza...

1. Vahşi bir lezzetle başlıyoruz bu haftaki turumuza...

2. "Su masa" konseptine hoş geldiniz: İşte karşınızda yüzen lezzetler

2. "Su masa" konseptine hoş geldiniz: İşte karşınızda yüzen lezzetler

3. Tabakta tava mı?

3. Tabakta tava mı?

4. Artık merdanede tavuk da olmazsa olmazımız!

4. Artık merdanede tavuk da olmazsa olmazımız!

5. Salata için pek de uygun bir sunum tabağı değil gibi... Ha bir de o sos ne?

5. Salata için pek de uygun bir sunum tabağı değil gibi... Ha bir de o sos ne?

6. Sos demişken biraz daha abartmaya ne dersiniz?

6. Sos demişken biraz daha abartmaya ne dersiniz?

7. Alexander Graham Bell'in gözü yaşlı...

7. Alexander Graham Bell'in gözü yaşlı...

8. Sırada özensiz ve biraz da rahatsız edici bir tavuk sunumu var: Taşta tavuk!

8. Sırada özensiz ve biraz da rahatsız edici bir tavuk sunumu var: Taşta tavuk!

9. Oturmaya mı geldik patatesler...

9. Oturmaya mı geldik patatesler...

10. Tatlı enfes peki ama taştaki soslara gerçekten gerek var mıydı?

10. Tatlı enfes peki ama taştaki soslara gerçekten gerek var mıydı?

11. Bu kadarını biz de beklemiyorduk...

11. Bu kadarını biz de beklemiyorduk...

12. Sunum için tava ya da küreğe bile razı olurduk oysa!

12. Sunum için tava ya da küreğe bile razı olurduk oysa!

13. Küreksiz olmaz: Tabii ziyafeti sona sakladık

13. Küreksiz olmaz: Tabii ziyafeti sona sakladık

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
withlove

Bazıları nimete büyük saygısızlık, mide bulandırıcı geneli. Bunları sadece paylaşım için siparis veriyorlardır zira bu kadar midesiz olamazlar 🤢