Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları
Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları
Kaynak: https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/
Her pazartesi diyete girenler, bir türlü yemekten vazgeçemeyenler ya da iştahı hiçbir koşulda kapanmayanlar burada mı? Sizi iştah kapatan bir yolculuğa davet ediyoruz. Zira, gördüklerinizden sonra bir süre yemeğe ara vermek isteyeceksiniz. Bu hafta Reddit'ten derlediğimiz 13 iştah kapatan sunum arasından favorinizi ise yorumlara yazmayı unutmayın!
İştahınız kalırsa, afiyet olsun!
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1. Vahşi bir lezzetle başlıyoruz bu haftaki turumuza...
2. "Su masa" konseptine hoş geldiniz: İşte karşınızda yüzen lezzetler
3. Tabakta tava mı?
4. Artık merdanede tavuk da olmazsa olmazımız!
5. Salata için pek de uygun bir sunum tabağı değil gibi... Ha bir de o sos ne?
6. Sos demişken biraz daha abartmaya ne dersiniz?
7. Alexander Graham Bell'in gözü yaşlı...
8. Sırada özensiz ve biraz da rahatsız edici bir tavuk sunumu var: Taşta tavuk!
9. Oturmaya mı geldik patatesler...
10. Tatlı enfes peki ama taştaki soslara gerçekten gerek var mıydı?
11. Bu kadarını biz de beklemiyorduk...
12. Sunum için tava ya da küreğe bile razı olurduk oysa!
13. Küreksiz olmaz: Tabii ziyafeti sona sakladık
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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Bazıları nimete büyük saygısızlık, mide bulandırıcı geneli. Bunları sadece paylaşım için siparis veriyorlardır zira bu kadar midesiz olamazlar 🤢