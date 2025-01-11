Boğa Burcu Erkekleriyle Flört Ederken Dikkat Etmeniz Gereken 7 Detay

İlişkide haz ve uyum arayan Boğa burçları, gerçekçilikleri ve istikrarları ile güvenli bir limandırlar da aynı zamanda. Biraz katı ve romantizm konusunda çok da heyecanlı olmasalar da sürprizleri severler. Ancak abartılı sevgi gösterileri ve duygusal iniş çıkışlara gelemezler. Sizi kıskanmıyorsa sevmiyor sanmayın, rahat ve huzurlu bir tavırları vardır. Partnerlerinin güzel olması ve beğenilmesi hoşlarına da gidebilir. Tabii zaman zaman aşırı sahiplenici bir tavır da takınabilirler.

Maddi ve manevi anlamda güvende olduğunuzu sık sık hissedeceksiniz.