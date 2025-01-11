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Boğa Burcu Erkekleriyle Flört Ederken Dikkat Etmeniz Gereken 7 Detay

Boğa Burcu Erkekleriyle Flört Ederken Dikkat Etmeniz Gereken 7 Detay

astrocentergelecekbenim
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
11.01.2025 - 03:13

Boğa burcu erkeğini ne kadar tanıyorsunuz? Romantik bir yakınlaşma ve uzun vadeli bir ilişki hayal ediyorsanız, önce onu tanımalısınız. Merak etmeyin, çünkü kalbinizi emanet edeceğiniz bir Boğa burcu erkeği ise onun hakkında bilmeniz gerekenleri ifşa ediyoruz. Bakalım, Boğa burcu erkeği ile anlaşabilecek misiniz? Peki, Boğa erkeği ilişkide nasıldır? 

İşte, detaylar...

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1. Kendiniz olun: Samimi ve doğal davranın!

1. Kendiniz olun: Samimi ve doğal davranın!

Boğa burçları, samimi ve sıcak karakterleri ile tanınırlar. Sevdikleri insanın yanında rahat etmek, gerçek hislerle bağlanmak ve yakınlaşmak isterler. Mutluluk için atılan sahte adımlardan, yapmacık tavırlardan ve taklitlerden hoşlanmazlar. Özellikle de arkadaş ortamında başka ilişkide bambaşka bir kimliğe bürünüyorsanız, birbirinize pek uygun değilsiniz diyebiliriz. Zira sizinle siz olduğunuz için birliktedirler.

2. Sığındığı liman olun: Güven verin!

Toprak grubu burçlarından olan Boğa, hayatının her alanında sağlam adımlar atmak ister. Romantik ilişkisinde ve arkadaşlık ilişkilerinde kendini güvende hissetmek ister. Beyaz yalanlara bile tahammülü yoktur, onun gerçek tektir. Gerçekçi ve güvenilir bağlar kurmaya önem verir.

3. Lüks ve şıklığa alışın!

3. Lüks ve şıklığa alışın!

Temiz, bakımlı ve şıktırlar! Modayı, yeni trendleri ve marka ürünleri severler. Dış görünüşleri, dişleri ve ellerine çok dikkat ederler. Tabii sizin de bunlara dikkat etmenizi isterler. Kendinize has bir tarzınız olması onları bir hayli etkileyecektir.

4. Abartmayın: Özellikle de duygusal dengesizlikten kaçının!

4. Abartmayın: Özellikle de duygusal dengesizlikten kaçının!

Dengeli bir aşk ararlar! Boğa burcu erkekleri, aşırı duygusal yakınlaşmalar, abartılı sevgi gösterileri ve ani çıkışları sevmezler. Hisleri kolay kolay değişmez, seviyorsa sıkı sıkıya sarılır. Ama göz önünde yaşamaz aşkını!

5. Alışkanlıklarından vazgeçirmeye çalışmayın: Düzen değiştirmeyin!

Boğa burçları diğer toprak burçları gibi, istikrar ve disiplinden hoşlanırlar. Kurdukları düzenin kolay kolay değişmesini istemezler. Beğenmediğiniz huylarını ve alışkanlıklarını değiştirmek zordur. Değişmeyeceğini düşünerek yola çıkmak en iyisi olacaktır.

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6. Sadıktırlar, bir kere sevince kolay kolay unutmazlar!

6. Sadıktırlar, bir kere sevince kolay kolay unutmazlar!

Keyfini ve düzenini bozmamak konusunda ısrarcı olan Boğa burcu erkekleri ihanetten korkarlar. Güvende ve huzurlu olmak için can atarlar. Tabii bu durumda iyi giden bir ilişki için mücadele de ederler. Sevdiklerinden kolay kolay vazgeçmezler!

Bonus: Kalbine giden yol midesinden geçer!

Bonus: Kalbine giden yol midesinden geçer!

Yemek yapmayı da yemeği de çok severler. Onu en çok neyin mutlu edeceğini düşünüyorsanız, hoş sürprizlerle enfes bir akşam yemeği gönlünü kazanmaya yetecektir. Tabii seçicidirler de! Öyle her şeyi yemezler, yemekten keyif almak isterler ve özenilmiş şık sofralarda oturmayı tercih ederler.

Peki, Boğa Erkeği İlişkide Nasıldır?

İlişkide haz ve uyum arayan Boğa burçları, gerçekçilikleri ve istikrarları ile güvenli bir limandırlar da aynı zamanda. Biraz katı ve romantizm konusunda çok da heyecanlı olmasalar da sürprizleri severler. Ancak abartılı sevgi gösterileri ve duygusal iniş çıkışlara gelemezler. Sizi kıskanmıyorsa sevmiyor sanmayın, rahat ve huzurlu bir tavırları vardır. Partnerlerinin güzel olması ve beğenilmesi hoşlarına da gidebilir. Tabii zaman zaman aşırı sahiplenici bir tavır da takınabilirler. 

Maddi ve manevi anlamda güvende olduğunuzu sık sık hissedeceksiniz.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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