Boğa Burcu Erkekleriyle Flört Ederken Dikkat Etmeniz Gereken 7 Detay
Boğa Burcu Erkekleriyle Flört Ederken Dikkat Etmeniz Gereken 7 Detay
Boğa burcu erkeğini ne kadar tanıyorsunuz? Romantik bir yakınlaşma ve uzun vadeli bir ilişki hayal ediyorsanız, önce onu tanımalısınız. Merak etmeyin, çünkü kalbinizi emanet edeceğiniz bir Boğa burcu erkeği ise onun hakkında bilmeniz gerekenleri ifşa ediyoruz. Bakalım, Boğa burcu erkeği ile anlaşabilecek misiniz? Peki, Boğa erkeği ilişkide nasıldır?
İşte, detaylar...
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1. Kendiniz olun: Samimi ve doğal davranın!
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2. Sığındığı liman olun: Güven verin!
3. Lüks ve şıklığa alışın!
4. Abartmayın: Özellikle de duygusal dengesizlikten kaçının!
5. Alışkanlıklarından vazgeçirmeye çalışmayın: Düzen değiştirmeyin!
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6. Sadıktırlar, bir kere sevince kolay kolay unutmazlar!
Bonus: Kalbine giden yol midesinden geçer!
Peki, Boğa Erkeği İlişkide Nasıldır?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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