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Koç Burcu Erkekleriyle Flört Ederken Dikkat Etmeniz Gereken 7 Detay

Koç Burcu Erkekleriyle Flört Ederken Dikkat Etmeniz Gereken 7 Detay

astrocentergelecekbenim
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
10.01.2025 - 00:01

Koç burcu erkeğini ne kadar tanıyorsunuz? İlişkide nasıl bir karaktere sahip olduklarını anlamak için size verecek tüyolarımız var. Hazır olun, çünkü flört ettiğiniz Koç burcu erkeğinde dikkat etmeniz gerekenleri bir bir ifşa ediyoruz. Koç burcu bir erkekle anlaşıp anlaşamayacağınızı öğrenmek üzeresiniz. Peki, Koç erkeği ilişkide nasıldır? 

İşte, detaylar...

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1. Sert ve fevri çıkışlarına hazırlıklı olun!

Koç burçları sert tepkileri, zaman zaman etraflarına da yansıttıkları öfkeleri ve atarları ile tanınırlar. Ateş grubu burçlarının öncüsü olan Koçlar kolayca harlayabilirler. Tam da bu yüzden onların fevri çıkışlarına hazırlıklı olsanız iyi edersiniz. Belki böyle anlarda biraz alttan almak da ilişkinizde dengeyi bulmanızı sağlayacaktır.

2. Acele edin: Hızlı, pratik ve enerjik olun!

2. Acele edin: Hızlı, pratik ve enerjik olun!

Hızı sever Koç burçları! Zihinlerinde aynı anda binlerce düşünce dolaşır. Bu yüzden hep aceleleri vardır, kendi zihinlerine bazen kendileri bile yetişemez ama yine de bir deneyin deriz. Zira onların enerjisi, tutkusu ve çocuksu telaşları da asla son bulmaz.

3. Geri vitesleri yoktur: Gururludurlar!

3. Geri vitesleri yoktur: Gururludurlar!

Koç burçları bir kere kırılırlarsa kolay kolay toparlanamazlar... Giderlerse geri dönmezler, gidene dön de demezler! Çok sevseler de sizi biten bitmiştir, peşinizden koşmayacaklarına neredeyse yüzde 100 emin olabilirsiniz.

4. Saman alevi gibidirler: Bir anda her şey değişebilir!

4. Saman alevi gibidirler: Bir anda her şey değişebilir!

Koç burcu erkekleri binlerce plan yaparlar gün içinde ama bir anda geçer hevesleri. Basit hayal kırıklıkları onları yollarından edebilir, hevesleri de heyecanları da bir anda son bulabilir. Hatta planları aniden değişebilir. 

Büyük hayaller kuruyorlarsa onları destekleyin. Yollarını açacak cesaretleri var ama sürdürebilecek motivasyonu kaybedebilirler.

5. Onaylanmayı ve sevilmeyi beklerler!

Sert, zaman zaman öfkeli, cesur, enerjik ve aceleci yanlarının yanında içleri sıcak ve sevgi doludur. Sevilmek ilgilenilmek, onaylanmak ve desteklenmek isterler. Onlar ancak kendilerini değerli hissettikleri yerde kalırlar...

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6. Gözü kara ve cesurdurlar!

6. Gözü kara ve cesurdurlar!

Heyecanla harekete geçerler! Bir anda büyük bir enerji patlaması yaşayabilirler. Yani kalbinizi çalmak ve sizi tavlamak için her şeyi deneyebilirler. Dahası sizi korumak için de düşündüğünüzden fazlasını yaparlar. Kol kanat gerer, arkanızda bir abi ya da baba gibi dururlar gerektiğinde. Sizi her yerde savunacakları da kesin.

7. Güçlü ve cesurdurlar! Ama arkalarında da güçlü bir partner isterler.

7. Güçlü ve cesurdurlar! Ama arkalarında da güçlü bir partner isterler.

Bir Koç burcu erkeğine baktığınızda güçlü ve cesur bir lider görürsünüz karşınızda. Ancak ilişkide onları çekip çeviren ve biraz da yöneten bir partnerden hoşlanırlar. Dışarıdan bakıldığında sert duruşları ile evin lideri olurlardır, ama Koç erkeklerinin ardındaki gerçek güç partnerleridir. İş hayatlarında ise gerçek bir lider olarak kendilerini gösterirler.

Bonus: Sahiplenirler!

Bonus: Sahiplenirler!

Kendinizi onun ailesi, hatta her şeyi gibi hissetmek istiyorsanız doğru erkeği buldunuz! Gidene dur demez, yanındakinin ise kıymetini bilir.

Peki, Koç Erkeği İlişkide Nasıldır?

Kendinizi yanında iyi ve güçlü hissetmenizi sağlayan bir yapıları vardır. Tutkulu, heyecanlı ve bağımsız ruhları ile partnerlerine enerji verirler. Hayatın tüm renklerini yaşamanızı sağlarlar. Bir an mutlu, heyecanlı ve aceleci olabilirler. Ama bir anda parlayıp duygusal iniş çıkışlar ve isyanlar da yaşayabilirler. Birlikte hayatınızın renkli ve hareketli geçeceği kesin. O size güç olmaya hazır, arkanızdaki dağ olabilir bit Koç burcu. Ancak ardındaki dağı da görür. Güç verdiği gibi güç aldığını da hisseder, partnerini takdir etmeyi unutmaz. 

Size olan saygısını, desteğini ve inancını daima hissedeceksiniz.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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