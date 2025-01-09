Koç Burcu Erkekleriyle Flört Ederken Dikkat Etmeniz Gereken 7 Detay

Koç burcu erkekleri binlerce plan yaparlar gün içinde ama bir anda geçer hevesleri. Basit hayal kırıklıkları onları yollarından edebilir, hevesleri de heyecanları da bir anda son bulabilir. Hatta planları aniden değişebilir.

Büyük hayaller kuruyorlarsa onları destekleyin. Yollarını açacak cesaretleri var ama sürdürebilecek motivasyonu kaybedebilirler.