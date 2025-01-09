Koç Burcu Erkekleriyle Flört Ederken Dikkat Etmeniz Gereken 7 Detay
Koç Burcu Erkekleriyle Flört Ederken Dikkat Etmeniz Gereken 7 Detay
Koç burcu erkeğini ne kadar tanıyorsunuz? İlişkide nasıl bir karaktere sahip olduklarını anlamak için size verecek tüyolarımız var. Hazır olun, çünkü flört ettiğiniz Koç burcu erkeğinde dikkat etmeniz gerekenleri bir bir ifşa ediyoruz. Koç burcu bir erkekle anlaşıp anlaşamayacağınızı öğrenmek üzeresiniz. Peki, Koç erkeği ilişkide nasıldır?
İşte, detaylar...
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1. Sert ve fevri çıkışlarına hazırlıklı olun!
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2. Acele edin: Hızlı, pratik ve enerjik olun!
3. Geri vitesleri yoktur: Gururludurlar!
4. Saman alevi gibidirler: Bir anda her şey değişebilir!
5. Onaylanmayı ve sevilmeyi beklerler!
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6. Gözü kara ve cesurdurlar!
7. Güçlü ve cesurdurlar! Ama arkalarında da güçlü bir partner isterler.
Bonus: Sahiplenirler!
Peki, Koç Erkeği İlişkide Nasıldır?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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