Lotoda Büyük İkramiyeyi Kazanma Şansınız mı Yoksa Bindiğiniz Uçağın Düşme İhtimali mi Daha Yüksek?
Lotoda Büyük İkramiyeyi Kazanma Şansınız mı Yoksa Bindiğiniz Uçağın Düşme İhtimali mi Daha Yüksek?
Son dönemlerde daha sık duymaya başladığımız uçak kazaları kimilerimizin fobilerini tetikledi! Kimilerimiz için ise uçak güvenli bir seyahatin yolu ve tüm bunlar yalnızca tatsız tesadüflerden ibaret... Peki, bindiğiniz bir uçağın düşme ihtimali nedir? Gelin, bu konuyu biraz daha farklı bir yoldan ele alalım! Lotoyu kazanma ihtimaliniz mi daha yüksek, yoksa bindiğiniz uçağın düşme ihtimali mi?
Hadi öğrenelim!
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Hayatınızın en büyük şansını yakalamak ve bir şans oyunu ile piyangoyu kazanmak... ya da hayatınızın şanssızlığını yaşamak ve bindiğiniz uçağın düşmesi! İki birbirinden bağımsız olayı kıyaslıyoruz.
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Hadi gelin, önce piyangoyu kazanan matematik profesörü Nick Kapoor'dan kazanma ihtimalimizi öğrenelim!
Bir Şans Oyununda Piyango Kazanma İhtimaliniz Nedir?
ChatGPT'ye göre de lotoda büyük ikramiye kazanma şansı oynadığınız şans oyununun türüne göre değişse de bir hayli düşük bir oran.
Peki, Bindiğiniz Uçağın Düşme İhtimali Nedir?
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Hangisinin İhtimali Daha Yüksek: Bindiğiniz Uçağın Düşme İhtimali mi, Yoksa Lotodan Büyük İkramiye Çıkma Olasılığı mı?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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