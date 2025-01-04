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Lotoda Büyük İkramiyeyi Kazanma Şansınız mı Yoksa Bindiğiniz Uçağın Düşme İhtimali mi Daha Yüksek?

Lotoda Büyük İkramiyeyi Kazanma Şansınız mı Yoksa Bindiğiniz Uçağın Düşme İhtimali mi Daha Yüksek?

Loto Uçak
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
04.01.2025 - 16:09

Son dönemlerde daha sık duymaya başladığımız uçak kazaları kimilerimizin fobilerini tetikledi! Kimilerimiz için ise uçak güvenli bir seyahatin yolu ve tüm bunlar yalnızca tatsız tesadüflerden ibaret... Peki, bindiğiniz bir uçağın düşme ihtimali nedir? Gelin, bu konuyu biraz daha farklı bir yoldan ele alalım! Lotoyu kazanma ihtimaliniz mi daha yüksek, yoksa bindiğiniz uçağın düşme ihtimali mi? 

Hadi öğrenelim!

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Hayatınızın en büyük şansını yakalamak ve bir şans oyunu ile piyangoyu kazanmak... ya da hayatınızın şanssızlığını yaşamak ve bindiğiniz uçağın düşmesi! İki birbirinden bağımsız olayı kıyaslıyoruz.

Hayatınızın en büyük şansını yakalamak ve bir şans oyunu ile piyangoyu kazanmak... ya da hayatınızın şanssızlığını yaşamak ve bindiğiniz uçağın düşmesi! İki birbirinden bağımsız olayı kıyaslıyoruz.

Hadi gelin, önce piyangoyu kazanan matematik profesörü Nick Kapoor'dan kazanma ihtimalimizi öğrenelim!

Hadi gelin, önce piyangoyu kazanan matematik profesörü Nick Kapoor'dan kazanma ihtimalimizi öğrenelim!

NBC Bay Area News'e konuşan Connecticut'taki Fairfield Üniversitesi matematik profesörü Nick Kapoor, 2016 yılında istatistik öğrencilerine büyük ikramiyeyi kazanmanın zorluğunu göstermeye karar verdi. Ancak bunun yerine 100.000 dolar değerindeki ikramiyenin sahibi oldu! 

Peki, herhangi bir şans oyununda piyango kazanma ihtimaliniz nedir? 👇

Bir Şans Oyununda Piyango Kazanma İhtimaliniz Nedir?

Bir Şans Oyununda Piyango Kazanma İhtimaliniz Nedir?

Kapoor, 35 milyardan fazla sayı kombinasyonu olabilen şans oyunlarında kazanma ihtimalinin ancak daha fazla bilet alarak artırılabileceğini söylüyor. Kapoor, 'En büyük ödülü kazanma şansınız çok azdır.' diyor. Tabii bu oran oynanan şans oyunundaki kombinasyon sayısına bağlı olarak da değişecektir. Bu yüzden gelin bunun için ülkemizdeki bir şans oyununu ele alalım.

ChatGPT'ye göre de lotoda büyük ikramiye kazanma şansı oynadığınız şans oyununun türüne göre değişse de bir hayli düşük bir oran.

ChatGPT'ye göre de lotoda büyük ikramiye kazanma şansı oynadığınız şans oyununun türüne göre değişse de bir hayli düşük bir oran.

Mesela Süper Loto'yu düşünün. ChatGPT'nin yaptığı hesaplamaya göre, 6 rakamı da tutturma yani büyük ikramiyeyi kazanma olasılığınız yaklaşık olarak 1/13.983.816’dır. Bu da yaklaşık 14 milyonda bir olarak hesaplanabilir.

Peki, Bindiğiniz Uçağın Düşme İhtimali Nedir?

Peki, Bindiğiniz Uçağın Düşme İhtimali Nedir?

Harvard Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırmaya göre, bindiğiniz uçağın düşme yani bir uçak kazası geçirme ve bu kazanın ölümcül olma olasılığı ise 11 milyonda bir olarak değerlendiriliyor. 

Araştırmacılar, Amerika, Avrupa ve Avustralya'da uçmanın, araba kullanmaktan ciddi ölçüde daha güvenli olduğunu da dile getiriyor. Uçak kazasında ya da araba kazasında ölme olasılığını karşılaştıran araştırmacılar, bir araba kazasında ölme olasılığınızın 5.000'de bir olduğunu ifade ediyorlar. Yani uçak gözle görünür bir oranda kara araçlarından güvenli. 

Kaynak

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Hangisinin İhtimali Daha Yüksek: Bindiğiniz Uçağın Düşme İhtimali mi, Yoksa Lotodan Büyük İkramiye Çıkma Olasılığı mı?

Hangisinin İhtimali Daha Yüksek: Bindiğiniz Uçağın Düşme İhtimali mi, Yoksa Lotodan Büyük İkramiye Çıkma Olasılığı mı?

Tüm verileri göz önünde bulundurarak ChatGPT tarafındanda yorumlanan oranlara son kez birlikte göz atalım! Lotoda büyük ikramiyeyi kazanma olasılığınız yaklaşık olarak 1/13.983.816’dır (yaklaşık 14 milyonda bir). 

Bindiğiniz uçağın düşme olasılığı ise 1/11.000.000’dır. 

ChatGPT'te göre, 'Lotoda büyük ikramiyeyi kazanma şansı (1/14 milyon), bir uçağın düşme ihtimaline (1/11 milyon) kıyasla daha düşüktür.' Yani, bindiğiniz uçağın düşme ihtimali lotoda büyük ikramiye kazanma ihtimalinizden biraz da olsa daha yüksektir.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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