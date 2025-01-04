Lotoda Büyük İkramiyeyi Kazanma Şansınız mı Yoksa Bindiğiniz Uçağın Düşme İhtimali mi Daha Yüksek?

Harvard Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırmaya göre, bindiğiniz uçağın düşme yani bir uçak kazası geçirme ve bu kazanın ölümcül olma olasılığı ise 11 milyonda bir olarak değerlendiriliyor.

Araştırmacılar, Amerika, Avrupa ve Avustralya'da uçmanın, araba kullanmaktan ciddi ölçüde daha güvenli olduğunu da dile getiriyor. Uçak kazasında ya da araba kazasında ölme olasılığını karşılaştıran araştırmacılar, bir araba kazasında ölme olasılığınızın 5.000'de bir olduğunu ifade ediyorlar. Yani uçak gözle görünür bir oranda kara araçlarından güvenli.

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