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Zirvedeki Marka Değişti! Dünyanın En Güvenilir Otomobil Markası Belli Oldu!

Zirvedeki Marka Değişti! Dünyanın En Güvenilir Otomobil Markası Belli Oldu!

Toyota otomobil
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
02.01.2025 - 21:22

Dünyanın en büyük ürün güvenlik testlerini yapan Consumer Reports (CR) adlı tüketici örgütü, 88 yıldır kar amacı gütmeden tüketici raporları hazırlıyor. Consumer Reports tarafından hazırlanan 'Dünyanın en güvenilir otomobil markaları' listesinde 2000 ila 2025 yılları arasındaki performanslarına göre dünyaca ünlü otomobil markaları yerlerini aldılar. Listenin zirvesindeki isim yıllar sonra değişti! 

İşte, dünyanın en güvenilir otomobil markaları

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Amerikalı araştırma ve test kuruluşu Consumer Reports, otomobil tutkunlarının merakla beklediği "Dünyanın en güvenilir otomobil markaları" listesini açıkladı.

Amerikalı araştırma ve test kuruluşu Consumer Reports, otomobil tutkunlarının merakla beklediği "Dünyanın en güvenilir otomobil markaları" listesini açıkladı.

Dünyanın en güvenilir otomobil markaları 2000 ila 2025 yılları arasında satılan 300 binden fazla otomobil, kamyon ve SUV araçların analiziyle belirlendi. Kullanıcı memnuniyeti, güvenilirlik derecesi, yol testlerinin sonuçları ve beklenen güvenilirlik gibi pek çok açıdan test edilen otomobiller, tüketici sorunları açısından da değerlendirildi.

Rapora göre, listenin ilk 5'inde yer alan markalar sıralamadaki yerlerini korusalar da yıllar sonra zirve değişti!

Rapora göre, listenin ilk 5'inde yer alan markalar sıralamadaki yerlerini korusalar da yıllar sonra zirve değişti!

Yıllardır listenin zirvesinde yer alan Toyota ve Toyota'nın alt markası olan Lexus, zirvedeki yerini kaybetti. Lexus bu yıl listenin 2. sırasında Toyota ise 3. sırasında yer aldı.

Dünyanın en güvenilir otomobil markası ise Subaru oldu!

Dünyanın en güvenilir otomobil markası ise Subaru oldu!

Anket verilerine ve analizlere göre Subaru, 7 aracından 6'sı ile ortalamanın üzerinde veya ortalamanın çok üzerinde puanlar aldı. Subaru'nun beklentinin altında kalan tek aracı ise Toyota ile ortaklaşa üretilen Solterra EV modeli oldu.

Peki, Subaru Neden Dünyanın En Güvenilir Otomobil Markası Oldu?

Peki, Subaru Neden Dünyanın En Güvenilir Otomobil Markası Oldu?

Araç Veri Analitiği Programı Başkanı Steven Elek, Subaru'nun zirvede yer almasının nedenini; markanın otomobillerinde kullanılan parçaların birden fazla model yılında kullanılması olarak işaret etti. Subaru'nun ankette yer alan ortalamanın üzerinde puanlar alan modellerinin tamamı ise içten yanmalı motora sahip.

İşte Dünyanın En Güvenilir Otomobil Markaları

İşte Dünyanın En Güvenilir Otomobil Markaları
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Listende Nissan, Ford, Volvo, Tesla, Volkswagen ve Jeep gibi ülkemizde tercih edilen otomobil markaları da yer aldı.

Listende Nissan, Ford, Volvo, Tesla, Volkswagen ve Jeep gibi ülkemizde tercih edilen otomobil markaları da yer aldı.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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