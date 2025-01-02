Zirvedeki Marka Değişti! Dünyanın En Güvenilir Otomobil Markası Belli Oldu!
Zirvedeki Marka Değişti! Dünyanın En Güvenilir Otomobil Markası Belli Oldu!
Dünyanın en büyük ürün güvenlik testlerini yapan Consumer Reports (CR) adlı tüketici örgütü, 88 yıldır kar amacı gütmeden tüketici raporları hazırlıyor. Consumer Reports tarafından hazırlanan 'Dünyanın en güvenilir otomobil markaları' listesinde 2000 ila 2025 yılları arasındaki performanslarına göre dünyaca ünlü otomobil markaları yerlerini aldılar. Listenin zirvesindeki isim yıllar sonra değişti!
İşte, dünyanın en güvenilir otomobil markaları
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Amerikalı araştırma ve test kuruluşu Consumer Reports, otomobil tutkunlarının merakla beklediği "Dünyanın en güvenilir otomobil markaları" listesini açıkladı.
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Rapora göre, listenin ilk 5'inde yer alan markalar sıralamadaki yerlerini korusalar da yıllar sonra zirve değişti!
Dünyanın en güvenilir otomobil markası ise Subaru oldu!
Peki, Subaru Neden Dünyanın En Güvenilir Otomobil Markası Oldu?
İşte Dünyanın En Güvenilir Otomobil Markaları
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Listende Nissan, Ford, Volvo, Tesla, Volkswagen ve Jeep gibi ülkemizde tercih edilen otomobil markaları da yer aldı.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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