BMW Fiyat Listesi Ocak 2025! İşte BMW 1, 2, 3, 4, 5, M, X ve i Serisi Güncel Fiyatları
BMW Fiyat Listesi Ocak 2025! İşte BMW 1, 2, 3, 4, 5, M, X ve i Serisi Güncel Fiyatları
Kaynak: https://www.bmw.com.tr/
Alman otomotiv devi BMW, yeni yıla güncel fiyat listeleri ile başladı. 1900'lü yıllardan beri lüks ile konforu bir araya getiren dünyaca ünlü markanın popüler serilerinin anahtar teslim fiyatları, Ocak ayında da otomobil tutkunlarının dikkatini çekti. 2025 yılının ilk ayında, markanın azami fiyat listesinde geçtiğimiz aya göre değişiklik olmadı. Peki, BMW'nin 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, M, X ve i serilerinin yeni fiyatları ne oldu?
İşte BMW'nin Ocak 2025'e ait güncel fiyat listesi
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BMW Ocak 2025 Fiyat Listesi
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BMW 1 Serisi Fiyat Listesi Ocak 2025
BMW 2 Serisi Fiyat Listesi Ocak 2025
BMW 3 Serisi Fiyat Listesi Ocak 2025
BMW 4 Serisi Fiyat Listesi Ocak 2025
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BMW 5 Serisi Fiyat Listesi Ocak 2025
BMW 7 Serisi Fiyat Listesi Ocak 2025
BMW 8 Serisi Fiyat Listesi Ocak 2025
BMW X1 Serisi Fiyat Listesi Ocak 2025
BMW X2 Serisi Fiyat Listesi Ocak 2025
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BMW X3 Serisi Fiyat Listesi Ocak 2025
BMW X7 Serisi Fiyat Listesi Ocak 2025
BMW Z4 Fiyat Listesi Ocak 2025
BMW M Modelleri Fiyat Listesi Ocak 2025
BMW i4 Serisi Fiyat Listesi Ocak 2025
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BMW i5 Serisi Fiyat Listesi Ocak 2025
BMW i7 Serisi Fiyat Listesi Ocak 2025
BMW iX Fiyat Listesi Ocak 2025
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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