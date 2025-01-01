BMW Fiyat Listesi Ocak 2025! İşte BMW 1, 2, 3, 4, 5, M, X ve i Serisi Güncel Fiyatları

Alman otomotiv devi BMW, yeni yıla güncel fiyat listeleri ile başladı. 1900'lü yıllardan beri lüks ile konforu bir araya getiren dünyaca ünlü markanın popüler serilerinin anahtar teslim fiyatları, Ocak ayında da otomobil tutkunlarının dikkatini çekti. 2025 yılının ilk ayında, markanın azami fiyat listesinde geçtiğimiz aya göre değişiklik olmadı. Peki, BMW'nin 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, M, X ve i serilerinin yeni fiyatları ne oldu?

İşte BMW'nin Ocak 2025'e ait güncel fiyat listesi