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Lexus Fiyat Listesi Ocak 2025! İşte Lexus ES, RX, LC ve LS Güncel Fiyatları

etiket Lexus Fiyat Listesi Ocak 2025! İşte Lexus ES, RX, LC ve LS Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
01.01.2025 - 20:05

Toyota tarafından üretilen otomobil devi Lexus, güncel fiyatları ile 2025 yılına hızlı bir giriş yaptı. İlk kez 2005 yılında Japonya'da satışa çıkan, daha sonra ABD'de de en çok satanlar listesine giren Lexus, son yıllarda ülkemizde de tercih edilen otomobil markaları arasında yer alıyor. Lüks segmente hitap eden üst düzey otomobilleri ve ödüllü SUV modelleriyle Ocak ayında da adından söz ettirmeye hazır gibi görünüyor. Peki, Lexus'un ES, RX, LC ve LS modelleri ne kadar oldu? 

İşte, Lexus'un Ocak ayına özel güncel fiyatları...

Kaynak

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Lexus Fiyat Listesi

Lexus Fiyat Listesi

Toyota tarafından üretilen lüks otomobil devi Lexus, 1 Ocak'tan itibaren geçerli güncel fiyatlarını duyurdu. Lexus LBX Hybrid, bu ay 2.115.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. 

Aşağıdaki fiyatlar, Lexus tarafından belirlenen anahtar teslim satış fiyatlardır. Ancak kampanya ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebilir.

Lexus LBX Fiyat Listesi Ocak 2025

Lexus LBX Fiyat Listesi Ocak 2025

  • LBX Elegant E-CVT 2.250.000 TL

  • LBX Emotion E-CVT 2.325.000 TL 

  • LBX Relax E-CVT 2.495.000 TL

  • LBX Cool E-CVT 2.575.000 TL

(Model Yılı: 2025)

Lexus RZ 450e Fiyat Listesi Ocak 2025

Lexus RZ 450e Fiyat Listesi Ocak 2025
  • RZ 450e Exclusive E-CVT 230 Kw / 313 HP 3.500.000 TL 

(Model Yılı: 2023)

Lexus ES Hybrid Fiyat Listesi Ocak 2025

Lexus ES Hybrid Fiyat Listesi Ocak 2025
  • ES 300h Business Plus E-CVT 6.815.000 TL

(Model Yılı: 2025)

Lexus LS Hybrid Fiyat Listesi Ocak 2025

Lexus LS Hybrid Fiyat Listesi Ocak 2025
  • LS 500h Executive E-CVT 16.865.000 TL

(Model Yılı: 2025)

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Lexus NX Hybrid Fiyat Listesi Ocak 2025

Lexus NX Hybrid Fiyat Listesi Ocak 2025

  • NX 350h 4x4 Business Plus E-CVT 5.755.000 TL 

  • NX 350h 4x4 Business Plus E-CVT 2024 Model: 4.950.000 TL 

  • NX 350h 4x4 Executive E-CVT 6.115.000 TL 

  • NX 350h 4x4 Exclusive E-CVT 6.670.000 TL

  • NX 350h 4x4 F Sport E-CVT 6.710.000 TL

(Model Yılı: 2025)

Lexus NX Plug-in Hybrid Fiyat Listesi Ocak 2025

Lexus NX Plug-in Hybrid Fiyat Listesi Ocak 2025
  • NX 450h+ 4x4 Executive E-CVT 2487 cc 4.800.000 TL

(Model Yılı: 2023)

Lexus RX Hybrid Fiyat Listesi Ocak 2025

Lexus RX Hybrid Fiyat Listesi Ocak 2025

  • RX 350h AWD Executive E-CVT 7.460.000 TL 

  • RX 350h AWD F Sport Design E-CVT 7.715.000 TL 

  • RX 350h AWD Exclusive E-CVT 8.040.000 TL

(Model Yılı: 2025)

Lexus RX Plug-in Hybrid Fiyat Listesi Ocak 2025

Lexus RX Plug-in Hybrid Fiyat Listesi Ocak 2025
  • RX 450h+ AWD Executive E-CVT 5.450.000 TL (2023 MY Anahtar Teslim Fiyat)

Lexus RX Performans Hybrid Fiyat Listesi Ocak 2025

Lexus RX Performans Hybrid Fiyat Listesi Ocak 2025
  • RX 500h AWD F Sport 6AT 8.895.000 TL

(Model Yılı: 2025)

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Lexus LM Hybrid Fiyat Listesi Ocak 2025

Lexus LM Hybrid Fiyat Listesi Ocak 2025

  • LM 350h 7 Koltuklu E-CVT 14.700.000 TL 

  • LM 350h 4 Koltuklu E-CVT 12.570.000 TL

(Model Yılı: 2025)

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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