Lexus Fiyat Listesi Ocak 2025! İşte Lexus ES, RX, LC ve LS Güncel Fiyatları

Toyota tarafından üretilen otomobil devi Lexus, güncel fiyatları ile 2025 yılına hızlı bir giriş yaptı. İlk kez 2005 yılında Japonya'da satışa çıkan, daha sonra ABD'de de en çok satanlar listesine giren Lexus, son yıllarda ülkemizde de tercih edilen otomobil markaları arasında yer alıyor. Lüks segmente hitap eden üst düzey otomobilleri ve ödüllü SUV modelleriyle Ocak ayında da adından söz ettirmeye hazır gibi görünüyor. Peki, Lexus'un ES, RX, LC ve LS modelleri ne kadar oldu?

İşte, Lexus'un Ocak ayına özel güncel fiyatları...

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