Lexus Fiyat Listesi Ocak 2025! İşte Lexus ES, RX, LC ve LS Güncel Fiyatları
Lexus Fiyat Listesi Ocak 2025! İşte Lexus ES, RX, LC ve LS Güncel Fiyatları
Toyota tarafından üretilen otomobil devi Lexus, güncel fiyatları ile 2025 yılına hızlı bir giriş yaptı. İlk kez 2005 yılında Japonya'da satışa çıkan, daha sonra ABD'de de en çok satanlar listesine giren Lexus, son yıllarda ülkemizde de tercih edilen otomobil markaları arasında yer alıyor. Lüks segmente hitap eden üst düzey otomobilleri ve ödüllü SUV modelleriyle Ocak ayında da adından söz ettirmeye hazır gibi görünüyor. Peki, Lexus'un ES, RX, LC ve LS modelleri ne kadar oldu?
İşte, Lexus'un Ocak ayına özel güncel fiyatları...
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Lexus Fiyat Listesi
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Lexus LBX Fiyat Listesi Ocak 2025
Lexus RZ 450e Fiyat Listesi Ocak 2025
Lexus ES Hybrid Fiyat Listesi Ocak 2025
Lexus LS Hybrid Fiyat Listesi Ocak 2025
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Lexus NX Hybrid Fiyat Listesi Ocak 2025
Lexus NX Plug-in Hybrid Fiyat Listesi Ocak 2025
Lexus RX Hybrid Fiyat Listesi Ocak 2025
Lexus RX Plug-in Hybrid Fiyat Listesi Ocak 2025
Lexus RX Performans Hybrid Fiyat Listesi Ocak 2025
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Lexus LM Hybrid Fiyat Listesi Ocak 2025
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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