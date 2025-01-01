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Toyota Fiyat Listesi Ocak 2025! Toyota Corolla, Yaris Cross, Camry, CH-R, RAV4 ve Hilux Güncel Fiyatları

etiket Toyota Fiyat Listesi Ocak 2025! Toyota Corolla, Yaris Cross, Camry, CH-R, RAV4 ve Hilux Güncel Fiyatları

Toyota
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
01.01.2025 - 19:32

Japon otomobil devi Toyota, yeni yılın ilk gününde güncel fiyatlarını duyurdu. Geçtiğimiz yıl SUV hibrit modelleriyle öne çıkan marka, 2025 yılına özel kampanyalı fiyatlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Toyota, motor gücü ve güvenilirliğinin yanı sıra kampanyalı fiyatları ile de otomobil tutkunlarının tercihi olmaya devam edecek gibi görünüyor. Peki yenilenen Corolla, Yaris, Yaris Cross, Camry, C-HR ve Hilux ne kadar oldu? 

İşte, Toyota'nın Ocak 2025 tarihli güncel fiyat listesi.

Kaynak: https://www.toyota.com.tr/
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Toyota Fiyat Listesi

Toyota Fiyat Listesi

Yıllardır Avrupa'nın da en çok tercih edilen otomobil markaları arasında yer alan Toyota, aynı zamanda 'Dünyanın en değerli otomobil markaları' arasında gösteriliyor. Ülkemizde de tercih edilen marka, geçtiğimiz. aylarda Toyota Corolla modeli ile Türkiye'nin en çok tercih edilen 5. otomobili olmayı başardı. 

Aşağıdaki fiyatlar, markanın 1 Ocak'ta güncellenen 'Tavsiye Edilen Sınırlı

Sayıda Kampanyalı 2025 MY Fiyatları' fiyatlarıdır. Fiyatlar, kampanya ve modele ait opsiyonlar dahilinde değişiklik gösterebilir.

Toyota Corolla Fiyat Listesi Ocak 2025

Toyota Corolla Fiyat Listesi Ocak 2025

  • 1.5 Vision Plus Multidrive S 1.463.000 TL

  • 1.5 Dream Multidrive S 1.605.000 TL

  • 1.5 Dream X-Pack Multidrive S 1.727.000 TL

  • 1.5 Flame X-Pack Multidrive S 1.806.000 TL

  • 1.5 Passion X-Pack Multidrive S 1.932.000 TL

(Model Yılı: 2025)

Toyota Yenilenen Corolla Hybrid Fiyat Listesi Ocak 2025

Toyota Yenilenen Corolla Hybrid Fiyat Listesi Ocak 2025

  • 1.8 Hybrid Dream e-CVT  1.830.000 TL

  • 1.8 Hybrid Dream-X-Pack e-CVT 1.896.000 TL

  • 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 1.944.500 TL

  • 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 2.087.000 TL

(Model Yılı: 2025)

Toyota Corolla Cross Hybrid Fiyat Listesi Ocak 2025

Toyota Corolla Cross Hybrid Fiyat Listesi Ocak 2025

  • 1.8 Hybrid Flame e-CVT 1.893.000 TL

  • 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 1.945.500 TL

  • 1.8 Hybrid Passion e-CVT 2.139.500 TL

  • 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 2.287.500 TL

  • 1.8 Hybrid Passion X-Pack Siyah Tavan e-CVT 2.317.500 TL

(Model Yılı: 2024)

Yeni Toyota C-HR Hybrid Fiyat Listesi Ocak 2025

Yeni Toyota C-HR Hybrid Fiyat Listesi Ocak 2025

  • 1.8 Hybrid Flame e-CVT 1.757.000 TL 

  • 1.8 Hybrid Passion e-CVT 1.903.500 TL

  • 1.8 Hybrid Passion X-Sport e-CVT 2.122.500 TL

  • 1.8 Hybrid Passion X-Style e-CVT 2.246.000 TL

(Model Yılı: 2025)

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Toyota Corolla Hatchback Hybrid Fiyat Listesi Ocak 2025

Toyota Corolla Hatchback Hybrid Fiyat Listesi Ocak 2025

  • 1.8 Hybrid Flame e-CVT 1.644.500 TL

  • 1.8 Hybrid Passion X-Pack Siyah Tavan e-CVT 1.884.500 TL

(Model Yılı: 2024)

Toyota Yeni Yaris Cross Hybrid Fiyat Listesi Ocak 2025

Toyota Yeni Yaris Cross Hybrid Fiyat Listesi Ocak 2025

  • 1.5 Hybrid Dream e-CVT 1.643.000 TL 

  • 1.5 Hybrid Flame e-CVT 1.782.500 TL 

  • 1.5 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 1.839.500 TL 

  • 1.5 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 2.015.000 TL

(Model Yılı: 2024)

Toyota Yeni Yaris Hybrid Fiyat Listesi Ocak 2025

Toyota Yeni Yaris Hybrid Fiyat Listesi Ocak 2025

  • 1.5 Hybrid Flame e-CVT 1.468.000 TL 

  • 1.5 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 1.668.000 TL

(Model Yılı: 2024)

Toyota Yeni Land Cruiser Prado Fiyat Listesi Ocak 2025

Toyota Yeni Land Cruiser Prado Fiyat Listesi Ocak 2025

2.8 D-4D 8 A\T Yeni Land Cruiser Prado 9.750.000 TL

(Model Yılı: 2024)

Toyota RAV4 Hybrid Fiyat Listesi Ocak 2025

Toyota RAV4 Hybrid Fiyat Listesi Ocak 2025

  • 2.5 Hybrid 4x4 Flame e-CVT 3.329.000 TL

  • 2.5 Hybrid 4x4 Passion e-CVT 3.661.500 TL

  • 2.5 Hybrid 4x4 Passion X-Pack e-CVT 3.836.000 TL

  • 2.5 Hybrid 4x4 Passion X-Sport e-CVT 3.845.000 TL

(Model Yılı: 2024)

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Toyota Hilux Fiyat Listesi Ocak 2025

Toyota Hilux Fiyat Listesi Ocak 2025

  • 2.4 D-4D 4x2 Hi-Cruiser A/T 1.843.500 TL

  • 2.4 D-4D 4x4 Adventure A/T 2.068.000 TL

  • 2.4 D-4D 4x4 Invincible A/T 2.308.000 TL

(Model Yılı: 2024)

Toyota Proace City Fiyat Listesi Ocak 2025

Toyota Proace City Fiyat Listesi Ocak 2025

  • 1.5 D 130 HP Dream A/T 1.188.000 TL

  • 1.5 D 130 HP Flame X-Pack A/T 1.355.000 TL 

  • 1.5 D 130 HP Passion X-Pack A/T 1.430.500 TL

(Model Yılı: 2024)

Toyota Proace City Cargo Fiyat Listesi Ocak 2025

Toyota Proace City Cargo Fiyat Listesi Ocak 2025

  • 1.5 D Vision M/T 893.500 TL

  • 1.5 D Dream M/T 933.500 TL

(Model Yılı: 2024)

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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