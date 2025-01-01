Toyota Fiyat Listesi Ocak 2025! Toyota Corolla, Yaris Cross, Camry, CH-R, RAV4 ve Hilux Güncel Fiyatları

Japon otomobil devi Toyota, yeni yılın ilk gününde güncel fiyatlarını duyurdu. Geçtiğimiz yıl SUV hibrit modelleriyle öne çıkan marka, 2025 yılına özel kampanyalı fiyatlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Toyota, motor gücü ve güvenilirliğinin yanı sıra kampanyalı fiyatları ile de otomobil tutkunlarının tercihi olmaya devam edecek gibi görünüyor. Peki yenilenen Corolla, Yaris, Yaris Cross, Camry, C-HR ve Hilux ne kadar oldu?

İşte, Toyota'nın Ocak 2025 tarihli güncel fiyat listesi.