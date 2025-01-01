BYD Fiyat Listesi Ocak 2025! İşte BYD Atto 3, Dolphin, Han, Seal U DM-i, Seal ve Seal U EV Güncel Fiyatları

Çinli otomotiv üreticisi BYD, yeni yıla hızlı bir giriş yaptı. 2023 yılının Aralık ayında Türkiye pazarındaki yerini alan BYD Atto 3 modeli ile ülkemizde satış rekorları kırdı. Geçtiğimiz ay ise yeni modelleriyle de dikkatleri üzerine çekti. Avantajlı fiyatları ile sıfır otomobil almak isteyenlerin radarına giren BYD, Ocak ayı fiyatlarını da duyurdu. Peki, BYD Atto 3, Dolphin, Han, Seal U DM-i, Seal ve Seal U EV ne kadar oldu?

İşte BYD'nin Ocak 2024'e özel güncel fiyat listesi