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BYD Fiyat Listesi Ocak 2025! İşte BYD Atto 3, Dolphin, Han, Seal U DM-i, Seal ve Seal U EV Güncel Fiyatları

etiket BYD Fiyat Listesi Ocak 2025! İşte BYD Atto 3, Dolphin, Han, Seal U DM-i, Seal ve Seal U EV Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
01.01.2025 - 19:43

Çinli otomotiv üreticisi BYD, yeni yıla hızlı bir giriş yaptı. 2023 yılının Aralık ayında Türkiye pazarındaki yerini alan BYD Atto 3 modeli ile ülkemizde satış rekorları kırdı. Geçtiğimiz ay ise yeni modelleriyle de dikkatleri üzerine çekti. Avantajlı fiyatları ile sıfır otomobil almak isteyenlerin radarına giren BYD, Ocak ayı fiyatlarını da duyurdu. Peki, BYD Atto 3, Dolphin, Han, Seal U DM-i, Seal ve Seal U EV ne kadar oldu?  

İşte BYD'nin Ocak 2024'e özel güncel fiyat listesi

Kaynak: https://www.bydauto.com.tr
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BYD Fiyat Listesi

BYD Fiyat Listesi

Çevre dostu ve yüksek performanslı modelleriyle ülkemizde tercih edilen otomobil markaları arasında yerini alan BYD, CSUV sınıfı otomobil segmentindeki yenilikçi otomobilleriyle yeni yılda da öne çıkmaya hazır. BYD'nin ülkemizde kısa zamanda sevilmeyi başaran modellerinden ATTO 3 bu ay 1.494.500 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. 

Aşağıdaki fiyatlar, BYD tarafından tavsiye edilen fiyatlardır. Ancak ödeme şekilleri ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebilir.

BYD ATTO 3 Fiyat Listesi Ocak 2025

BYD ATTO 3 Fiyat Listesi Ocak 2025
  • BYD ATTO 3 - 1.494.500 TL

BYD DOLPHIN Fiyat Listesi Ocak 2025

BYD DOLPHIN Fiyat Listesi Ocak 2025
  • BYD DOLPHIN - 1.284.500 TL

BYD SEAL U EV Fiyat Listesi Ocak 2025

BYD SEAL U EV Fiyat Listesi Ocak 2025
  • BYD SEAL U EV - 1.797.000 TL

BYD SEAL U DM-i Fiyat Listesi Ocak 2025

BYD SEAL U DM-i Fiyat Listesi Ocak 2025
  • BYD SEAL U DM-i - 1.857.750 TL
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BYD SEAL AWD Fiyat Listesi Ocak 2025

BYD SEAL AWD Fiyat Listesi Ocak 2025
  • BYD SEAL AWD - 2.453.250 TL

BYD HAN Fiyat Listesi Ocak 2025

BYD HAN Fiyat Listesi Ocak 2025
  • BYD HAN - 3.213.750 TL

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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