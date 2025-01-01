BYD Fiyat Listesi Ocak 2025! İşte BYD Atto 3, Dolphin, Han, Seal U DM-i, Seal ve Seal U EV Güncel Fiyatları
BYD Fiyat Listesi Ocak 2025! İşte BYD Atto 3, Dolphin, Han, Seal U DM-i, Seal ve Seal U EV Güncel Fiyatları
Kaynak: https://www.bydauto.com.tr
Çinli otomotiv üreticisi BYD, yeni yıla hızlı bir giriş yaptı. 2023 yılının Aralık ayında Türkiye pazarındaki yerini alan BYD Atto 3 modeli ile ülkemizde satış rekorları kırdı. Geçtiğimiz ay ise yeni modelleriyle de dikkatleri üzerine çekti. Avantajlı fiyatları ile sıfır otomobil almak isteyenlerin radarına giren BYD, Ocak ayı fiyatlarını da duyurdu. Peki, BYD Atto 3, Dolphin, Han, Seal U DM-i, Seal ve Seal U EV ne kadar oldu?
İşte BYD'nin Ocak 2024'e özel güncel fiyat listesi
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BYD Fiyat Listesi
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BYD ATTO 3 Fiyat Listesi Ocak 2025
BYD DOLPHIN Fiyat Listesi Ocak 2025
BYD SEAL U EV Fiyat Listesi Ocak 2025
BYD SEAL U DM-i Fiyat Listesi Ocak 2025
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BYD SEAL AWD Fiyat Listesi Ocak 2025
BYD HAN Fiyat Listesi Ocak 2025
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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