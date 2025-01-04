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Gökyüzünden 500 Kiloluk Dev Metal Halka Düştü! Kenya Uzay Ajansı Araştırmaya Başladı!

Gökyüzünden 500 Kiloluk Dev Metal Halka Düştü! Kenya Uzay Ajansı Araştırmaya Başladı!

Uzay
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
04.01.2025 - 10:10

Kenya'nın ücra bir köyüne yarım ton ağırlığında ve 2.5 metre çapında sıcak bir metal cisim düştü! Dünya'ya düşen cisim kısa süre içinde Kenya Uzay Ajansı tarafından araştırmalara başlandı. Cismin, uzaydan gelen bir enkaza ait büyük bir metal halka olduğu düşünüldü. Ancak Harvard Smithsonian Astrofizik Merkezi'ndeki araştırmacıların konuya dair farklı düşünceleri var. Peki, 500 kilogramlık cisim uzay çöpü olmayabilir mi? 

İşte, detaylar...

Kaynak: https://www.independent.co.uk/space/k...
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Nairobi'nin güneydoğusundaki Mukuku'daki köylüler, devasa metal cismi görünce gözlerine inanamadılar!

Nairobi'nin güneydoğusundaki Mukuku'daki köylüler, devasa metal cismi görünce gözlerine inanamadılar!

Kenya'nın ücra bir köyü olan Mukuku'da 'kırmızı ve sıcak' bir halka tespit edildi. Gökyüzünden düştüğü belirtilen cisim 30 Aralık'ta saat 15.00 sularında bölgeye düştü.

Kenya Uzay Ajansı, galaksiler arası nesneyi güvence altına aldı ve kısa süre içerisinde araştırmalara da başladı!

Kenya Uzay Ajansı, galaksiler arası nesneyi güvence altına aldı ve kısa süre içerisinde araştırmalara da başladı!

Kimsenin yaralanmasına neden olmasa da şaşkınlık yaratan cisim bulunduğunda 'kırmızı ve sıcaktı.' 500 kiloluk 2.5 metre çapındaki metalden yapılmış cismin, bir roket parçası olduğu düşünüldü. 

Kenya Uzay Ajansı sözcüsü ön değerlendirmelere dair açıklamada bulundu. Ajansın sözcüsüne göre, 'Ön değerlendirmeler, düşen cismin bir fırlatma aracından ayrılma halkası olduğunu gösteriyor.'

Ancak ayrılma halkaları Dünya'ya atmosferine yeniden girerse yanar! Peki, bu kez farklı mı oldu?

Ancak ayrılma halkaları Dünya'ya atmosferine yeniden girerse yanar! Peki, bu kez farklı mı oldu?

'2,5 metre çapında ve yaklaşık 500 kg ağırlığındaki metal bir halka olan nesnenin bir uzay nesnesinin parçası olduğunu açıklığa kavuşturmak istediğini' ifade eden ajans sözcüsü, Uzay Ajansı'nın uluslararası uzay hukuku kapsamında konuyu dikkatle araştırmaya devam ettiğini de ifade etti. 

Uzay Ajansı, bu kez ayrılma halkasının atmosferden yanmadan geçtiğini ifade etse de bazı araştırmacılar bu yoruma ikna olmadı.

"Kamuoyuna, nesnenin güvenlik için acil bir tehdit oluşturmadığına dair güvence vermek istiyoruz."

"Kamuoyuna, nesnenin güvenlik için acil bir tehdit oluşturmadığına dair güvence vermek istiyoruz."

Açıklaması yapan ajans yetkilileri, uzmanlar tarafından analiz edilecek olan nesnenin kime ait olduğunu ve enkazdan sorumlu uzay ajansını bulmayı hedefliyor.

Harvard Smithsonian Astrofizik Merkezi'nden araştırmacılar ise Kenya'daki araştırmacılar ile aynı fikirde değil!

Harvard Smithsonian Astrofizik Merkezi'nden araştırmacılar ise Kenya'daki araştırmacılar ile aynı fikirde değil!

Astrofizikçi Jonathan McDowell, Kenya Uzay Ajansı'nın yanılmış olabileceğini ve cismin bir uzay mekiğinin roket güçlendirmesinden gelmiş olmasının 'Tamamen imkansız' olduğunu söylüyor.

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"SRB'ler hiçbir zaman yörüngeye ulaşmadı!"

"SRB'ler hiçbir zaman yörüngeye ulaşmadı!"

McDowell, ayrıca SRB'lerin 2011 yılından beri gökyüzünde olmadıklarını da belirtti. Inside Outer Space'e konuşan astrofizikçi, cisimde yeniden giriş ısınmasına dair belirgin bir kanıt da göremediğini açıkladı. Dahası 'Bunun bir uçaktan kaynaklanmadığına ikna olmadım.' dedi.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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