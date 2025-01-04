Gökyüzünden 500 Kiloluk Dev Metal Halka Düştü! Kenya Uzay Ajansı Araştırmaya Başladı!
Gökyüzünden 500 Kiloluk Dev Metal Halka Düştü! Kenya Uzay Ajansı Araştırmaya Başladı!
Kaynak: https://www.independent.co.uk/space/k...
Kenya'nın ücra bir köyüne yarım ton ağırlığında ve 2.5 metre çapında sıcak bir metal cisim düştü! Dünya'ya düşen cisim kısa süre içinde Kenya Uzay Ajansı tarafından araştırmalara başlandı. Cismin, uzaydan gelen bir enkaza ait büyük bir metal halka olduğu düşünüldü. Ancak Harvard Smithsonian Astrofizik Merkezi'ndeki araştırmacıların konuya dair farklı düşünceleri var. Peki, 500 kilogramlık cisim uzay çöpü olmayabilir mi?
İşte, detaylar...
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Nairobi'nin güneydoğusundaki Mukuku'daki köylüler, devasa metal cismi görünce gözlerine inanamadılar!
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Kenya Uzay Ajansı, galaksiler arası nesneyi güvence altına aldı ve kısa süre içerisinde araştırmalara da başladı!
Ancak ayrılma halkaları Dünya'ya atmosferine yeniden girerse yanar! Peki, bu kez farklı mı oldu?
"Kamuoyuna, nesnenin güvenlik için acil bir tehdit oluşturmadığına dair güvence vermek istiyoruz."
Harvard Smithsonian Astrofizik Merkezi'nden araştırmacılar ise Kenya'daki araştırmacılar ile aynı fikirde değil!
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"SRB'ler hiçbir zaman yörüngeye ulaşmadı!"
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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