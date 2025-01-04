Gökyüzünden 500 Kiloluk Dev Metal Halka Düştü! Kenya Uzay Ajansı Araştırmaya Başladı!

'2,5 metre çapında ve yaklaşık 500 kg ağırlığındaki metal bir halka olan nesnenin bir uzay nesnesinin parçası olduğunu açıklığa kavuşturmak istediğini' ifade eden ajans sözcüsü, Uzay Ajansı'nın uluslararası uzay hukuku kapsamında konuyu dikkatle araştırmaya devam ettiğini de ifade etti.

Uzay Ajansı, bu kez ayrılma halkasının atmosferden yanmadan geçtiğini ifade etse de bazı araştırmacılar bu yoruma ikna olmadı.