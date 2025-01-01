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Elon Musk, X Profil İsmini "Kekius Maximus" Olarak Değiştirdi! Kekius Maximus İkinci Kripto Para Vakası mı?

Elon Musk, X Profil İsmini "Kekius Maximus" Olarak Değiştirdi! Kekius Maximus İkinci Kripto Para Vakası mı?

Twitter bitcoin Elon Musk
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
01.01.2025 - 19:07

Dünyanın en zengin insanı ve hatta dünyada 400 milyar dolarlık net servete sahip olan ilk kişi olarak kayda geçen Elon Musk, yine sosyal medyanın gündeminde. Musk, Salı günü X profil ismini 'Kekius Maximus' olarak değiştirdi. Bu değişiklik X'te yaklaşık 210 milyon takipçisi olan Elon Musk'ın takipçilerini bir hayli şaşırttı. Profil resminde gladyatör benzeri bir zırh giymiş popüler Pepe the Frog karakterinin bir resmine de yer veren Musk'ın amacı yine kazanmaktı! Peki, Kekius Maximus nedir? 

İşte detaylar...

Kaynak: https://nypost.com/2024/12/31/us-news...
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SpaceX, Tesla, X ve hatta Amerika seçimleri denilince akla ilk gelen isim oluyor Elon Musk! Üstelik sosyal medyadaki açıklamaları, birbirinden ilginç yorumları ve serveti ile de gözler önündeki yerini koruyor.

SpaceX, Tesla, X ve hatta Amerika seçimleri denilince akla ilk gelen isim oluyor Elon Musk! Üstelik sosyal medyadaki açıklamaları, birbirinden ilginç yorumları ve serveti ile de gözler önündeki yerini koruyor.

Musk bu kez de X profil ismini ve profil fotoğrafını değiştirdi.

Musk, Salı günü X profil ismini "Kekius Maximus" ve profil resmini ise gladyatör benzeri bir zırh giymiş popüler "Pepe the Frog" karakteri olarak güncelledi. Bu değişim takipçilerinin dikkatini çekerken, Musk'tan henüz bir açıklama gelmedi.

Musk, Salı günü X profil ismini "Kekius Maximus" ve profil resmini ise gladyatör benzeri bir zırh giymiş popüler "Pepe the Frog" karakteri olarak güncelledi. Bu değişim takipçilerinin dikkatini çekerken, Musk'tan henüz bir açıklama gelmedi.

Elon Musk'tan henüz bir açıklama gelmese de konuya dair dikkat çeken ipuçları arasında Kekius Maximus isminde bir kripto para biriminin varlığı gündeme bomba gibi düştü. Dahası kripto para piyasası da bu durumdan oldukça etkilendi.

Peki, "Kekius Maximus" Ne Anlama Geliyor Olabilir?

Peki, "Kekius Maximus" Ne Anlama Geliyor Olabilir?

New York Post'ın çevrimiçi kullanıcıların yorumlarını ve Kekius Maximus ismine ilişkin ipuçlarını derledi. Buna göre ortaya çıkan iddialar şu şekilde: 

İlk iddia, Musk'ın takma adının ve profil resminin 'Pepe the Frog ve Russell Crowe'un 2000 yapımı 'Gladiator' filmindeki Maximus Decimus Meridius karakterinin ilginç bir kombinasyonu' olduğu yönündeydi. 

Fakat daha sonra Musk, 'Kekius Maximus yakında hardcore PoE'de 80. seviyeye ulaşacak.' yazdı ve bu gönderi ile kullanıcılar, Musk'ın oynadığı bilinen 'Path of Exile 2' video oyununa yöneldiler. 

Bir diğer iddia ise kripto para ile ilgili! Peki, Kekius Maximus adının kripto parayla bağlantısı var mı? Gelin, görelim 👇

Elon Musk'ın yeni X profil adı olan Kekius Maximus, aynı zamanda popüler bir "memecoin"in adı!

Elon Musk'ın yeni X profil adı olan Kekius Maximus, aynı zamanda popüler bir "memecoin"in adı!

Bildiğiniz üzere Musk'ın sosyal medya hamleleri daha önce de kripto piyasasında büyük dalgalanmalara neden olmuştu. Özellikle Dogecoin, Musk'ın hamlesi ile piyasayı adeta altüst etmişti. Musk'un bu hamlesi ie popüler çevrimiçi meme'e dayanan Kekius Maximus'a hızlı etki etti!

Musk'ın ismini "Kekius Maximus" olarak değiştirmesi ile kripto paranın değeri yüzde 900'den fazla arttı!

Musk'ın ismini "Kekius Maximus" olarak değiştirmesi ile kripto paranın değeri yüzde 900'den fazla arttı!

CoinGecko sitesine göre, Kekius Maximus kriptosunun değeri Salı günü öğleden sonra yüzde 900'den fazla attı. Elbette bu yükselişteki Musk etkisi ilk bakışta anlaşılmadı ancak fark edilince sosyal medya kullanıcıları da yorum yapmakta gecikmedi.

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"Hemen birisi bir jeton yapsın ve onu pompalasın" 👇

"Hemen birisi bir jeton yapsın ve onu pompalasın" 👇
twitter.com

Elon Musk'ın da dikkatini çekmiş belli ki! 👇

Elon Musk'ın da dikkatini çekmiş belli ki! 👇
twitter.com

'Kekius Maximus (KEKIUS), son zamanlarda kripto para piyasasında yatırımcıların ve meraklıların dikkatini çeken önemli bir oyuncu olarak ortaya çıktı.

27 Aralık 2024 tarihi itibarıyla KEKIUS, son 24 saatte %497,56'lık önemli bir artışı yansıtarak yaklaşık 0,005667 dolardan işlem görüyor.'

Musk'ın alt/yedek kimliğinin ise @AdrianDittmann olduğu iddia edildi! 👇

Musk'ın alt/yedek kimliğinin ise @AdrianDittmann olduğu iddia edildi! 👇
twitter.com

👇

"Aman Tanrım! Tüm ihtimallere rağmen, adını olduğundan daha da kötü bir hale getirdi. "👇

"Aman Tanrım! Tüm ihtimallere rağmen, adını olduğundan daha da kötü bir hale getirdi. "👇
twitter.com
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"Elon gerçekten hiç komik değil" 👇

"Elon gerçekten hiç komik değil" 👇
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"greedious (açgözlü( maksimus olmalı" 👇

"greedious (açgözlü( maksimus olmalı" 👇
twitter.com

"Paranın zihinsel istikrarı satın alamayacağının kanıtı... Bu adamın yardıma ihtiyacı var" 👇

"Paranın zihinsel istikrarı satın alamayacağının kanıtı... Bu adamın yardıma ihtiyacı var" 👇
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"Ayrılıktan sonra saçını boyayan bir kız gibi davranıyor." 👇

"Ayrılıktan sonra saçını boyayan bir kız gibi davranıyor." 👇
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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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