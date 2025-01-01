Elon Musk, X Profil İsmini "Kekius Maximus" Olarak Değiştirdi! Kekius Maximus İkinci Kripto Para Vakası mı?
Elon Musk, X Profil İsmini "Kekius Maximus" Olarak Değiştirdi! Kekius Maximus İkinci Kripto Para Vakası mı?
Kaynak: https://nypost.com/2024/12/31/us-news...
Dünyanın en zengin insanı ve hatta dünyada 400 milyar dolarlık net servete sahip olan ilk kişi olarak kayda geçen Elon Musk, yine sosyal medyanın gündeminde. Musk, Salı günü X profil ismini 'Kekius Maximus' olarak değiştirdi. Bu değişiklik X'te yaklaşık 210 milyon takipçisi olan Elon Musk'ın takipçilerini bir hayli şaşırttı. Profil resminde gladyatör benzeri bir zırh giymiş popüler Pepe the Frog karakterinin bir resmine de yer veren Musk'ın amacı yine kazanmaktı! Peki, Kekius Maximus nedir?
İşte detaylar...
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SpaceX, Tesla, X ve hatta Amerika seçimleri denilince akla ilk gelen isim oluyor Elon Musk! Üstelik sosyal medyadaki açıklamaları, birbirinden ilginç yorumları ve serveti ile de gözler önündeki yerini koruyor.
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Musk, Salı günü X profil ismini "Kekius Maximus" ve profil resmini ise gladyatör benzeri bir zırh giymiş popüler "Pepe the Frog" karakteri olarak güncelledi. Bu değişim takipçilerinin dikkatini çekerken, Musk'tan henüz bir açıklama gelmedi.
Peki, "Kekius Maximus" Ne Anlama Geliyor Olabilir?
Elon Musk'ın yeni X profil adı olan Kekius Maximus, aynı zamanda popüler bir "memecoin"in adı!
Musk'ın ismini "Kekius Maximus" olarak değiştirmesi ile kripto paranın değeri yüzde 900'den fazla arttı!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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