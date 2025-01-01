Elon Musk, X Profil İsmini "Kekius Maximus" Olarak Değiştirdi! Kekius Maximus İkinci Kripto Para Vakası mı?

New York Post'ın çevrimiçi kullanıcıların yorumlarını ve Kekius Maximus ismine ilişkin ipuçlarını derledi. Buna göre ortaya çıkan iddialar şu şekilde:

İlk iddia, Musk'ın takma adının ve profil resminin 'Pepe the Frog ve Russell Crowe'un 2000 yapımı 'Gladiator' filmindeki Maximus Decimus Meridius karakterinin ilginç bir kombinasyonu' olduğu yönündeydi.

Fakat daha sonra Musk, 'Kekius Maximus yakında hardcore PoE'de 80. seviyeye ulaşacak.' yazdı ve bu gönderi ile kullanıcılar, Musk'ın oynadığı bilinen 'Path of Exile 2' video oyununa yöneldiler.

Bir diğer iddia ise kripto para ile ilgili! Peki, Kekius Maximus adının kripto parayla bağlantısı var mı? Gelin, görelim 👇