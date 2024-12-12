Önüne Kimse Geçemiyor! Elon Musk, Dünyada 400 Milyar Dolarlık Net Serveti Aşan İlk Kişi Oldu
Önüne Kimse Geçemiyor! Elon Musk, Dünyada 400 Milyar Dolarlık Net Serveti Aşan İlk Kişi Oldu
Kaynak: https://nypost.com/2024/12/11/busines...
SpaceX, Tesla, X ve hatta Amerika seçimleri denilince akla onun adı geliyor: Elon Musk! Yaptığı açıklamalar, teknoloji yatırımları ve serveti ile sık sık gündemde yerini alıyor. Bloomberg'e göre Musk bu kez de 400 milyar dolarlık net serveti ile bir ilke imza attı. Elon Musk, dünyanın en zengini olmanın ötesine geçti ve 400 milyar dolar servete sahip olan ilk insan oldu!
İşte, detaylar...
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Dünyanın en zengin insanı Elon Musk'u tanımayanınız yoktur. Üstelik o artık dünyanın ilk 400 milyar dolar serveti aşan insanı!
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Hatırlarsanız Musk, 5 Kasım'da gerçekleşen Amerika seçimlerinde 45. Başkan seçilen Donald Trump'ın seçim kampanyalarına destek için 250 milyon dolar bağışta bulunmuştu!
Zira, Musk'ın elektrikli araç şirketi Tesla'nın hisselerinin değeri son aylarda resmen fırladı!
SpaceX'teki içeriden hisse satışı ise Musk'ın net servetini yeni bir zirveye ulaştırdı.
Tesla, SpaceX, xAI ve bir zamanların Twitter'ı günümüzün ise X'inin sahibi Elon Musk, Donald Trump'ın seçim zaferinden kârlı çıktı!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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