Önüne Kimse Geçemiyor! Elon Musk, Dünyada 400 Milyar Dolarlık Net Serveti Aşan İlk Kişi Oldu

Bloomberg ve CNBC'ye göre, Çarşamba günü SpaceX şirketi ve yatırımcıları; şirket değerlemesini 350 milyar dolara çıkardı. Ve beraberinde şirket içinden hisse senedi satın almayı kabul etti. Ayrıca, Trump'ın NASA'yı yönetmesi için seçtiği Jared Isaacman'ın da Elon Musk ile yakın olduğunu biliyoruz. Yani önümüzdeki günlerde SpaceX'e dair yeni gelişmeler duyarsak çok da şaşırtıcı olmayacak.

Bakalım, Musk servetini daha ne kadar katlayacak