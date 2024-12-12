onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Önüne Kimse Geçemiyor! Elon Musk, Dünyada 400 Milyar Dolarlık Net Serveti Aşan İlk Kişi Oldu

Önüne Kimse Geçemiyor! Elon Musk, Dünyada 400 Milyar Dolarlık Net Serveti Aşan İlk Kişi Oldu

Twitter Donald Trump Elon Musk
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
12.12.2024 - 13:09

SpaceX, Tesla, X ve hatta Amerika seçimleri denilince akla onun adı geliyor: Elon Musk! Yaptığı açıklamalar, teknoloji yatırımları ve serveti ile sık sık gündemde yerini alıyor. Bloomberg'e göre Musk bu kez de 400 milyar dolarlık net serveti ile bir ilke imza attı. Elon Musk, dünyanın en zengini olmanın ötesine geçti ve 400 milyar dolar servete sahip olan ilk insan oldu! 

İşte, detaylar...

Kaynak: https://nypost.com/2024/12/11/busines...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk'u tanımayanınız yoktur. Üstelik o artık dünyanın ilk 400 milyar dolar serveti aşan insanı!

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk'u tanımayanınız yoktur. Üstelik o artık dünyanın ilk 400 milyar dolar serveti aşan insanı!

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Elon Musk, Çarşamba günü itibarıyla dünyada net serveti 400 milyar doları aşan ilk kişi oldu.

Hatırlarsanız Musk, 5 Kasım'da gerçekleşen Amerika seçimlerinde 45. Başkan seçilen Donald Trump'ın seçim kampanyalarına destek için 250 milyon dolar bağışta bulunmuştu!

Hatırlarsanız Musk, 5 Kasım'da gerçekleşen Amerika seçimlerinde 45. Başkan seçilen Donald Trump'ın seçim kampanyalarına destek için 250 milyon dolar bağışta bulunmuştu!

Seçim sürecinde, kararsız eyaletlerde Trump adına mitingler de düzenlemişti. Tabii bu harcama, kurulmasına yardımcı olduğu roket şirketi SpaceX'in yüzde 42 hissesi, Tesla elektrikli otomobil şirketi ve robotik grubundaki hisselerine oranla fark edilemeyecek kadar az!

Zira, Musk'ın elektrikli araç şirketi Tesla'nın hisselerinin değeri son aylarda resmen fırladı!

Zira, Musk'ın elektrikli araç şirketi Tesla'nın hisselerinin değeri son aylarda resmen fırladı!

Bloomberg'in haberine göre Tesla hisseleri, Çarşamba günü hisse başına 424,88 dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Gün sonunda hisse, 424,77 dolarlık rekorla kapandı.

SpaceX'teki içeriden hisse satışı ise Musk'ın net servetini yeni bir zirveye ulaştırdı.

SpaceX'teki içeriden hisse satışı ise Musk'ın net servetini yeni bir zirveye ulaştırdı.

Uzay şirketi, dünyanın en değerli özel girişimi haline gelir iken, Bloomberg'in tahminine göre satış, Elon Musk'ın servetini 50 milyar dolar artırdı. Böylece net serveti, 439,2 milyar dolara ulaştı!

Tesla, SpaceX, xAI ve bir zamanların Twitter'ı günümüzün ise X'inin sahibi Elon Musk, Donald Trump'ın seçim zaferinden kârlı çıktı!

Tesla, SpaceX, xAI ve bir zamanların Twitter'ı günümüzün ise X'inin sahibi Elon Musk, Donald Trump'ın seçim zaferinden kârlı çıktı!

Bloomberg ve CNBC'ye göre, Çarşamba günü SpaceX şirketi ve yatırımcıları; şirket değerlemesini 350 milyar dolara çıkardı. Ve beraberinde şirket içinden hisse senedi satın almayı kabul etti. Ayrıca, Trump'ın NASA'yı yönetmesi için seçtiği Jared Isaacman'ın da Elon Musk ile yakın olduğunu biliyoruz. Yani önümüzdeki günlerde SpaceX'e dair yeni gelişmeler duyarsak çok da şaşırtıcı olmayacak. 

Bakalım, Musk servetini daha ne kadar katlayacak

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Peki, Elon Musk'ın 400 Milyar Dolarlık Servetiyle Neler Yapılır? 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın