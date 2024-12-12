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Elon Musk'ın Tarihe Geçtiği 400 Milyar Dolarlık Servetiyle Yapılabilecek Akla Hayale Sığmayan Şeyler

Elon Musk'ın Tarihe Geçtiği 400 Milyar Dolarlık Servetiyle Yapılabilecek Akla Hayale Sığmayan Şeyler

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
12.12.2024 - 13:12

Dünyanın en zengileri listesinde yer alan Elon Musk, servetine servet kattı. ABD seçimlerinde ön plana çıkan Elon Musk'ın serveti 400 milyar dolara ulaştı. Musk, toplam serveti bu seviveye ulaşan ilk insan olarak da tarihe geçti. Tesla, SpaceX ve X'in sahibi Musk, bir günde servetine 62.8 milyar dolar ekledi. 

Sayılar biraz kafa karıştırıcı olabilir. Biz de ChatGPT'nin yardımıyla Elon Musk'ın servetinin büyüklüğünü daha anlaşılır hale getirdik. 

Gelin bakalım, 400 milyar dolar serveti bitirmek için neler yapmanız gerekiyormuş?

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Tesla, SpaceX ve X...Elon Musk servetine servet katmaya devam ediyor.

Tesla, SpaceX ve X...Elon Musk servetine servet katmaya devam ediyor.

ABD seçimlerinde Donald Trump'ı destekleyen dünyaca ünlü iş insanı Elon Musk'ın serveti seçimlerin sona ermesinden sonra katlanarak artmaya başladı.

Musk, son olarak özel şirketi SpaceX'te bir hisse satışı gerçekleştirdi. Ayrıca Tesla'nın hisseleri de tarihin en yüksek seviyesine ulaştı.

Detaylar için;

Elon Musk, serveti 400 milyar dolara ulaşan ilk insan olarak tarihe geçti. Biz de bu anı, Musk'ın sahibi olduğu X'in yeni yapay zeka programı Grok ile canlandırdık.

Elon Musk, serveti 400 milyar dolara ulaşan ilk insan olarak tarihe geçti. Biz de bu anı, Musk'ın sahibi olduğu X'in yeni yapay zeka programı Grok ile canlandırdık.

Peki 400 milyar dolar, fiziki olarak ne kadar yer kaplar? Servetin büyüklüğünü anlamamız için son derece önemli bir soru!

Peki 400 milyar dolar, fiziki olarak ne kadar yer kaplar? Servetin büyüklüğünü anlamamız için son derece önemli bir soru!

400 milyar doların tamamını en büyük banknot olan 100 dolar ile saklamak için ChatGPT'nin yaptığı hesap bu şekilde;

400 milyar dolar için öncelikle 4 milyar banknota ihtiyacımız var. 

100 dolarlık banknotun ölçülerini de hesaba kattığımızda, 4 milyar banknotun toplam hacmi = 4.000.000.000 x 1,0296 cm³ = 4.118.400.000 cm³ (yani yaklaşık 4,12 milyon litre).

Metreküp cinsinden ise 4.118.400.000 cm³ ÷ 1.000.000 = 4.118,4 m³

Bu parayı desteler halinde depolamak isterseniz:

  • Bir deste: 100 banknot = 10.000 dolar = 1 cm kalınlık.

  • Toplam deste sayısı: 4 milyar ÷ 100 = 40 milyon deste.

Eğer desteler düzgün bir şekilde üst üste dizilirse:

  • Bir sütunun yüksekliği: 40 milyon x 0,01 cm = 400.000 metre (400 km).

  • Bunu yatayda düzenlerseniz, 1 metre genişliğinde bir raf için 4.118 metre uzunluğunda bir alana ihtiyacınız olur.

Sonuç olarak;

  • 4.118,4 m³ hacim kaplar (bir olimpik yüzme havuzunun yaklaşık 1,65 katı)

  • Saklamak için 62 standart konteyner veya 4.118 m²'lik bir alana ihtiyacınız olabilir (eğer 1 metre yükseklikli raflarda saklanacaksa)

ChatGPT'nin 400 milyar doları resmedişini de görselde görüyorsunuz.

Peki 400 milyar dolarla yapılabilecek en lüks şeyler nedir?

Peki 400 milyar dolarla yapılabilecek en lüks şeyler nedir?

Özel mega şehir inşa etmek

  • Örnek: Suudi Arabistan'ın NEOM projesi (500 milyar dolar)

  • Ne yapılabilir? Tamamen sürdürülebilir, yapay zekâ destekli, ultra lüks bir şehir inşa edilebilir. Her şey sıfırdan tasarlanabilir: uçan arabalar, akıllı binalar, kendi kendine yeten enerji sistemleri.

Kendi uzay ajansını kurmak

  • NASA'nın yıllık bütçesi yalnızca 25 milyar dolar!

  • SpaceX gibi birden fazla özel uzay şirketi kurulabilir ve Ay'a veya Mars'a insanlı koloni kurulması finanse edilebilir.

Küresel düzeyde arazi satın almak

  • Tüm Hawaii Adaları'nın bir kısmını satın alabilirsiniz. 

Dünyadaki açlığı bitirmek

  • BM’nin tahminine göre bu, yıllık yaklaşık 330 milyar dolara mal olur.

Kendi adınızı taşıyan bir ülke inşa etmek

Ortalama bir insan ömrünü 80 yıl olarak düşünelim. 400 milyar dolarlık serveti bitirmeniz için, günlük 13, 7 milyon dolar harcamanız gerekiyor.

Ortalama bir insan ömrünü 80 yıl olarak düşünelim. 400 milyar dolarlık serveti bitirmeniz için, günlük 13, 7 milyon dolar harcamanız gerekiyor.

Bu kadar serveti nasıl bitireceğinizi dert etmeyin. Yıllık 5 milyar dolar harcamanız yeterli olacaktır.

Bunun için de aylık 416 milyon dolar, günlük olarak da ortalama 13.7 milyon dolar harcamanız gerekir.

Zenginin de derdi bir başka oluyor!

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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