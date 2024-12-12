Elon Musk'ın Tarihe Geçtiği 400 Milyar Dolarlık Servetiyle Yapılabilecek Akla Hayale Sığmayan Şeyler

Dünyanın en zengileri listesinde yer alan Elon Musk, servetine servet kattı. ABD seçimlerinde ön plana çıkan Elon Musk'ın serveti 400 milyar dolara ulaştı. Musk, toplam serveti bu seviveye ulaşan ilk insan olarak da tarihe geçti. Tesla, SpaceX ve X'in sahibi Musk, bir günde servetine 62.8 milyar dolar ekledi.

Sayılar biraz kafa karıştırıcı olabilir. Biz de ChatGPT'nin yardımıyla Elon Musk'ın servetinin büyüklüğünü daha anlaşılır hale getirdik.

Gelin bakalım, 400 milyar dolar serveti bitirmek için neler yapmanız gerekiyormuş?