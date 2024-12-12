Elon Musk'ın Tarihe Geçtiği 400 Milyar Dolarlık Servetiyle Yapılabilecek Akla Hayale Sığmayan Şeyler
Elon Musk'ın Tarihe Geçtiği 400 Milyar Dolarlık Servetiyle Yapılabilecek Akla Hayale Sığmayan Şeyler
Dünyanın en zengileri listesinde yer alan Elon Musk, servetine servet kattı. ABD seçimlerinde ön plana çıkan Elon Musk'ın serveti 400 milyar dolara ulaştı. Musk, toplam serveti bu seviveye ulaşan ilk insan olarak da tarihe geçti. Tesla, SpaceX ve X'in sahibi Musk, bir günde servetine 62.8 milyar dolar ekledi.
Sayılar biraz kafa karıştırıcı olabilir. Biz de ChatGPT'nin yardımıyla Elon Musk'ın servetinin büyüklüğünü daha anlaşılır hale getirdik.
Gelin bakalım, 400 milyar dolar serveti bitirmek için neler yapmanız gerekiyormuş?
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Tesla, SpaceX ve X...Elon Musk servetine servet katmaya devam ediyor.
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Elon Musk, serveti 400 milyar dolara ulaşan ilk insan olarak tarihe geçti. Biz de bu anı, Musk'ın sahibi olduğu X'in yeni yapay zeka programı Grok ile canlandırdık.
Peki 400 milyar dolar, fiziki olarak ne kadar yer kaplar? Servetin büyüklüğünü anlamamız için son derece önemli bir soru!
Peki 400 milyar dolarla yapılabilecek en lüks şeyler nedir?
Ortalama bir insan ömrünü 80 yıl olarak düşünelim. 400 milyar dolarlık serveti bitirmeniz için, günlük 13, 7 milyon dolar harcamanız gerekiyor.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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