Forbes Dergisinin Dünyanın En Güçlü 100 Kadın Listesindeki Tek Türk
Forbes Dergisinin Dünyanın En Güçlü 100 Kadın Listesindeki Tek Türk
Dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes, 'Dünyanın En Güçlü 100 Kadını' listesini açıkladı. Listenin ilk sırasında Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yer aldı. İkinci sırada Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde bulunurken, üçüncü sırada İtalya Başbakanı Giorgia Meloni yer aldı.
Listede tek bir Türk kadının ismi de yer aldı. İş insanı Güler Sabancı, listede 80. sırada kendisine yer buldu.
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Dünyaca ünlü ABD merkezli ekonomi dergisi Forbes, 2024 sona ererken dünya ekonomi listelerini birer birer yayımlamaya başladı.
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Forbes son olarak "Dünyanın En Güçlü Kadınları" listesini yayımladı. Listede siyasi isimlerden sanatçılara kadar pek çok isim yer aldı.
Listenin ilk sırasında Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yer aldı. İkinci sırada Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde bulunurken, üçüncü sırada İtalya Başbakanı Giorgia Meloni yer aldı.
Dünyada geniş bir hayran kitlesine sahip olan ve her konser verdiği şehirde ekonomiyi canlandırdığı söylenen Taylor Swift, 23. sırada yer aldı. Beyonce ise listeye 35. sıradan girdi.
Listedeki tek Türk kadın, Güler Sabancı oldu.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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