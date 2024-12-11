onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Forbes Dergisinin Dünyanın En Güçlü 100 Kadın Listesindeki Tek Türk

Forbes Dergisinin Dünyanın En Güçlü 100 Kadın Listesindeki Tek Türk

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
11.12.2024 - 17:47

Dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes, 'Dünyanın En Güçlü 100 Kadını' listesini açıkladı. Listenin ilk sırasında Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yer aldı. İkinci sırada Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde bulunurken, üçüncü sırada İtalya Başbakanı Giorgia Meloni yer aldı.

Listede tek bir Türk kadının ismi de yer aldı. İş insanı Güler Sabancı, listede 80. sırada kendisine yer buldu.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Dünyaca ünlü ABD merkezli ekonomi dergisi Forbes, 2024 sona ererken dünya ekonomi listelerini birer birer yayımlamaya başladı.

Dünyaca ünlü ABD merkezli ekonomi dergisi Forbes, 2024 sona ererken dünya ekonomi listelerini birer birer yayımlamaya başladı.

Forbes son olarak "Dünyanın En Güçlü Kadınları" listesini yayımladı. Listede siyasi isimlerden sanatçılara kadar pek çok isim yer aldı.

Forbes son olarak "Dünyanın En Güçlü Kadınları" listesini yayımladı. Listede siyasi isimlerden sanatçılara kadar pek çok isim yer aldı.

Forbes listede yer almak için sadece para veya güçlü konuma sahip olmanın yeterli olmadığını dile getirirken servet sahibi kadınların ‘bir şeyler yapmış olmaları’nı göz önünde bulundurdu.

Listenin ilk sırasında Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yer aldı. İkinci sırada Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde bulunurken, üçüncü sırada İtalya Başbakanı Giorgia Meloni yer aldı.

Listenin ilk sırasında Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yer aldı. İkinci sırada Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde bulunurken, üçüncü sırada İtalya Başbakanı Giorgia Meloni yer aldı.

Dünyada geniş bir hayran kitlesine sahip olan ve her konser verdiği şehirde ekonomiyi canlandırdığı söylenen Taylor Swift, 23. sırada yer aldı. Beyonce ise listeye 35. sıradan girdi.

Dünyada geniş bir hayran kitlesine sahip olan ve her konser verdiği şehirde ekonomiyi canlandırdığı söylenen Taylor Swift, 23. sırada yer aldı. Beyonce ise listeye 35. sıradan girdi.

Listedeki tek Türk kadın, Güler Sabancı oldu.

Listedeki tek Türk kadın, Güler Sabancı oldu.

İş insanı Güler Sabancı, 80'inci sırada yer aldı. Sabancı Holding'i yöneten ilk kadın olan Güler Sabancı ile ilgili olarak Forbes şu ifadelere yer verdi:

'Avrupa Sanayi Yuvarlak Masası'nın (ERT) ilk kadın üyesidir ve aynı zamanda MIT Enerji Girişimi'nin Dış Danışma Kurulu'nda yer almaktadır.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerik de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın