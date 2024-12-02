Forbes Türkiye’nin En Zengin 10 İsmini Açıkladı: 2024 Listesinde Sürpriz Değişim
Forbes Türkiye’nin En Zengin 10 İsmini Açıkladı: 2024 Listesinde Sürpriz Değişim
Dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes, Türkiye’nin en zengin 10 ismini açıkladı. Derginin internet sitesinde gerçek zamanlı milyonerler listesi daima güncel tutuluyor. 2024’ün Türkiye listesinde ise geçen seneye göre değişiklikler meydana geldi.
Geçen sene listenin zirvesinde yer alan Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, bu yıl 10’uncu sıraya düştü.
İşte 2025’e geri sayım başlarken Forbes verilerine göre Türkiye’nin 2024’te en zengin isimleri.
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ABD merkezli ekonomi dergisi Forbes, 2025'e geri sayım başlarken 2024'te Türkiye'nin en zengin iş insanları listesini güncelledi.
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Forbes, Türkiye'nin en zengin 10 iş insanı listesini güncelledi. Listede sürpriz değişimler meydana geldi.
İşte Türkiye'nin en zengin 10 iş insanı👇🏻
10. İbrahim Erdemoğlu / 2.1 Milyar Dolar
9. Ferit Faik Şahenk / 2.2 Milyar Dolar
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8. Mehmet Sinan Tara & Tara Ailesi / 2.4 Milyar Dolar
7. Hamdi Ulukaya / 2.5 Milyar Dolar
6. Erman Ilıcak / 2.6 Milyar Dolar
5. Mustafa Rahmi Koç / 2.7 Milyar Dolar
4. Semahat Sevim Arsel / 3 Milyar Dolar
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3. Şaban Cemil Kazancı / 3.1 Milyar Dolar
2. İpek Kıraç / 3.1 Milyar Dolar
1. Murat Ülker / 5.1 Milyar Dolar
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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