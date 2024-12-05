TÜBİTAK Reddetti NASA Davet Etti: Forbes O Türk Kızı İçin “Dünyayı Değiştirebilir” Dedi
TÜBİTAK Reddetti NASA Davet Etti: Forbes O Türk Kızı İçin “Dünyayı Değiştirebilir” Dedi
Forbes, 30 yaş altı 600 genç girişimci listesini açıkladı. Dünyaca ünlü ekonomi dergisinin dünyayı değiştirme potansiyeline sahip gençleri sıraladığı listede dört Türk de bulunuyor. O gençler geleceğe dair umut verirken aralarındaki bir isim dikkat çekti.
İlayda Şamilgil… Şu an 27 yaşında olan Şamilgil'i hazırladığı projeyle 2013 yılında TÜBİTAK’tan ret almasıyla tanıyoruz. TÜBİTAK’ın reddettiği proje First Step to Nobel Prize in Physics (Nobel Fizik Ödülü'ne Doğru İlk Adım) isimli yarışmada jüriden tam puan almıştı.
Şamilgil'in başarısı bununla da sınırlı kalmamış ve NASA’dan davet alıp ABD’ye yerleşmişti.
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Dünyaca ünlü ABD merkezli ekonomi dergisi Forbes, "Dünyayı değiştirebilir" dediği 30 yaş altı 600 başarılı genç listesini açıkladı. Listede dört Türk gencinin yer alması hepimizi gururlandırdı.
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600 genç arasındaki dört isimden birisi var ki hepimiz aslında adına aşinayız. O isimlerden İlayda Şamilgil, 2013 yılında TÜBİTAK’ın reddettiği bir genç.
TÜBİTAK reddetti, NASA'dan davet aldı.
Listede alanında birinci olan isim Gökçe Güven.
Enerji ve Yeşil Teknoloji kategorisinde bulunan Gizem Karagöz.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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