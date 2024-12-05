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TÜBİTAK Reddetti NASA Davet Etti: Forbes O Türk Kızı İçin “Dünyayı Değiştirebilir” Dedi

TÜBİTAK Reddetti NASA Davet Etti: Forbes O Türk Kızı İçin “Dünyayı Değiştirebilir” Dedi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
05.12.2024 - 11:29

Forbes, 30 yaş altı 600 genç girişimci listesini açıkladı. Dünyaca ünlü ekonomi dergisinin dünyayı değiştirme potansiyeline sahip gençleri sıraladığı listede dört Türk de bulunuyor. O gençler geleceğe dair umut verirken aralarındaki bir isim dikkat çekti.

İlayda Şamilgil… Şu an 27 yaşında olan Şamilgil'i hazırladığı projeyle 2013 yılında TÜBİTAK’tan ret almasıyla tanıyoruz. TÜBİTAK’ın reddettiği proje First Step to Nobel Prize in Physics (Nobel Fizik Ödülü'ne Doğru İlk Adım) isimli yarışmada jüriden tam puan almıştı. 

Şamilgil'in başarısı bununla da sınırlı kalmamış ve NASA’dan davet alıp ABD’ye yerleşmişti. 

Kaynak: Patronlar Dünyası/Edanur Aktürk Akyol

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Dünyaca ünlü ABD merkezli ekonomi dergisi Forbes, "Dünyayı değiştirebilir" dediği 30 yaş altı 600 başarılı genç listesini açıkladı. Listede dört Türk gencinin yer alması hepimizi gururlandırdı.

Dünyaca ünlü ABD merkezli ekonomi dergisi Forbes, "Dünyayı değiştirebilir" dediği 30 yaş altı 600 başarılı genç listesini açıkladı. Listede dört Türk gencinin yer alması hepimizi gururlandırdı.

Forbes, 2011 yılından bu yana bu listeyi yayımlıyor. Listede teknolojiden sağlığa pek çok alanda projeleri ve girişimleriyle dünyaya umut veren 30 yaş altı gençler seçiliyor.

600 genç arasındaki dört isimden birisi var ki hepimiz aslında adına aşinayız. O isimlerden İlayda Şamilgil, 2013 yılında TÜBİTAK’ın reddettiği bir genç.

600 genç arasındaki dört isimden birisi var ki hepimiz aslında adına aşinayız. O isimlerden İlayda Şamilgil, 2013 yılında TÜBİTAK’ın reddettiği bir genç.

Şamilgil, 10 sene önce sıvılardaki su oranını mıknatısla ölçebilen hızlı ve ucuz bir sistem projesi geliştirmişti. Bu proje TÜBİTAK tarafından kabul edilmedi.

TÜBİTAK reddetti, NASA'dan davet aldı.

TÜBİTAK reddetti, NASA'dan davet aldı.

TÜBİTAK’ın reddettiği bu proje First Step to Nobel Prize in Physics ( Nobel Fizik Ödülü'ne Doğru İlk Adım) yarışmasında birinci oldu. 

Sonrasında NASA’dan davet alan Şamilgil, ABD’ye yerleşme kararı aldı.

TÜBİTAK’ın reddettiği 27 yaşındaki Şamilgil, şimdi Forbes listesinde yer aldı.

Listede alanında birinci olan isim Gökçe Güven.

Listede alanında birinci olan isim Gökçe Güven.

Patronlar Dünyası'ndan Edanur Aktürk Akyol'un haberine göre 25 yaşındaki Gökçe Güven, pazarlama platformu Kaldır’i kurdu ve 11 milyon yatırımla “Pazarlama ve Reklamcılık” kategorisinde birinci oldu.

Enerji ve Yeşil Teknoloji kategorisinde bulunan Gizem Karagöz.

Enerji ve Yeşil Teknoloji kategorisinde bulunan Gizem Karagöz.

29 yaşındaki Gizem Karagöz, New York City’nin yeşil ekonomi ekibinde proje yöneticisi. Karagöz, düşük karbonlu döngüsel inşaat uygulamaları projesi geliştiriyor.

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Engelli hayvanlara protez üretmekten yapay zeka projelerine...

Engelli hayvanlara protez üretmekten yapay zeka projelerine...

22 yaşındaki Kerem Topalismailoğlu, lise döneminde medyada kendisine yer bulmuş isim. Bunun nedeni ise lise öğrencisiyken engelli hayvanlar için 3D yazıcıca protez üretiyordu. 

Topalismailoğlu, Forbes listesinde içme suyunu yapay zeka kullanarak arıtmanın yolunu bulmasıyla yer alıyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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