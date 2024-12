TÜBİTAK Reddetti NASA Davet Etti: Forbes O Türk Kızı İçin “Dünyayı Değiştirebilir” Dedi

Forbes, 30 yaş altı 600 genç girişimci listesini açıkladı. Dünyaca ünlü ekonomi dergisinin dünyayı değiştirme potansiyeline sahip gençleri sıraladığı listede dört Türk de bulunuyor. O gençler geleceğe dair umut verirken aralarındaki bir isim dikkat çekti.

İlayda Şamilgil… Şu an 27 yaşında olan Şamilgil'i hazırladığı projeyle 2013 yılında TÜBİTAK’tan ret almasıyla tanıyoruz. TÜBİTAK’ın reddettiği proje First Step to Nobel Prize in Physics (Nobel Fizik Ödülü'ne Doğru İlk Adım) isimli yarışmada jüriden tam puan almıştı.

Şamilgil'in başarısı bununla da sınırlı kalmamış ve NASA’dan davet alıp ABD’ye yerleşmişti.

Kaynak: Patronlar Dünyası/Edanur Aktürk Akyol