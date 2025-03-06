Kayıp Mimar Ece Gürel'in Eşi Sezer Gürel'in Instagram Profilindeki Gizemli Sayılar: Grabovoi Sayıları
Kayıp Mimar Ece Gürel'in Eşi Sezer Gürel'in Instagram Profilindeki Gizemli Sayılar: Grabovoi Sayıları
Belgrad Ormanı'na yürüyüşe giden Mimar Ece Gürel 3 gündür aranıyordu. Tüm Türkiye'nin nefesini tutarak beklediği Ece Gürel'den sonunda güzel haber geldi ve Ece Gürel sağ olarak bulundu. Arama sürecinde dikkat çeken detaylardan birisi de Ece Gürel'in işinde ve özel hayatında yaşadığı problemler olmuştu. İşinden istifa ettiği söylenen Ece Gürel'in ayrıca eşi Sezer Gürel ile tartıştığı ortaya çıkmıştı.
Ece Gürel'in tarot, astroloji gibi spiritüel olaylara da ilgi duyduğu söylendi. Tüm bu detayların ardından Ece Gürel'in eşi Sezer Gürel'in Instagram profiline yazdığı bazı sayılar ise merak konusu oldu.
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Ece Gürel, 2 Mart Pazar günü kayboldu.
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3 gündür aranan Ece Gürel, Çarşamba günü gece saatlerinde dere kenarında sağ olarak bulundu.
Ece Gürel hakkında ortaya çıkan bir detay da "spiritüel konular" oldu.
Ece Gürel'in bulunmasının ardından eşi Sezer Gürel de sevincini sosyal medya hesabından paylaştı.
Paylaşımın ardından hesabını kapatan Sezer Güler'in profilinde ise dikkat çeken bir detay vardı!
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Peki nedir bu “Grabovoi Sayıları" ve ne için kullanılır?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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