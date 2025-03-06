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Kayıp Mimar Ece Gürel'in Eşi Sezer Gürel'in Instagram Profilindeki Gizemli Sayılar: Grabovoi Sayıları

Kayıp Mimar Ece Gürel'in Eşi Sezer Gürel'in Instagram Profilindeki Gizemli Sayılar: Grabovoi Sayıları

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
06.03.2025 - 10:46

Belgrad Ormanı'na yürüyüşe giden Mimar Ece Gürel 3 gündür aranıyordu. Tüm Türkiye'nin nefesini tutarak beklediği Ece Gürel'den sonunda güzel haber geldi ve Ece Gürel sağ olarak bulundu. Arama sürecinde dikkat çeken detaylardan birisi de Ece Gürel'in işinde ve özel hayatında yaşadığı problemler olmuştu. İşinden istifa ettiği söylenen Ece Gürel'in ayrıca eşi Sezer Gürel ile tartıştığı ortaya çıkmıştı. 

Ece Gürel'in tarot, astroloji gibi spiritüel olaylara da ilgi duyduğu söylendi. Tüm bu detayların ardından Ece Gürel'in eşi Sezer Gürel'in Instagram profiline yazdığı bazı sayılar ise merak konusu oldu.

Detaylar...

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Ece Gürel, 2 Mart Pazar günü kayboldu.

Ece Gürel, 2 Mart Pazar günü kayboldu.

İstanbul Kağıthane'deki evinden Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yapmak için çıkan Ece Gürel'den bir daha haber alınamamıştı. Yakınlarının ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Ece Gürel'in son görüldüğü yerde polis, AFAD, UMKE, AKUT ekipleri geniş çapta arama başlattı. 

İlk olarak Ece Gürel'in kişisel eşyaları ormanın iç kısımlarında bulundu. Gürel'in çantası, montu ve cep telefonu polis tarafından incelemeye alındı. Gürel'in yalnızca eşyalarının bulunması ise endişeleri artırdı.

3 gündür aranan Ece Gürel, Çarşamba günü gece saatlerinde dere kenarında sağ olarak bulundu.

3 gündür aranan Ece Gürel, Çarşamba günü gece saatlerinde dere kenarında sağ olarak bulundu.

Ece Gürel'in sağ olarak bulunmasıyla içimize su serpildi. Ancak arama süreçlerinde merak uyandıran bazı detaylar ortaya çıkmıştı. 

Müge Anlı'ya katılan Gürel'in ailesi, kızlarının iş yerinde problemler yaşadığını iddia etmişti. Mobbinge maruz kalan Ece Gürel'in kendi hayatına kıymış olabileceği ihtimali akıllara gelirken Ece Gürel'in ailesi de eşi de bunun mümkün olmadığını söyledi. Ece Gürel, yakınları tarafından 'hayat dolu' olarak tanımlanmıştı.

Ece Gürel hakkında ortaya çıkan bir detay da "spiritüel konular" oldu.

Ece Gürel hakkında ortaya çıkan bir detay da "spiritüel konular" oldu.

Gürel'in ailesi Müge Anlı'nın programına çıkarak kızları için yardım istedi. Programa bağlanan bir kişi ise Ece'ye tarot falı baktırdığını söyledi. Gürel'in meditasyon, yoga, nefes egzersizleri yaptırdığı ve kurşun döktüğü söylendi.

Bu detaya ise Prof.Dr. Arif Verimli'den dikkat çeken bir paylaşım gelmişti;

Ece Gürel'in bulunmasının ardından eşi Sezer Gürel de sevincini sosyal medya hesabından paylaştı.

Ece Gürel'in bulunmasının ardından eşi Sezer Gürel de sevincini sosyal medya hesabından paylaştı.

Sezer Gürel, eşinin bulunduğunu öğrendiği an gözyaşlarını tutamadı. 'Hayatta mı?' sorusunu soran Sezer Gürel, olumlu bir yanıt aldığında ayakta durmakta zorlandı. 

Eşine kavuşan Sezer Gürel, sosyal medya hesabından eşiyle olan fotoğraflarını birleştirerek oluşturduğu bir video paylaştı. Gürel, paylaşımda 'Yeni hayatının ilk günü kutlu olsun sevgilim.' ifadelerini kullandı.

Paylaşımın ardından hesabını kapatan Sezer Güler'in profilinde ise dikkat çeken bir detay vardı!

Paylaşımın ardından hesabını kapatan Sezer Güler'in profilinde ise dikkat çeken bir detay vardı!

Gürel'in profilinde rastgele yazılmış gibi duran '91688 419 818719 914481' sayıları yer alıyor. Fakat bu sayılar, rastgele yazılmış değil.

Profilde yazılan sayılar “Grabovoi Sayıları” olarak biliniyor.

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Peki nedir bu “Grabovoi Sayıları" ve ne için kullanılır?

Peki nedir bu “Grabovoi Sayıları" ve ne için kullanılır?

Grabovoi Sayıları, Rus matematik profesörü Grabovoi'den geliyor. Profesör 'Matematik, Tanrının evreni yazmak için kullandığı alfabedir.' diyerek içerisinde sayıların, frekansların, titreşimlerin yer aldığı bir 'şifa yöntemi' geliştirdiğini iddia ediyor. 

Bu sözde şifa yöntemine göre, her sayının bir sembolü ve titreşimi bulunuyor. Kişinin bilincinde ise o sayıyı temsil eden bir frekans bulunuyor. İhtiyaç duyulan duruma göre kullanılması gereken sayı dizisi de farklılık gösteriyor. 

'İlahi bir bilim' olduğu söylenen bu sayı dizisinin 'kendi kendimizi bloke ettiğimiz durumlarda' bizleri olumsuz düşüncelerimizden kurtardığına, ışığımızı artırdığına ve frekansımızı düzelttiğine inanılıyor. 

Gelelim Sezer Güler'in kullandığı sayılara:

  • 419 818719 914481: saygı duyulan bir kişi olmak

  • 91688: blokaj kaldırmak için kullanılıyor

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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