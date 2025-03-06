Kayıp Mimar Ece Gürel'in Eşi Sezer Gürel'in Instagram Profilindeki Gizemli Sayılar: Grabovoi Sayıları

Belgrad Ormanı'na yürüyüşe giden Mimar Ece Gürel 3 gündür aranıyordu. Tüm Türkiye'nin nefesini tutarak beklediği Ece Gürel'den sonunda güzel haber geldi ve Ece Gürel sağ olarak bulundu. Arama sürecinde dikkat çeken detaylardan birisi de Ece Gürel'in işinde ve özel hayatında yaşadığı problemler olmuştu. İşinden istifa ettiği söylenen Ece Gürel'in ayrıca eşi Sezer Gürel ile tartıştığı ortaya çıkmıştı.

Ece Gürel'in tarot, astroloji gibi spiritüel olaylara da ilgi duyduğu söylendi. Tüm bu detayların ardından Ece Gürel'in eşi Sezer Gürel'in Instagram profiline yazdığı bazı sayılar ise merak konusu oldu.

Detaylar...