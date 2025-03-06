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Zebani Efe Olarak Tanınan Efe Baycan’ın Son Halini Görenler Tanıyamadı!

Zebani Efe Olarak Tanınan Efe Baycan’ın Son Halini Görenler Tanıyamadı!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.03.2025 - 09:53 Son Güncelleme: 06.03.2025 - 10:03

Çektiği videolarla bir dönem sosyal medyada gündem olan Zebani Efe olarak tanınan Efe Baycan’ın son halini görenler gözlerine inanamadı. 

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Bir dönem sosyal medyada konuşulan isimlerden biriydi Zebani Efe.

Bir dönem sosyal medyada konuşulan isimlerden biriydi Zebani Efe.

Önce kendini Zebani Efe olarak tanıttı, 456 yaşında olduğunu söyledi, şeytan olduğunu iddia etti, sonrasında Umre’ye giderek Müslüman oldu. Pembe saçlarını boyattı, namaz kaldı.

Şimdilerde yine sosyal medyaya videolar çeken Zebani Efe'nin eski pembe saçlı bol küpeli hallerinden eser kalmadı.

Şimdilerde yine sosyal medyaya videolar çeken Zebani Efe'nin eski pembe saçlı bol küpeli hallerinden eser kalmadı.

Zebani Efe olarak ünlenen Efe Baycan şimdi de değişimiyle gündem oldu. Zebani Efe’nin son halini görenler tanıyamadı.

İşte Zebani Efe olarak bilinen Efe Baycan’ın son hali:

İşte Zebani Efe olarak bilinen Efe Baycan’ın son hali:

Eski Zebani şimdiki Efe Baycan, sosyal medyada 'daha normal' videolar çekmeye devam ediyor.

Eski Zebani şimdiki Efe Baycan, sosyal medyada 'daha normal' videolar çekmeye devam ediyor.

Instagram: efebeycann

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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