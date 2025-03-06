Zebani Efe Olarak Tanınan Efe Baycan’ın Son Halini Görenler Tanıyamadı!
Zebani Efe Olarak Tanınan Efe Baycan’ın Son Halini Görenler Tanıyamadı!
Çektiği videolarla bir dönem sosyal medyada gündem olan Zebani Efe olarak tanınan Efe Baycan’ın son halini görenler gözlerine inanamadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir dönem sosyal medyada konuşulan isimlerden biriydi Zebani Efe.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şimdilerde yine sosyal medyaya videolar çeken Zebani Efe'nin eski pembe saçlı bol küpeli hallerinden eser kalmadı.
İşte Zebani Efe olarak bilinen Efe Baycan’ın son hali:
Eski Zebani şimdiki Efe Baycan, sosyal medyada 'daha normal' videolar çekmeye devam ediyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın