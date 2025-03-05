Mor ve Ötesi İçin Yapılan SAYGI1 Gecesinin Tanıtımı Yayınlandı

Oğuzhan Uğur'un yeni formatı SAYGI1'i mutlaka biliyorsunuz. Daha önce Ceza ve Sertab Erener için düzenlenen saygı gecesinin bir yenisi de Mor ve Ötesi için yapıldı. Ülkenin birbirinden değerli ve yetenekli isimleri sahnede bu isimlerin karşısında onların şarkısını seslendirdi. Ortaya ise birbirinden unutulmaz performanlar çıktı.
Mor ve Ötesi için de sahneye Simge'den Bulutsuzluk Özlemi'ne, Madrigal'den Ceza'ya Edis ve Aleyna Tilki'den Adamlara pek çok isim ve grup çıktı. Konserden gelen kısa görüntüler bile, heyecanlandırmaya yetti.
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Mor ve Ötesi için yapılan SAYGI1 gecesinin tanıtımı yayınlandı.
Yayınlanan tanıtım, ükemizi Eurovision'da da temsil eden ve yüreğimize dokunan şarkılarıyla bir neslin hayatına eşlik eden Mor ve Ötesi için gerçekleştirilen bu gecenin tanıtımı bile tüyleri diken diken etti.
Buradan izleyebilirsiniz;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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