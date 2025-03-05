Mor ve Ötesi İçin Yapılan SAYGI1 Gecesinin Tanıtımı Yayınlandı

Oğuzhan Uğur'un yeni formatı SAYGI1'i mutlaka biliyorsunuz. Daha önce Ceza ve Sertab Erener için düzenlenen saygı gecesinin bir yenisi de Mor ve Ötesi için yapıldı. Ülkenin birbirinden değerli ve yetenekli isimleri sahnede bu isimlerin karşısında onların şarkısını seslendirdi. Ortaya ise birbirinden unutulmaz performanlar çıktı.

Mor ve Ötesi için de sahneye Simge'den Bulutsuzluk Özlemi'ne, Madrigal'den Ceza'ya Edis ve Aleyna Tilki'den Adamlara pek çok isim ve grup çıktı. Konserden gelen kısa görüntüler bile, heyecanlandırmaya yetti.