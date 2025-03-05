onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Mor ve Ötesi İçin Yapılan SAYGI1 Gecesinin Tanıtımı Yayınlandı

Mor ve Ötesi İçin Yapılan SAYGI1 Gecesinin Tanıtımı Yayınlandı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
05.03.2025 - 23:18 Son Güncelleme: 05.03.2025 - 23:19

İçerik Devam Ediyor

Oğuzhan Uğur'un yeni formatı SAYGI1'i mutlaka biliyorsunuz. Daha önce Ceza ve Sertab Erener için düzenlenen saygı gecesinin bir yenisi de Mor ve Ötesi için yapıldı. Ülkenin birbirinden değerli ve yetenekli isimleri sahnede bu isimlerin karşısında onların şarkısını seslendirdi. Ortaya ise birbirinden unutulmaz performanlar çıktı. 

Mor ve Ötesi için de sahneye Simge'den Bulutsuzluk Özlemi'ne, Madrigal'den Ceza'ya Edis ve Aleyna Tilki'den Adamlara pek çok isim ve grup çıktı. Konserden gelen kısa görüntüler bile, heyecanlandırmaya yetti.

Detayları burada paylaşmıştık;

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mor ve Ötesi için yapılan SAYGI1 gecesinin tanıtımı yayınlandı.

Mor ve Ötesi için yapılan SAYGI1 gecesinin tanıtımı yayınlandı.

Yayınlanan tanıtım, ükemizi Eurovision'da da temsil eden ve yüreğimize dokunan şarkılarıyla bir neslin hayatına eşlik eden Mor ve Ötesi için gerçekleştirilen bu gecenin tanıtımı bile tüyleri diken diken etti.

Yayınlanan tanıtım, ükemizi Eurovision'da da temsil eden ve yüreğimize dokunan şarkılarıyla bir neslin hayatına eşlik eden Mor ve Ötesi için gerçekleştirilen bu gecenin tanıtımı bile tüyleri diken diken etti.

Buradan izleyebilirsiniz;

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bunlar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
4
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın