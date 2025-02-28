Saygı1'de Mor ve Ötesi Rüzgarı: Ceza'dan Sıla'ya Birbirinden Ünlü İsimler Performanslarıyla Geceye Damga Vurdu
Saygı1'de Mor ve Ötesi Rüzgarı: Ceza'dan Sıla'ya Birbirinden Ünlü İsimler Performanslarıyla Geceye Damga Vurdu
Saygı1 gecelerinin üçüncüsü, dün akşam Mor ve Ötesi için yapıldı. Birbirinden ünlü sanatçılar, Mor ve Ötesi’nin unutulmaz şarkılarını sahnede yorumladı. Gecede Simge, Bulutsuzluk Özlemi, Adamlar, Madrigal, Ceza, Edis ve Aleyna Tilki gibi isimler sahne aldı. Duygu dolu anların yaşandığı, nostalji rüzgarlarının estiği gecede, müzikseverler unutulmaz bir deneyim yaşadı.
Gelin o büyüleyici performanslara birlikte göz atalım!
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Hatırlarsanız, Saygı1 serisinin ilk gecesi rap müziğin efsane ismi Ceza için düzenlenmişti.
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Ardından ikinci gece Sertab Erener için yapıldı.
İlk iki geceye büyük ilgi gösteren müzikseverler Saygı1’in üçüncü gecesinin Mor ve Ötesi için düzenleneceğini duyunca heyecan doruğa ulaştı.
Sahneye çıkan isimler arasında Simge, Bulutsuzluk Özlemi, Adamlar, Madrigal, Ceza, Edis ve Aleyna Tilki gibi ünlü sanatçılar vardı.
Simge, Mor ve Ötesi’nin efsaneleşmiş şarkılarından “Oyunbozan”ı yorumladı.
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Madrigal
Ceza, Mor ve Ötesi ile birlikte sahneye çıkarak “Uyan” şarkısını seslendirdi.
Adamlar
Bulutsuzluk Özlemi, sahneye çıkarak “Cambaz” şarkısını seslendirdi.
Sıla
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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