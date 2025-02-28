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Saygı1'de Mor ve Ötesi Rüzgarı: Ceza'dan Sıla'ya Birbirinden Ünlü İsimler Performanslarıyla Geceye Damga Vurdu

Saygı1'de Mor ve Ötesi Rüzgarı: Ceza'dan Sıla'ya Birbirinden Ünlü İsimler Performanslarıyla Geceye Damga Vurdu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
28.02.2025 - 13:04

Saygı1 gecelerinin üçüncüsü, dün akşam Mor ve Ötesi için yapıldı. Birbirinden ünlü sanatçılar, Mor ve Ötesi’nin unutulmaz şarkılarını sahnede yorumladı. Gecede Simge, Bulutsuzluk Özlemi, Adamlar, Madrigal, Ceza, Edis ve Aleyna Tilki gibi isimler sahne aldı. Duygu dolu anların yaşandığı, nostalji rüzgarlarının estiği gecede, müzikseverler unutulmaz bir deneyim yaşadı. 

Gelin o büyüleyici performanslara birlikte göz atalım!

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Hatırlarsanız, Saygı1 serisinin ilk gecesi rap müziğin efsane ismi Ceza için düzenlenmişti.

Hatırlarsanız, Saygı1 serisinin ilk gecesi rap müziğin efsane ismi Ceza için düzenlenmişti.

O gece, sahne performansları ve unutulmaz anlarla sosyal medyayı sallamıştı. Büyük ilgi gören bu format, müzikseverler tarafından çok konuşulmuş ve herkes sıradaki konserin kim için olacağını merakla beklemişti.

Ardından ikinci gece Sertab Erener için yapıldı.

Ardından ikinci gece Sertab Erener için yapıldı.

Sertab Erener’e ithaf edilen bu gecede Aleyna Tilki, Can Ozan, Ceylan Ertem, Mirkelam, Nil Karaibrahimgil, Oğuzhan Uğur, Teneke, Sarı Kabayı Dayı, Şanışer, Karsu, Melek Mosso, Gökhan Türkmen, Hande Yener ve Kalben gibi birbirinden değerli sanatçılar sahne aldı.

İlk iki geceye büyük ilgi gösteren müzikseverler Saygı1’in üçüncü gecesinin Mor ve Ötesi için düzenleneceğini duyunca heyecan doruğa ulaştı.

İlk iki geceye büyük ilgi gösteren müzikseverler Saygı1’in üçüncü gecesinin Mor ve Ötesi için düzenleneceğini duyunca heyecan doruğa ulaştı.

Ve dün gece, o büyük an geldi çattı! Mor ve Ötesi’nin yıllardır eskimeyen şarkıları Türkiye’nin sevilen sanatçıları tarafından yeniden seslendirildi.

Sahneye çıkan isimler arasında Simge, Bulutsuzluk Özlemi, Adamlar, Madrigal, Ceza, Edis ve Aleyna Tilki gibi ünlü sanatçılar vardı.

Sahneye çıkan isimler arasında Simge, Bulutsuzluk Özlemi, Adamlar, Madrigal, Ceza, Edis ve Aleyna Tilki gibi ünlü sanatçılar vardı.

Her biri, Mor ve Ötesi’nin ikonikleşmiş şarkılarını kendine özgü yorumlarıyla seslendirdi.

İşte gecenin öne çıkan performansları:

Simge, Mor ve Ötesi’nin efsaneleşmiş şarkılarından “Oyunbozan”ı yorumladı.

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Madrigal

Ceza, Mor ve Ötesi ile birlikte sahneye çıkarak “Uyan” şarkısını seslendirdi.

Adamlar

Bulutsuzluk Özlemi, sahneye çıkarak “Cambaz” şarkısını seslendirdi.

Sıla

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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