Mor ve Ötesi’nden Unutulmayacak Hareket: Saygı1’de Kartalkaya Felaketinde Kaybettiklerimizi Andılar
Mor ve Ötesi’nden Unutulmayacak Hareket: Saygı1’de Kartalkaya Felaketinde Kaybettiklerimizi Andılar
Oğuzhan Uğur’un oluşturduğu ve Türk müziğinin efsane isimlerine saygı niteliği taşıyan Saygı1 konserlerinin üçüncüsü Mor ve Ötesi için düzenlendi. Önce Ceza, ardından Sertab Erener için sahneye taşınan bu özel geceler serisi bu kez rock müziğin köklü grubu Mor ve Ötesi için gerçekleşti. Gecenin en dikkat çeken anı ise, “Melekler Ölmez” şarkısı seslendirilirken Bolu Kartalkaya yangınında hayatını kaybeden 78 vatandaşın isimlerinin ekrana yansıtılması oldu. Bu anlamlı anlar dakikalarca alkışlandı ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
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Türk müziğinde iz bırakan sanatçılar için düzenlenen Saygı1 konserleri büyük ilgiyle takip edilmeye devam ediyor.
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Gece boyunca müzik dünyasının önde gelen isimleri Mor ve Ötesi’nin efsaneleşmiş şarkılarını sahnede seslendirdi.
Ancak gecenin en unutulmaz anı, Mor ve Ötesi’nin “Melekler Ölmez” şarkısını söylediği sırada yaşandı.
Bu özel an, hem konserde bulunanlar hem de sosyal medyada izleyenler için gecenin en çarpıcı anlarından biri oldu.
İşte o anlar:
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Ve sosyal medyada gelen yorumlar:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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