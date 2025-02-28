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Mor ve Ötesi’nden Unutulmayacak Hareket: Saygı1’de Kartalkaya Felaketinde Kaybettiklerimizi Andılar

Mor ve Ötesi’nden Unutulmayacak Hareket: Saygı1’de Kartalkaya Felaketinde Kaybettiklerimizi Andılar

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
28.02.2025 - 12:15

Oğuzhan Uğur’un oluşturduğu ve Türk müziğinin efsane isimlerine saygı niteliği taşıyan Saygı1 konserlerinin üçüncüsü Mor ve Ötesi için düzenlendi. Önce Ceza, ardından Sertab Erener için sahneye taşınan bu özel geceler serisi bu kez rock müziğin köklü grubu Mor ve Ötesi için gerçekleşti. Gecenin en dikkat çeken anı ise, “Melekler Ölmez” şarkısı seslendirilirken Bolu Kartalkaya yangınında hayatını kaybeden 78 vatandaşın isimlerinin ekrana yansıtılması oldu. Bu anlamlı anlar dakikalarca alkışlandı ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

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Türk müziğinde iz bırakan sanatçılar için düzenlenen Saygı1 konserleri büyük ilgiyle takip edilmeye devam ediyor.

Türk müziğinde iz bırakan sanatçılar için düzenlenen Saygı1 konserleri büyük ilgiyle takip edilmeye devam ediyor.

İlk olarak rap müziğin efsane ismi Ceza’ya adanan konser, ardından Sertab Erener için düzenlenmişti. Uzun zamandır heyecanla beklenen üçüncü gece ise Mor ve Ötesi için gerçekleştirildi.

Gece boyunca müzik dünyasının önde gelen isimleri Mor ve Ötesi’nin efsaneleşmiş şarkılarını sahnede seslendirdi.

Gece boyunca müzik dünyasının önde gelen isimleri Mor ve Ötesi’nin efsaneleşmiş şarkılarını sahnede seslendirdi.

Sıla, Aleyna Tilki, Edis, Simge, Ceza, Madrigal ve Dolu Kadehi Ters Tut, grubun yıllara meydan okuyan parçalarını kendi tarzlarında yorumlayarak geceye büyük bir renk kattı. Seyircilerin büyük ilgi gösterdiği konser sahnedeki performanslarla adeta bir müzik şölenine dönüştü.

Ancak gecenin en unutulmaz anı, Mor ve Ötesi’nin “Melekler Ölmez” şarkısını söylediği sırada yaşandı.

Ancak gecenin en unutulmaz anı, Mor ve Ötesi’nin “Melekler Ölmez” şarkısını söylediği sırada yaşandı.

Performans sırasında, Bolu Kartalkaya yangınında hayatını kaybeden 78 vatandaşın isimleri dev ekrana yansıtıldı. Salonda duygu dolu anlar yaşanırken, seyirciler o anları dakikalarca ayakta alkışladı.

Bu özel an, hem konserde bulunanlar hem de sosyal medyada izleyenler için gecenin en çarpıcı anlarından biri oldu.

Bu özel an, hem konserde bulunanlar hem de sosyal medyada izleyenler için gecenin en çarpıcı anlarından biri oldu.

Hatırlanacağı üzere 21 Ocak sabaha karşı Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de büyük bir yangın çıkmış, otelde bulunan 238 müşteri ve personelden 78 kişi hayatını kaybetmişti. Türkiye’yi yasa boğan bu facianın ardından geniş çaplı bir soruşturma başlatılmış, sorumlular hakkında yasal işlemler yürütülmüştü. Son olarak olayla ilgili tutuklu sayısının 27’ye yükseldiği açıklanmıştı.

İşte o anlar:

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Ve sosyal medyada gelen yorumlar:

Ve sosyal medyada gelen yorumlar:
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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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