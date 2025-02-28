Mor ve Ötesi’nden Unutulmayacak Hareket: Saygı1’de Kartalkaya Felaketinde Kaybettiklerimizi Andılar

Oğuzhan Uğur’un oluşturduğu ve Türk müziğinin efsane isimlerine saygı niteliği taşıyan Saygı1 konserlerinin üçüncüsü Mor ve Ötesi için düzenlendi. Önce Ceza, ardından Sertab Erener için sahneye taşınan bu özel geceler serisi bu kez rock müziğin köklü grubu Mor ve Ötesi için gerçekleşti. Gecenin en dikkat çeken anı ise, “Melekler Ölmez” şarkısı seslendirilirken Bolu Kartalkaya yangınında hayatını kaybeden 78 vatandaşın isimlerinin ekrana yansıtılması oldu. Bu anlamlı anlar dakikalarca alkışlandı ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.