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Seda Sayan Yine Yaptı Yapacağını: Safiye Soyman'ın Doğum Gününe Özel Filtre Şov

Seda Sayan Yine Yaptı Yapacağını: Safiye Soyman'ın Doğum Gününe Özel Filtre Şov

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
28.02.2025 - 09:45

Seda Sayan ve Safiye Soyman’ı bol filtreli paylaşımlarıyla görmeye artık alıştık. Öyle ki ikili adeta sosyal medyanın filtre kraliçeleri! Paylaşım yaptıklarında en çok konuşulan şey genellikle kullandıkları filtreler oluyor. Bazen öyle bir dozunu kaçırıyorlar ki kim kimdir anlamakta güçlük çekiyoruz. 

Yine öyle bir paylaşım geldi. Seda Sayan yakın dostu Safiye Soyman'ın doğum gününü bol filtreli bir paylaşımla kutladı.

Gelin birlikte bakalım.

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Estetik ve filtre denince akla ilk gelen isimlerden biri kuşkusuz Seda Sayan.

Estetik ve filtre denince akla ilk gelen isimlerden biri kuşkusuz Seda Sayan.

Geçirdiği estetik operasyonlar ve sosyal medyada filtreyi dibine kadar kullanmasıyla her zaman adından söz ettirmeyi başarıyor.

Ancak onunla yarışacak biri varsa o da Safiye Soyman!

Ancak onunla yarışacak biri varsa o da Safiye Soyman!

İkilinin uzun yıllara dayanan dostluğunu bilmeyen yok. Birlikte geçirdikleri zamanlarda yaptıkları neşeli paylaşımlar çok konuşuluyor ama en çok konuşulan şey ne derseniz, yüzlerinde doğallıktan eser kalmayan filtreler.

Bazen öyle bir yapıyorlar ki gerçek yüzlerini unutacak raddeye geliyoruz.

Bazen öyle bir yapıyorlar ki gerçek yüzlerini unutacak raddeye geliyoruz.

Ancak onlar yine de bıkmadan, gelen tepkilere aldırmadan, bazen de kendileri işi şakaya vurarak filtre kullanmaya devam ediyor.

İkili çoğu zaman yanındaki kişileri de harcıyor.

İkili çoğu zaman yanındaki kişileri de harcıyor.

Hatırlarsanız, Eser Yenenler ve Berfu Yıldız düğününde Acun Ilıcalı ile pozu olay olmuştu. İkili düğünde gelin ve damattan daha çok konuşulmuştu. Neden mi? Tabii ki Seda Sayan'ın filtreden. Özellikle Acun Ilıcalı'ya uyguladığı filtre 'Gözler böyle bir photoshop görmemiştir dostlar' dedirtmişti.

Ve işte yeni bir filtre bombası!

Ve işte yeni bir filtre bombası!

Seda Sayan, yakın dostu Safiye Soyman’ın doğum günü şerefine özel bir paylaşım yaptı. “İyi ki doğdun” mesajı ile Safiye Soyman’ın doğum gününü kutlayan ünlü şarkıcı, bu paylaşımında da o meşhur filtresinden vazgeçmedi. Tabii ki görüntü yine abartılıydı.

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Paylaşıma göz attığımızda, ikili o kadar filtre kullanmış ki, neredeyse yüz hatları silinmiş!

Paylaşıma göz attığımızda, ikili o kadar filtre kullanmış ki, neredeyse yüz hatları silinmiş!

Seda Sayan’ın zaten estetikli görüntüsüne eklenen bu yoğun filtre onu bambaşka bir insana dönüştürmüş durumda. Safiye Soyman'ın da Seda Sayan'dan aşağı kalır yanı yok gördüğümüz kadarıyla.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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