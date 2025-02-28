Seda Sayan Yine Yaptı Yapacağını: Safiye Soyman'ın Doğum Gününe Özel Filtre Şov
Seda Sayan Yine Yaptı Yapacağını: Safiye Soyman'ın Doğum Gününe Özel Filtre Şov
Seda Sayan ve Safiye Soyman’ı bol filtreli paylaşımlarıyla görmeye artık alıştık. Öyle ki ikili adeta sosyal medyanın filtre kraliçeleri! Paylaşım yaptıklarında en çok konuşulan şey genellikle kullandıkları filtreler oluyor. Bazen öyle bir dozunu kaçırıyorlar ki kim kimdir anlamakta güçlük çekiyoruz.
Yine öyle bir paylaşım geldi. Seda Sayan yakın dostu Safiye Soyman'ın doğum gününü bol filtreli bir paylaşımla kutladı.
Gelin birlikte bakalım.
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Estetik ve filtre denince akla ilk gelen isimlerden biri kuşkusuz Seda Sayan.
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Ancak onunla yarışacak biri varsa o da Safiye Soyman!
Bazen öyle bir yapıyorlar ki gerçek yüzlerini unutacak raddeye geliyoruz.
İkili çoğu zaman yanındaki kişileri de harcıyor.
Ve işte yeni bir filtre bombası!
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Paylaşıma göz attığımızda, ikili o kadar filtre kullanmış ki, neredeyse yüz hatları silinmiş!
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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