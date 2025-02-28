Seda Sayan Yine Yaptı Yapacağını: Safiye Soyman'ın Doğum Gününe Özel Filtre Şov

Seda Sayan ve Safiye Soyman’ı bol filtreli paylaşımlarıyla görmeye artık alıştık. Öyle ki ikili adeta sosyal medyanın filtre kraliçeleri! Paylaşım yaptıklarında en çok konuşulan şey genellikle kullandıkları filtreler oluyor. Bazen öyle bir dozunu kaçırıyorlar ki kim kimdir anlamakta güçlük çekiyoruz.

Yine öyle bir paylaşım geldi. Seda Sayan yakın dostu Safiye Soyman'ın doğum gününü bol filtreli bir paylaşımla kutladı.

Gelin birlikte bakalım.