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Tuğçe Tayfur, Ferdi Tayfur'un Tüm Fikri Haklarına Mahkeme Kararıyla Tedbir Konulduğunu Duyurdu

Tuğçe Tayfur, Ferdi Tayfur'un Tüm Fikri Haklarına Mahkeme Kararıyla Tedbir Konulduğunu Duyurdu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
28.02.2025 - 09:04

Yeşilçam’ın ve arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak’ta 79 yaşında hayatını kaybetmişti. Sanatçının vefatının ardından mirasıyla ilgili gelişmeler, aile içinde büyük tartışmalara yol açtı. Açıklanan vasiyet, Tayfur’un sadece sanat dünyasında değil, aile içinde de büyük izler bıraktığını gösteriyordu. Çünkü mirasın önemli bir kısmı Türk Silahlı Kuvvetleri, LÖSEV ve Darüşşafaka Cemiyeti’ne bağışlanmıştı. Ancak asıl dikkat çeken detay ünlü sanatçının küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur ve oğlu Timur Turanbayburt’un vasiyette yer almamasıydı. 

Tuğçe Tayfur mahkemeden verilen son kararı 'Allah var gam yok' paylaşımıyla duyurdu.

 Gelin o mahkeme kararına bakalım.

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İçim Yanar, Hatıram Yeter, Emmoğlu, Bana Sor… Duyar duymaz hepimizin hafızasında Ferdi Tayfur’un eşsiz sesi canlanıyor değil mi?

İçim Yanar, Hatıram Yeter, Emmoğlu, Bana Sor… Duyar duymaz hepimizin hafızasında Ferdi Tayfur’un eşsiz sesi canlanıyor değil mi?

Türk müziğinin efsane isimlerinden biri olan Ferdi Tayfur, 2 Ocak’ta 79 yaşında hayata veda etti. Vefatı sadece müzik dünyasını değil, ailesini de derinden sarstı. Ancak en büyük yankı açıklanan vasiyetle birlikte koptu.

Sanatçı için düzenlenen cenaze töreni hem duygusal anlara hem de büyük bir tartışmaya sahne olmuştu.

Sanatçı için düzenlenen cenaze töreni hem duygusal anlara hem de büyük bir tartışmaya sahne olmuştu.

Ferdi Tayfur’un çocukları arasında gerginlik yaşanmıştı. Özellikle kızı Tuğçe Tayfur ile yeğeni Şirin Gözalıcı arasında büyük bir tartışma çıkmıştı. Küfürler havada uçuşmuştu, bağrışmaların arasında gerginlik büyümüştü. Olaylar o kadar sertti ki cenaze töreninde gözyaşları kadar öfke de hakimdi.

Ancak asıl kıyamet, Ferdi Tayfur’un vasiyetinin açıklanmasıyla koptu.

Ancak asıl kıyamet, Ferdi Tayfur’un vasiyetinin açıklanmasıyla koptu.

Açıklanan vasiyete göre, Tayfur mirasının bir kısmını Türk Silahlı Kuvvetleri, LÖSEV ve Darüşşafaka Cemiyeti’ne bağışlamıştı. Peki ya geri kalanı? İşte burada işler iyice karıştı. Miras, sanatçının bazı çocukları, torunları ve yeğenleri arasında paylaştırılmıştı. Ancak oğlu Timur Turanbayburt ve kızı Tuğçe Tayfur’un isimleri vasiyette yer almıyordu.

Özellikle Tuğçe Tayfur için bu büyük bir şoktu.

Özellikle Tuğçe Tayfur için bu büyük bir şoktu.

Babasının mirasından mahrum bırakılan Tuğçe, harekete geçti ve hukuki süreci başlattı. Avukatları aracılığıyla mahkemeye başvurarak, mirasın hukuka uygun şekilde yönetilmesi için kayyum atanmasını talep etti. Ve işte bugün yeni bir gelişme yaşandı.

Mahkemeden çıkan karara göre, Ferdi Tayfur’un tüm fikri ve sınai haklarına tedbir konuldu.

Mahkemeden çıkan karara göre, Ferdi Tayfur’un tüm fikri ve sınai haklarına tedbir konuldu.

Yani artık hiç kimse, Tayfur’un şarkıları üzerinden ticari gelir elde edemeyecek, herhangi bir satış veya devir işlemi yapamayacak. Haberi bizzat Tuğçe Tayfur sosyal medya hesabından duyurdu.

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İşte o paylaşımı:

İşte o paylaşımı:

“Mahkeme kararıyla babamın tüm fikri ve sınai haklarına tedbir konulmuştur. Yani hiç kimse babamın şarkılarını satamaz, üzerinden ticari gelir elde edemez. Bu daha başlangıç. Adalet er ya da geç tecelli eder. Yine hatırlatıyorum; Allah var, gam yok.”

Bu gelişme Ferdi Tayfur’un mirasıyla ilgili hukuki sürecin daha da derinleşeceğinin işareti.

Bu gelişme Ferdi Tayfur’un mirasıyla ilgili hukuki sürecin daha da derinleşeceğinin işareti.

Kayyum atanıp atanmayacağı ya da vasiyetin iptal edilip edilmeyeceği önümüzdeki günlerde netleşecek. Ama şurası kesin; miras davası uzun süre gündemde kalmaya devam edecek.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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