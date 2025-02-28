Tuğçe Tayfur, Ferdi Tayfur'un Tüm Fikri Haklarına Mahkeme Kararıyla Tedbir Konulduğunu Duyurdu
Yeşilçam’ın ve arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak’ta 79 yaşında hayatını kaybetmişti. Sanatçının vefatının ardından mirasıyla ilgili gelişmeler, aile içinde büyük tartışmalara yol açtı. Açıklanan vasiyet, Tayfur’un sadece sanat dünyasında değil, aile içinde de büyük izler bıraktığını gösteriyordu. Çünkü mirasın önemli bir kısmı Türk Silahlı Kuvvetleri, LÖSEV ve Darüşşafaka Cemiyeti’ne bağışlanmıştı. Ancak asıl dikkat çeken detay ünlü sanatçının küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur ve oğlu Timur Turanbayburt’un vasiyette yer almamasıydı.
Tuğçe Tayfur mahkemeden verilen son kararı 'Allah var gam yok' paylaşımıyla duyurdu.
Gelin o mahkeme kararına bakalım.
İçim Yanar, Hatıram Yeter, Emmoğlu, Bana Sor… Duyar duymaz hepimizin hafızasında Ferdi Tayfur’un eşsiz sesi canlanıyor değil mi?
Sanatçı için düzenlenen cenaze töreni hem duygusal anlara hem de büyük bir tartışmaya sahne olmuştu.
Ancak asıl kıyamet, Ferdi Tayfur’un vasiyetinin açıklanmasıyla koptu.
Özellikle Tuğçe Tayfur için bu büyük bir şoktu.
Mahkemeden çıkan karara göre, Ferdi Tayfur’un tüm fikri ve sınai haklarına tedbir konuldu.
İşte o paylaşımı:
Bu gelişme Ferdi Tayfur’un mirasıyla ilgili hukuki sürecin daha da derinleşeceğinin işareti.
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