Zalim Zaman: "Taş Bebek" Lakabıyla Tanıdığımız Ünlü Sanatçı Gönül Yazar Yıllar Sonra İlk Kez Görüntülendi!
Zalim Zaman: "Taş Bebek" Lakabıyla Tanıdığımız Ünlü Sanatçı Gönül Yazar Yıllar Sonra İlk Kez Görüntülendi!
Usta sanatçı Gönül Yazar, geçtiğimiz sene sağlık sorunlarıyla gündeme gelmiş, iyi olduğunu vurguladıktan sonra bir de vasiyet açıklamasında bulunmuştu.
88 yaşındaki 'Taş Bebek' lakabıyla tanıdığımız Gönül Yazar, yıllar sonra ilk kez Magazin News muhabirleri tarafından görüntülendi.
Eşiyle gezmeye çıkan Yazar'ın son hali 'zalim zaman' dedirtti...
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88 yaşındaki Gönül Yazar, ülkemizin en kıymetli sanatçılarından biri.
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"Taş bebek" lakabı verilen ve senelerdir "Taş bebeğimiz" olarak anılan Gönül Yazar, geçtiğimiz sene sağlık sorunlarıyla gündeme oturmuştu.
Bir sağlık problemi yaşadığını kabul eden fakat haberin çıtkığı tarihten daha önce böyle bir süreç yaşadığını belirten Yazar;
Gönül Yazar'dan haberler almaya devam ettik, sağlık sorunlarının azaldığını duymuştuk fakat uzunca bir süredir görmüyorduk kendisini.
Onu son görüşümüzün üstünden yıllar geçmişti ki "Taş Bebek" Gönül Yazar, geçtiğimiz saatlerde Magazin News muhabirleri tarafından eşiyle gezerken görüntülendi.
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İşte Gönül Yazar'ın son hali:
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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