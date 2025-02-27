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Zalim Zaman: "Taş Bebek" Lakabıyla Tanıdığımız Ünlü Sanatçı Gönül Yazar Yıllar Sonra İlk Kez Görüntülendi!

Zalim Zaman: "Taş Bebek" Lakabıyla Tanıdığımız Ünlü Sanatçı Gönül Yazar Yıllar Sonra İlk Kez Görüntülendi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
28.02.2025 - 00:08

Usta sanatçı Gönül Yazar, geçtiğimiz sene sağlık sorunlarıyla gündeme gelmiş, iyi olduğunu vurguladıktan sonra bir de vasiyet açıklamasında bulunmuştu. 

88 yaşındaki 'Taş Bebek' lakabıyla tanıdığımız Gönül Yazar, yıllar sonra ilk kez Magazin News muhabirleri tarafından görüntülendi. 

Eşiyle gezmeye çıkan Yazar'ın son hali 'zalim zaman' dedirtti...

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88 yaşındaki Gönül Yazar, ülkemizin en kıymetli sanatçılarından biri.

88 yaşındaki Gönül Yazar, ülkemizin en kıymetli sanatçılarından biri.

'Taçsız Kral', 'Fakir Bir Kız Sevdim', 'Dudaktan Kalbe', 'Vurgun' gibi kült fimlerde rol alan, 'Sus Sus', 'Gökyüzünde Yalnız Gezen Yıldızlar' ve 'Tadı Yok Sensiz Geçen' gibi birçok şarkıyı sesiyle şenlendiren Gönül Yazar, bir döneme sadece on parmağında on marifet haliyle değil güzelliğiyle de damga vurmuştu.

"Taş bebek" lakabı verilen ve senelerdir "Taş bebeğimiz" olarak anılan Gönül Yazar, geçtiğimiz sene sağlık sorunlarıyla gündeme oturmuştu.

"Taş bebek" lakabı verilen ve senelerdir "Taş bebeğimiz" olarak anılan Gönül Yazar, geçtiğimiz sene sağlık sorunlarıyla gündeme oturmuştu.

Sosyal medyada yayılan haberde, ünlü sanatçı Gönül Yazar'ın bacağına pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırıldığı, 7 gündür iğne ve ilaç tedavisi gördüğü iddia edilmişti.

Bir sağlık problemi yaşadığını kabul eden fakat haberin çıtkığı tarihten daha önce böyle bir süreç yaşadığını belirten Yazar;

Bir sağlık problemi yaşadığını kabul eden fakat haberin çıtkığı tarihten daha önce böyle bir süreç yaşadığını belirten Yazar;

Hastaneye kaldırıldığına dair çıkan haberlere, 'Bu olay 4-5 ay önce yaşandı. Evimdeyim, iyiyim.' diyerek cevap vermişti.

Gönül Yazar'dan haberler almaya devam ettik, sağlık sorunlarının azaldığını duymuştuk fakat uzunca bir süredir görmüyorduk kendisini.

Gönül Yazar'dan haberler almaya devam ettik, sağlık sorunlarının azaldığını duymuştuk fakat uzunca bir süredir görmüyorduk kendisini.

Yine aynı dönemde bir vasiyet açıklamasında bulunmuştu. ''Kızım çok mirasa kondu babası Erol Simavi’den... Allah'a şükür benim birikimim var gazino zamanından, ona muhtaç değilim. Ortaköy'de oturduğum ev çok pahalılanmış, LÖSEV'e bağış yapacağım orasın' diyen Yazar, Tabii o ev ben yaşarken benim benden sonrası için o küçük lösemili çocuklar için bağışlayacağım. Hepimiz bu dünyaya çivi çakmaya gelmedik. Hâk vâki olunca bizlerde gideceğiz, o zaman onlara kalacak' ifadelerini kullanmıştı.

Onu son görüşümüzün üstünden yıllar geçmişti ki "Taş Bebek" Gönül Yazar, geçtiğimiz saatlerde Magazin News muhabirleri tarafından eşiyle gezerken görüntülendi.

Onu son görüşümüzün üstünden yıllar geçmişti ki "Taş Bebek" Gönül Yazar, geçtiğimiz saatlerde Magazin News muhabirleri tarafından eşiyle gezerken görüntülendi.

Sağlığı oldukça yerinde gözükse de yaşlılığın getirdiği kırışıklıklar ve yorgunluk 'Zalim zaman' dedirtti...

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İşte Gönül Yazar'ın son hali:

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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