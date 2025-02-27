onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Atışmayı İroni Sanmıştık Gerçek Çıktı: Komedyen Özgür Turhan ve Eşi Deniz Bağdaş Boşandıklarını Açıkladı!

Atışmayı İroni Sanmıştık Gerçek Çıktı: Komedyen Özgür Turhan ve Eşi Deniz Bağdaş Boşandıklarını Açıkladı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
27.02.2025 - 22:41

Stand-up Gösterileri, Soğuk Savaş'taki soğuk esprileri ve eşi Deniz Bağdaş'la beraber çektiği Bozuk Mikrofon programıyla kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaşan Özgür Turhan birkaç ayın ardından yeniden boşanma iddialarıyla anılıyordu. 

Beraber son videolarını 20 Aralık'ta yayınlanan ve sesi soluğu çıkmayan çiftten açıklama bugün geldi. Deniz Bağdaş, sosyal medya hesabından Özgür Turhan'la boşandıklarını açıkladı. Ardından konuya Özgür Turhan'ın kendisi de dahil oldu! Gelin, detaylara beraber bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sosyal medyayı biraz yakından takip eden, stand-up gösterilerine biraz ilgisi olanlardansanız Özgür Turhan'a mutlaka denk gelmişsinizdir.

Sosyal medyayı biraz yakından takip eden, stand-up gösterilerine biraz ilgisi olanlardansanız Özgür Turhan'a mutlaka denk gelmişsinizdir.

Organize İşler: Sazan Sarmalı ve Necati Başkadır gibi yapımlarda karşımıza çıkan Turhan büyük çıkışını stand-up gösterileriyle yapmıştı.

Ardından devreye eşi Deniz Bağdaş girmişti.

Ardından devreye eşi Deniz Bağdaş girmişti.

Düzenli olarak aşk ilişkileri ve evlilik üzerine atıştıkları eğlenceli videolar yayınlayan çift kısa sürede çok sevildi.

Bozuk Mikrofon isimli bir YouTube programına başlayan ikili, samimiyeti ve açık sözlü tavırlarıyla ününe ün kattı.

Bozuk Mikrofon isimli bir YouTube programına başlayan ikili, samimiyeti ve açık sözlü tavırlarıyla ününe ün kattı.

Sosyal medya fenomeni olarak değil de komedyen çift olarak anılmaya, birçok çiftin arasında geçen veya geçme ihtimali yüksek tuhaf konulara dobra yaklaşımlarıyla dikkat çektiler.

Rohan isimli dünya tatlısı oğullarının da katıldığı bölümler oldu.

Rohan isimli dünya tatlısı oğullarının da katıldığı bölümler oldu.

Alışılagelmişin daha dışında, dışarıya poz kesme derdi olmayan bir evlilik sürdüren çiftin keyfi gayet yerinde gözüküyordu ki geçtiğimiz Ağustos ayında br boşanma konusuyla gündeme oturdular.

Özgür Turhan, bir sosyal medya kullanıcısının "Deniz'i boşayacak yakında" yorumuna ve iddiasına cevap vermişti.

Özgür Turhan, bir sosyal medya kullanıcısının "Deniz'i boşayacak yakında" yorumuna ve iddiasına cevap vermişti.

'Özgür boşayacak zaten. Bozuk mikrofon programını çekmek için stüdyo satın aldılar. Onun parası çıksın. Tekmeyi basar.' şeklinde bir paylaşım yapan X kullanıcısına Özgür Turhan'dan 'Yanlış tek bir kelime bile yok' cevabı gelmişti. 

Bunun üzerine eşi Deniz Bağdaş da 'Ne kadara satın aldın stüdyoyu ona göre ben boşarım belki' yorumu yapınca boşanma iddialarının asılsız olduğuna her zamanki ironi dolu atışmalarından birini yaptıklarına kanaat getirmiştik.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bozuk Mikrofon bölümlerini çekmeye devam ettiklerini de görünce boşanma iddiasının altı boş olduğu kanıtlanmıştı.

Bozuk Mikrofon bölümlerini çekmeye devam ettiklerini de görünce boşanma iddiasının altı boş olduğu kanıtlanmıştı.

Öyle sanmıştık daha doğrusu! Beraber şen şakrak çektikleri son Bozuk Mikrofon bölümü 20 Aralık 2024'te yayınlandı. O zamandan bu yana sesi soluğu çıkmayan, programa da devam etmeyen Özgür Turhan ve Deniz Bağdaş yeniden boşanma dedikodularıyla anılmaya başlamıştı.

O kadar ki fan kitlelerinin sürekli olarak yönelttiği fakat cevap alamadığı bir soru oldu bu.

O kadar ki fan kitlelerinin sürekli olarak yönelttiği fakat cevap alamadığı bir soru oldu bu.

Cevabı geçtiğimiz saatlerde Deniz Bağdaş'ın kendisi verdi... Instagram hesabından 'Bana soru sor' hikayeleri çeken Deniz Bağdaş, herkesin aklındaki o soruya da detaylarıyla cevap verdi.

Önce "Bozuk Mikrofon bitti mi?" sorusu için "Bitti" açıklamasında bulundu.

Önce "Bozuk Mikrofon bitti mi?" sorusu için "Bitti" açıklamasında bulundu.

Ardından, boşanmayı merak eden herkes için e-devlet hesabından aldığı ekran görüntüsünde gözüken 'Boşanmış' ibaresini paylaşan Deniz Bağdaş, Özgür Turhan'la yolun sonuna geldiklerine kesinlik getirdi. İnanmayanlar olunca da Oğuzhan Koç'un boşanma açıklamasını ekleyip 'Böyle mi açıklamam gerekiyor illa?' notunu düştü.

Ayrıca Ekşi Sözlük'te hakkında yazılanlardan da ilallah eden Bağdaş, "Merak eden ekşicilere de yanıt; kendi paramla estetik oldum, nafaka almıyorum" açıklamasında bulundu.

Ayrıca Ekşi Sözlük'te hakkında yazılanlardan da ilallah eden Bağdaş, "Merak eden ekşicilere de yanıt; kendi paramla estetik oldum, nafaka almıyorum" açıklamasında bulundu.

Malı mülkü ikiye ayırmadığını sadece Rohan için çocuğa iştirak nafakası alacağını da ekledi.

Birkaç saat sonra yayılan haberleri gören Özgür Turhan, Onedio'nun gönderisine cevap vererek ülke gündemin de nabzını tuttuğu esprili bir açıklamada bulundu.

Birkaç saat sonra yayılan haberleri gören Özgür Turhan, Onedio'nun gönderisine cevap vererek ülke gündemin de nabzını tuttuğu esprili bir açıklamada bulundu.
twitter.com

'Zamanlama manidar!!!' dedi. Çiftin arasının bozularak, kanlı bıçaklı ayrıldığına inanmıyoruz. Bozuk Mikrofon'un bitmesine üzüldük orası ayrı ama diliyoruz ki bundan sonraki hayatlarında da çok mutlu olurlar!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın