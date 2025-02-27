Atışmayı İroni Sanmıştık Gerçek Çıktı: Komedyen Özgür Turhan ve Eşi Deniz Bağdaş Boşandıklarını Açıkladı!
Atışmayı İroni Sanmıştık Gerçek Çıktı: Komedyen Özgür Turhan ve Eşi Deniz Bağdaş Boşandıklarını Açıkladı!
Stand-up Gösterileri, Soğuk Savaş'taki soğuk esprileri ve eşi Deniz Bağdaş'la beraber çektiği Bozuk Mikrofon programıyla kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaşan Özgür Turhan birkaç ayın ardından yeniden boşanma iddialarıyla anılıyordu.
Beraber son videolarını 20 Aralık'ta yayınlanan ve sesi soluğu çıkmayan çiftten açıklama bugün geldi. Deniz Bağdaş, sosyal medya hesabından Özgür Turhan'la boşandıklarını açıkladı. Ardından konuya Özgür Turhan'ın kendisi de dahil oldu! Gelin, detaylara beraber bakalım!
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Sosyal medyayı biraz yakından takip eden, stand-up gösterilerine biraz ilgisi olanlardansanız Özgür Turhan'a mutlaka denk gelmişsinizdir.
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Ardından devreye eşi Deniz Bağdaş girmişti.
Bozuk Mikrofon isimli bir YouTube programına başlayan ikili, samimiyeti ve açık sözlü tavırlarıyla ününe ün kattı.
Rohan isimli dünya tatlısı oğullarının da katıldığı bölümler oldu.
Özgür Turhan, bir sosyal medya kullanıcısının "Deniz'i boşayacak yakında" yorumuna ve iddiasına cevap vermişti.
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Bozuk Mikrofon bölümlerini çekmeye devam ettiklerini de görünce boşanma iddiasının altı boş olduğu kanıtlanmıştı.
O kadar ki fan kitlelerinin sürekli olarak yönelttiği fakat cevap alamadığı bir soru oldu bu.
Önce "Bozuk Mikrofon bitti mi?" sorusu için "Bitti" açıklamasında bulundu.
Ayrıca Ekşi Sözlük'te hakkında yazılanlardan da ilallah eden Bağdaş, "Merak eden ekşicilere de yanıt; kendi paramla estetik oldum, nafaka almıyorum" açıklamasında bulundu.
Birkaç saat sonra yayılan haberleri gören Özgür Turhan, Onedio'nun gönderisine cevap vererek ülke gündemin de nabzını tuttuğu esprili bir açıklamada bulundu.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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