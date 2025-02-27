Atışmayı İroni Sanmıştık Gerçek Çıktı: Komedyen Özgür Turhan ve Eşi Deniz Bağdaş Boşandıklarını Açıkladı!

'Özgür boşayacak zaten. Bozuk mikrofon programını çekmek için stüdyo satın aldılar. Onun parası çıksın. Tekmeyi basar.' şeklinde bir paylaşım yapan X kullanıcısına Özgür Turhan'dan 'Yanlış tek bir kelime bile yok' cevabı gelmişti.

Bunun üzerine eşi Deniz Bağdaş da 'Ne kadara satın aldın stüdyoyu ona göre ben boşarım belki' yorumu yapınca boşanma iddialarının asılsız olduğuna her zamanki ironi dolu atışmalarından birini yaptıklarına kanaat getirmiştik.