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Armağan Çağlayan'dan Abdullah Öcalan'ın Çağrısına Hukuk Mezunu Birinin Gözünden Alt Metin Analizi

Armağan Çağlayan'dan Abdullah Öcalan'ın Çağrısına Hukuk Mezunu Birinin Gözünden Alt Metin Analizi

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
27.02.2025 - 18:25

Haftalardır ülkenin gündemindeki olay geçtiğimiz saatlerde gerçekleşti. DEM Parti heyeti bugün üçüncü kez İmralı'yı ziyaret etti. 

Saat 17.00'da ise Öcalan'ın silah bırakma çağrısı DEM Partili isimler tarafından İstanbul'da önce Kürtçe sonra Türkçe olmak üzere okundu.

Öcalan'ın 'PKK silahı bıraksın' çağrısı sosyal medyayı hareketlendirirken bir yorum ve analiz de Armağan Çağlayan'dan geldi.

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Sabah saatlerinde İmralı Adası'na giden 7 kişilik DEM Parti heyeti, PKK lideri Abdullah Öcalan ile üçüncü görüşmesini tamamladı.

Sabah saatlerinde İmralı Adası'na giden 7 kişilik DEM Parti heyeti, PKK lideri Abdullah Öcalan ile üçüncü görüşmesini tamamladı.

Dem Parti heyeti, İmralı Adası’na giderek PKK’nın silah bırakması ve örgütü feshetmesi için Abdullah Öcalan ile görüşmüş, Öcalan'dan yıllar sonra ilk fotoğraf gelmişti.

Taksim’deki otelde hazırlıklar tamamlandıktan sonra İmralı'ya giden heyet, günlerdir gündemi meşgul eden Öcalan'ın "tarihi çağrısını" okudu.

Taksim’deki otelde hazırlıklar tamamlandıktan sonra İmralı'ya giden heyet, günlerdir gündemi meşgul eden Öcalan'ın "tarihi çağrısını" okudu.

Öcalan'ın 3 sayfalık mesajını okuyan Ahmet Türk, ilk önce Kürtçe okundu. Türkçe meali ise sonradan verildi. Öcalan'ın mektubunda, “PKK anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açmıştır. Dolayısıyla ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve feshini gerekli kılmıştır” vurgusunda bulunduğu ve 'Silahları bırakın' çağrısı yaptığı öğrenildi.

Kaçıranlar için Öcalan'ın tam açıklamasının tüm detaylarından ve yaşananlardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Öcalan'ın çağrısı sosyal medyayı hareketlendirirken bir yorum da Armağan Çağlayan'dan geldi.

Öcalan'ın çağrısı sosyal medyayı hareketlendirirken bir yorum da Armağan Çağlayan'dan geldi.

Çağlayan, ilk önce NTV'nin mesajın Kürtçe okunduğu sırada spikerin üstüne konuşmasına dikkat çekti.

X'ten paylaşım yapan Armağan Çağlayan,

X'ten paylaşım yapan Armağan Çağlayan,

'Kanal sesi kısıp üzerine spikerleri konuşturuyor, ne olur ne olmaz bir ay sonra dönüp 'Siz Kürtçe yayın yaptınız' derlerse diye herhalde' yorumunda bulundu.

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Ardından, "Hukuk mezunu biri olarak alt metin okuması yapayım izninizle" dedi ve Öcalan'ın çağrısını analiz etti.

Ardından, "Hukuk mezunu biri olarak alt metin okuması yapayım izninizle" dedi ve Öcalan'ın çağrısını analiz etti.

'Öcalan silah bırakma çağrısı yaptı. Fakat terör örgütünün kongreyi toplayıp karar alması için, “demokratik hak ve özgürlükler sürecine” bakılacak. Ona göre kongre toplanacak. Mesela kayyumlar ne olacak? Bir de metinde siyaset yapmaktan bahsediliyor. Bu bir affın geleceğine mi işaret?' dedi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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