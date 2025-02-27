Armağan Çağlayan'dan Abdullah Öcalan'ın Çağrısına Hukuk Mezunu Birinin Gözünden Alt Metin Analizi
Armağan Çağlayan'dan Abdullah Öcalan'ın Çağrısına Hukuk Mezunu Birinin Gözünden Alt Metin Analizi
Haftalardır ülkenin gündemindeki olay geçtiğimiz saatlerde gerçekleşti. DEM Parti heyeti bugün üçüncü kez İmralı'yı ziyaret etti.
Saat 17.00'da ise Öcalan'ın silah bırakma çağrısı DEM Partili isimler tarafından İstanbul'da önce Kürtçe sonra Türkçe olmak üzere okundu.
Öcalan'ın 'PKK silahı bıraksın' çağrısı sosyal medyayı hareketlendirirken bir yorum ve analiz de Armağan Çağlayan'dan geldi.
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Sabah saatlerinde İmralı Adası'na giden 7 kişilik DEM Parti heyeti, PKK lideri Abdullah Öcalan ile üçüncü görüşmesini tamamladı.
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Taksim’deki otelde hazırlıklar tamamlandıktan sonra İmralı'ya giden heyet, günlerdir gündemi meşgul eden Öcalan'ın "tarihi çağrısını" okudu.
Öcalan'ın çağrısı sosyal medyayı hareketlendirirken bir yorum da Armağan Çağlayan'dan geldi.
X'ten paylaşım yapan Armağan Çağlayan,
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Ardından, "Hukuk mezunu biri olarak alt metin okuması yapayım izninizle" dedi ve Öcalan'ın çağrısını analiz etti.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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