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Emine Ün Yıllar Sonra Konuştu: İbrahim Erkal'ın Canısı Dizisinde Attığı o Meşhur Tokat Gerçek miydi?

Emine Ün Yıllar Sonra Konuştu: İbrahim Erkal'ın Canısı Dizisinde Attığı o Meşhur Tokat Gerçek miydi?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
28.02.2025 - 11:03

Başrollerini Emine Ün ve merhum sanatçı İbrahim Erkal’ın paylaştığı Canısı, 90’ların unutulmaz yapımlarından biri oldu. 1997 yılında televizyon filmi olarak çekilen yapım, İbrahim Erkal’ın aynı adlı hit şarkısından esinlenerek sinemaya taşındı. 21 Haziran 1997 tarihinde yayınlanan film, büyük ses getirdi ve reytinglerde birinci olunca dizisinin çekilmesine karar verildi. Dizi de filmi gibi büyük bir başarı yakaladı ama bir sahnesi var ki yıllardır dillerden düşmüyor.

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O sahne ne mi? Tabii ki İbrahim Erkal’ın Emine Ün’e attığı meşhur tokat!

O sahne ne mi? Tabii ki İbrahim Erkal’ın Emine Ün’e attığı meşhur tokat!

Okkalı bir şekilde gelen tokat eleştiriler alsa da Türk televizyon tarihine damgasını vurdu. Hala sosyal medyada paylaşılıyor, hala konuşuluyor!

Gelin o sahneyi bir daha hatırlayalım:

Hatta olay o dönem öyle büyüdü ki, 1998 yılında Hülya Avşar’ın sunduğu programa bile taşındı.

Hatta olay o dönem öyle büyüdü ki, 1998 yılında Hülya Avşar’ın sunduğu programa bile taşındı.

Hülya Avşar, programa konuk olan İbrahim Erkal’dan o sahneyi tekrar canlandırmasını istemişti. İbrahim Erkal da Avşar’ın isteğini geri çevirmemiş, stüdyoda tokat sahnesini yeniden canlandırmıştı!

O programda, Emine Ün de işin aslını anlatmıştı.

O programda, Emine Ün de işin aslını anlatmıştı.

Yönetmenin kendisinden gerçekçi olsun diye tokadı kabul etmesini istediğini söylemişti. Ün, “İbrahim’e elini ayarla, ben yüzümü çekmeyeceğim, vuracaksın” dediğini açıklamıştı. Bunun üzerine Hülya Avşar da şaşırarak “Sendeki de iyi cesaret, niye çekmedin yüzünü?” diye sormuştu.

Fakat tahmin edilmeyen bir şey oldu…

Fakat tahmin edilmeyen bir şey oldu…

Yönetmen de tokadın bu kadar sert olacağını beklemiyordu! Hülya Avşar’ın merakla sorduğu “Sen bayıldın mı?” sorusuna ise Emine Ün şöyle yanıt vermişti:

“Hayır bayılmadım, havuza düşmem gerekiyordu, ben de düştüm.”

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Aslında o gün, olayın gerçek yüzü ortaya çıkmıştı.

Aslında o gün, olayın gerçek yüzü ortaya çıkmıştı.

Ama anlaşılan, izleyiciler bu açıklamadan tatmin olmamış olacak ki “Emine Ün, tokat sonrası bayıldı mı, hastanelik mi oldu?” tartışmaları yıllarca sürdü gitti…

Ve işte yıllar sonra Emine Ün yeniden konuştu!

Ve işte yıllar sonra Emine Ün yeniden konuştu!

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ün, meşhur tokat sahnesi hakkında bir kez daha açıklama yaptı. Güzel oyuncu, olayın fazla büyütüldüğünü söyledi:

“Bir dizi sahnesiydi, köpürtüldü, çok abartıldı. Kapalı bir havuzdu ve ses yankı yaptı. Çok abartıldığını düşünüyorum.”

Yani Emine Ün, tokadın sert olduğunu kabul etse de, bayılma veya hastanelik olma gibi iddiaların gerçeği yansıtmadığını net bir şekilde dile getirdi.

Yani Emine Ün, tokadın sert olduğunu kabul etse de, bayılma veya hastanelik olma gibi iddiaların gerçeği yansıtmadığını net bir şekilde dile getirdi.

Ama ne olursa olsun, bu sahne Türk televizyon tarihine geçen unutulmaz anlar arasındaki yerini koruyor! Peki siz ne düşünüyorsunuz? Gerçekten fazla mı abartıldı, yoksa sahne fazlasıyla sert miydi? Ne olursa olsun, Canısı’nın ve o efsane tokadın hafızalardan silinmeyeceği kesin!

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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