Emine Ün Yıllar Sonra Konuştu: İbrahim Erkal'ın Canısı Dizisinde Attığı o Meşhur Tokat Gerçek miydi?
Emine Ün Yıllar Sonra Konuştu: İbrahim Erkal'ın Canısı Dizisinde Attığı o Meşhur Tokat Gerçek miydi?
Başrollerini Emine Ün ve merhum sanatçı İbrahim Erkal’ın paylaştığı Canısı, 90’ların unutulmaz yapımlarından biri oldu. 1997 yılında televizyon filmi olarak çekilen yapım, İbrahim Erkal’ın aynı adlı hit şarkısından esinlenerek sinemaya taşındı. 21 Haziran 1997 tarihinde yayınlanan film, büyük ses getirdi ve reytinglerde birinci olunca dizisinin çekilmesine karar verildi. Dizi de filmi gibi büyük bir başarı yakaladı ama bir sahnesi var ki yıllardır dillerden düşmüyor.
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O sahne ne mi? Tabii ki İbrahim Erkal’ın Emine Ün’e attığı meşhur tokat!
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Gelin o sahneyi bir daha hatırlayalım:
Hatta olay o dönem öyle büyüdü ki, 1998 yılında Hülya Avşar’ın sunduğu programa bile taşındı.
O programda, Emine Ün de işin aslını anlatmıştı.
Fakat tahmin edilmeyen bir şey oldu…
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Aslında o gün, olayın gerçek yüzü ortaya çıkmıştı.
Ve işte yıllar sonra Emine Ün yeniden konuştu!
Yani Emine Ün, tokadın sert olduğunu kabul etse de, bayılma veya hastanelik olma gibi iddiaların gerçeği yansıtmadığını net bir şekilde dile getirdi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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