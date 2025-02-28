Emine Ün Yıllar Sonra Konuştu: İbrahim Erkal'ın Canısı Dizisinde Attığı o Meşhur Tokat Gerçek miydi?

Ama ne olursa olsun, bu sahne Türk televizyon tarihine geçen unutulmaz anlar arasındaki yerini koruyor! Peki siz ne düşünüyorsunuz? Gerçekten fazla mı abartıldı, yoksa sahne fazlasıyla sert miydi? Ne olursa olsun, Canısı’nın ve o efsane tokadın hafızalardan silinmeyeceği kesin!